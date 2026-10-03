कर्नाटक में सूखा... किसानों पर छाया संकट, खड़गे ने PM मोदी को चिट्ठी लिखकर मांगे ₹3,705 करोड़, रखीं 6 खास मांगें
कर्नाटक में सूखे के संकट को देखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर 3,705.30 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता की मांग की है. खड़गे ने कहा कि सूखे से राहत एक मानवीय जरूरत है और इसे केंद्र और राज्य के बीच राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए.
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खड़गे ने बताया उन्होंने एक चिट्ठी गृह मंत्री अमित शाह को भी भेजी है. (फोटो- PTI)
कर्नाटक में पड़े भीषण सूखे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर तुरंत मदद की मांग की है. खड़गे ने बताया कि राज्य हाल के सालों के सबसे गंभीर सूखे का सामना कर रहा है, जहां सितंबर तक 58% बारिश की कमी दर्ज की गई है. इससे फसलों को भारी नुकसान हुआ है और लाखों किसान परिवार संकट में हैं.
खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 18,748.23 करोड़ रुपये के अनुमानित नुकसान के मुकाबले कर्नाटक ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ फ्रेमवर्क के तहत 3,705.30 करोड़ रुपये की मदद मांगी है.