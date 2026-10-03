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ऑस्ट्रेलिया में रग्बी टीम का उत्साह बढ़ाने पहुंची भीड़ में घुसी अनियंत्रित कार, 2 मासूम समेत 10 घायल

ऑस्ट्रेलिया में अपनी पसंदीदा रग्बी टीम को चीयर करने सड़क पर खड़ी हजारों की भीड़ में अचानक एक कार घुस गई. घटना के बाद चारों तरफ चीख-पुकार मच गई, लोग इधर-उधर भागने लगे. इस हादसे में दो साल की मासूम समेत 10 लोग घायल हो गए.

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रग्बी टीम को विदा करने आई भीड़ में तेज रफ्तार कार घुस गई (AP)
रग्बी टीम को विदा करने आई भीड़ में तेज रफ्तार कार घुस गई (AP)

सिडनी के उत्तर में शनिवार सुबह न्यूकैसल नाइट्स रग्बी टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए सड़क किनारे जुटी भारी भीड़ एक अनियंत्रित कार घुस गई. इस घटना में कई बच्चों समेत कुल 10 लोग घायल हो गए हैं. न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने गाड़ी चला रहे 18 साल के युवक को मौके से गिरफ्तार कर लिया है.

ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को सिडनी के उत्तर में 'न्यूकैसल नाइट्स' रग्बी टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए सड़क पर खड़ी भीड़ में एक गाड़ी घुस गई, जिससे कई बच्चों समेत 10 लोग घायल हो गए.

न्यू साउथ वेल्स पुलिस के अनुसार, घायलों में एक 5 साल की बच्ची और एक 67 साल के बुजुर्ग की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है. वहीं अस्पताल में भर्ती अन्य आठ घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है. स्थिर स्थिति वाले घायलों में एक अन्य 5 साल की बच्ची और एक 2 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है. सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र के अमरावती में भीषण सड़क हादसा, ट्रक-टेंपो पिकअप की टक्कर में 7 की मौत, 19 घायल

आतंकी साजिश से पुलिस ने किया इंकार

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हादसे के तुरंत बाद न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने कार चलाने वाले 18 साल के लड़के को हिरासत में ले लिया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पूछताछ में जुटी है. हालांकि, शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने साफ कर दिया है कि इस घटना का आतंकवाद से कोई संबंध नहीं है.

समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक टीम के अभ्यास सत्र के दौरान इस पूरे हफ्ते हजारों लोग टीम का हौसला बढ़ा रहे थे. रविवार को होने वाले रग्बी लीग फाइनल मुकाबले से पहले शनिवार सुबह एक बार फिर फैंस की भारी भीड़ सड़क पर टीम की बस को देखने और चीयर करने पहुंची थी. इसी दौरान ये हादसा हो गया.

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