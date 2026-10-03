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LoC पार कर PoK की महिला भारत में घुसी, भारतीय सेना ने पकड़ा

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की 19 वर्षीय महिला सामिया अजीम को भारतीय सेना ने LoC पार करते हुए जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में पकड़ा. महिला को नौशेरा सेक्टर के पास तैनात सैनिकों ने हिरासत में लिया और स्थानीय पुलिस को सौंपा.

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LoC पार कर राजौरी में घुसी महिला की पहचान सामिया अजीम के तौर पर हुई (Representative Photo: PTI)
LoC पार कर राजौरी में घुसी महिला की पहचान सामिया अजीम के तौर पर हुई (Representative Photo: PTI)

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) की 19 वर्षीय महिला को भारतीय सेना ने LoC पार करने के बाद जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में पकड़ लिया. अधिकारियों के मुताबिक, महिला कथित तौर पर LoC पार कर भारतीय इलाके में घुसी थी. सुरक्षा एजेंसियां महिला के भारतीय इलाके में आने के कारणों की जांच कर रही हैं.

अधिकारियों ने बताया कि महिला की पहचान सामिया अजीम के तौर पर हुई है. वह PoK के कोटली जिले की खुइरेटा तहसील के बैंस गाला गांव की रहने वाली है. महिला को शुक्रवार देर शाम नौशेरा सेक्टर के पुखेर्नी गांव के पास LoC पर तैनात सैनिकों ने पकड़ा. 

सैनिकों ने तुरंत उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की. हालांकि, तलाशी के दौरान महिला के पास से कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला. जिसके बाद उसे स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया. 

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यह भी पढ़ें: पाकिस्तानी घुसपैठ की कोशिश नाकाम, BSF ने पंजाब बॉर्डर पर दो को किया ढेर

अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियां आगे की जांच कर रही है. सुरक्षा एजेंसियां यह पता चलाने में जुटी हैं कि क्या महिला अनजाने में LoC पार कर भारतीय इलाके में आ गई थी या उसके आने के पीछे कोई खास वजह है. फिलहाल, सुरक्षा एजेंसियां उसकी पहचान और भारतीय इलाके में आने के कारणों की पुष्टि की जा रही है. 

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बता दें, शुक्रवार को BSF ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब के तरन तारन सेक्टर में भारत-पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया. BSF के मुताबिक, पाकिस्तान की तरफ से कुछ लोग अवैध तरीके से भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे. सुरक्षा एजेंसियों ने पहले उन्हें चेतावनी दी, लेकिन इसके बावजूद घुसपैठिए आगे बढ़ते रहे.

इसके बाद सुरक्षाबलों ने कार्रवाई की और दो घुसपैठिए को मार गिराया. यह घटना तरन तारन के BOP राजोके इलाके में रात करीब 12.30 बजे हुई. BSF के मुताबिक, पाकिस्तान की तरफ चट्टनवाले इलाके से कम से कम तीन लोग भारतीय सीमा की तरफ बढ़ रहे थे. उन्हें चुनौती दिए जाने के बाद फायरिंग की गई. इस कार्रवाई में दो घुसपैठिए मारे गए.

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