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How to Make Arbi Fry: अब बोरिंग दाल-सब्जी को कहें बाय! कसूरी मेथी और अमचूर डालकर बनाएं चटपटी अरबी फ्राई, ऋतिक रौशन की मां ने बताई रेसिपी

How to Make Arbi Fry: अगर आप भी रोज-रोज वही दाल या सब्जी खाकर बोर हो गए हैं तो यहां हम आपको अरबी की ऐसी टेस्टी रेसिपी बता रहे हैं जो खुद ऋतिक रौशन के घर की स्पेशल डिश है और उनकी मां पिंकी रौशन को बहुत पसंद है. आपने भी इसे एक बार ट्राई कर लिया तो इसे बार-बार बनाएंगे.

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अरबी फ्राई (Photo: ITG)
अरबी फ्राई (Photo: ITG)

अक्सर घरों में अरबी की सब्जी बनाते समय सबसे बड़ी समस्या इसकी चिपचिपाहट और सादा स्वाद होती है, जिसके कारण बच्चे और बड़े इसे खाने से कतराते हैं. लेकिन अगर इसे सही तरीके और सही मसालों के साथ पकाया जाए, तो अरबी किसी भी रॉयल डिश को टक्कर दे सकती है.

बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन की मां पिंकी रोशन ने अपने घर की यह बेहद लोकप्रिय और खास चटपटी क्रिस्पी अरबी फ्राई रेसिपी साझा की है. इस रेसिपी की खासियत यह है कि इसमें अरबी को बिना चिपचिपेपन के फ्राई किया जाता है और अजवाइन, अमचूर पाउडर व भुनी कसूरी मेथी का ऐसा सोंधा तड़का लगाया जाता है कि इसका स्वाद दस गुना बढ़ जाता है. आइए जानते हैं रोशन परिवार की इस सीक्रेट और चटाकेदार अरबी फ्राई को बनाने की सबसे आसान विधि!

सामग्री:

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250 ग्राम अरबी

1 बड़ा चम्मच अजवाइन (ऑप्शनल लेकिन पाचन और स्वाद के लिए जरूरी)

1/4 छोटा चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी (तवे पर रोस्ट की हुई)

1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर (चटपटी खटास के लिए)

1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर

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1/2 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर

2-3 बड़े चम्मच सरसों का तेल (या रिफाइंड/देसी घी)

स्वादानुसार नमक

बारीक कटा हरा धनिया (गार्निशिंग के लिए)

बनाने की विधि:

अरबी को अच्छी तरह धोकर कुकर में केवल 1 सीटी आने तक उबालें. ध्यान रखें कि अरबी को बहुत ज्यादा नहीं गलाना है, इसे 80% ही पकाना है. कुकर का प्रेशर अपने आप निकलने दें.

अरबी ठंडी होने पर उसके छिलके उतार लें. हाथों में हल्का-सा तेल या नींबू का रस लगा लें ताकि हाथों में खुजली न हो. अब अरबी को लंबाई में दो हिस्सों में काटें और हथेली से हल्का-सा दबाकर थोड़ा चपटा कर लें.

अब सभी मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर एक-एक कर सभी अरबी को अच्छी तरह मसाले में लपेट दें.

एक कड़ाही या पैन में सरसों का तेल गर्म करें. तेल से धुआं निकलने पर आंच मध्यम करें और चपटी की हुई अरबी के टुकड़ों को पैन में डालें. दोनों तरफ से हल्का सुनहरा और क्रिस्पी होने तक शैलो फ्राई कर लें. फ्राई करने से अरबी का सारा चिपचिपापन खत्म हो जाता है.

गैस बंद करने के बाद प्लेट में इसे निकालें और भुनी हुई कसूरी मेथी को हाथों से मसलकर अरबी के ऊपर छिड़कें. साथ ही बारीक कटा हरा धनिया डालकर मिक्स करें.

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तैयार है आपकी ऋतिक रोशन के घर की स्पेशल, चटपटी और क्रिस्पी अरबी फ्राई. इसे चटनी के साथ स्नैक के तौर पर भी खा सकते हैं. या फिर इसे इसे गरमा-गरम पूरी, पराठे या दाल-चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं.

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