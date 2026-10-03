85 कंपनियां, 4 हजार रजिस्ट्रेशन, DU में प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन, 10 लाख तक का मिल सकता है पैकेज  

दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए जॉब और इंटर्नशिप का बेहद खास मौका है. यूनिवर्सिटी ने 7 अक्टूबर को अपने प्लेसमेंट ड्राइव AVASAR 2026 के दूसरे एडिशन का आयोजन करने जा रही है. खास बात ये है कि इस प्लेसमेंट ड्राइव में एक, दो या 10 नहीं बल्कि 85 कंपनियां शामिल होने वाली हैं, जिसके लिए अब कर 4000 से ज्यादा छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है. यूनिवर्सिटी के मुताबिक, जारी किए गए नोटिस में बताया गया है कि इस ड्राइव में मिलने वाला सबसे ज्यादा सालाना पैकेज 10 से अधिक हो सकता है. वहीं, इंटर्नशिप पर गए छात्रों को हर महीने 60,000 रुपये तक का स्टाइपेंड मिल सकता है. ऐसे में अगर आप भी डीयू के छात्र हैं, तो इससे जुड़ी सारी डिटेल के एक बार चेक कर लें.

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7 अक्टूबर को नॉर्थ कैंपस में ड्राइव का आयोजन

AVASAR 2026 का आयोजन 7 अक्टूबर को किया जाएगा. इसका आयोजन सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक नॉर्थ कैंपस में स्थित मल्टीपर्पज हॉल, गेट नंबर 2, जीसी नरंग मार्ग पर होगा.

पहले नाम था अलग

दिल्ली विश्वविद्यालय के मुताबिक, AVASAR को पहले जॉब मेला के नाम से जाना जाता है. इसका मकसद छात्रों को नौकरी के साथ इंटर्नशिप का मौका देना है. हालांकि, ये प्लेसमेंट ड्राइव केवल एक सेक्टर के छात्रों के लिए नहीं होता है बल्कि अलग-अलग सेक्टर और प्रोफेशनल डोमेन में काम करने वाली कंपनियां छात्रों से डायरेक्ट संपर्क में आती हैं और छात्रों की योग्यता और स्किल के मुताबिक उन्हें हायर करती हैं.

4000 से अधिक छात्रों ने कराया रजिस्ट्रेशन

दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से इस ड्राइव के आयोजन के लिए अभी तक 4000 से ज्यादा छात्रों ने आवेदन कर दिया है. यह मौका उन छात्रों के लिए बेहद खास है, जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सीधे नौकरी करना चाहते हैं या अनुभव हासिल करना चाहते हैं. इसके लिए विश्वविद्यालय उन छात्रों को अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की शुरुआत करने का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा.

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85 कंपनियां होंगी शामिल

विश्वविद्यालय द्वारा की जा रही इस आयोजन में करीब 85 कंपनियों के शामिल होने की संभावना है. इनमें अलग-अलग सेक्टर में हायरिंग होगी. टीच फॉर इंडिया, कोटक लाइफ, पीपीजी फाउंडेशन, इन्फ्लुंजियो, सुरासा, डियर सर ई-लर्निंग, कैम्ब्रिज स्कूल, भारती भवन, अनथिंकेबल सॉल्यूशंस, मुथूट फाइनेंस, वर्डिक्टो, कनेक्ट जॉब्स, एलएसएसएसडीसी, इंटेलेक्सिया टेक और हेजलनट साइबॉर्ग इन्फ्रा सॉल्यूशंस समेत कई कंपनियों के शामिल होने की उम्मीद है.

10 लाख से 60 हजार का स्टाइपेंड

जिन छात्रों को यहां से कंपनियां हायर करेंगी उनकी एनुअल सैलरी पैकेज 10 लाख रुपये से अधिक होगा. वहीं, इंटर्नशिप में छात्रों को हर महीने 60 हजार रुपये स्टाइपेंड दिए जाएंगे. इसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी छात्र हिस्सा ले सकते हैं.

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