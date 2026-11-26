समाजवादी पार्टी अपना घोषणापत्र जारी कर रही है. इस मौके पर पार्टी के कई बड़े नेता मंच पर मौजूद हैं. कार्यक्रम में सबसे पहले वरिष्ठ नेता आजम खान ने संबोधन दिया. अपने भाषण में उन्होंने जेल में बिताए वक्त, बेटे और पत्नी की गिरफ्तारी और रामपुर की सियासत का जिक्र किया. आजम खान ने कहा, "हम मरेंगे तो, लेकिन कुछ करके ही मरेंगे." उन्होंने कहा कि तन्हाई और परिवार से जुड़े मुश्किल दौर ने उनके दिल और दिमाग पर गहरा असर डाला है.

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समाजवादी पार्टी के घोषणापत्र पर तमाम अपडेट्स के लिए पेज रिफ्रेश करें:

- समाजवादी पार्टी ने पांच साल में 25 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 2 से 3 करोड़ युवाओं को दूसरे क्षेत्रों में रोजगार देने का संकल्प लिया है. बड़े शहरों में छात्र-छात्राओं के लिए आवासीय छात्रावास बनाए जाएंगे. शहरों के युवाओं को रोजगार देने के लिए शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम लाया जाएगा.

- अखिलेश यादव ने मौजूदा सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी से लेकर हर स्तर पर मनमानी हो रही है और बड़े पैमाने पर प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी राज्य शिक्षा नीति लाएगी, ताकि सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समान अवसर मिले. पार्टी ने मौजूदा सरकार द्वारा बंद किए गए 26 हजार प्राथमिक विद्यालयों को फिर से शुरू करने और उनमें बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करने का वादा किया है.

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- समाजवादी पार्टी ने बारहवीं पास छात्र-छात्राओं के लिए लैपटॉप वितरण योजना दोबारा शुरू करने का वादा किया है. अखिलेश यादव ने मौजूदा टैबलेट योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि छात्रों को किस जमाने के टैबलेट दिए जा रहे हैं, यह इस्तेमाल करने वाले जानते होंगे.

- समाजवादी पार्टी ने सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और पेपर लीक रोकने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बनाने का वादा किया है. पार्टी ने कहा कि पेपर लीक की समस्या नहीं होनी चाहिए और इसके लिए संबंधित अधिकारी और मंत्री व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे. सरकारी रिक्तियों का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा और सभी परीक्षाएं तय समय पर कराई जाएंगी. एक परीक्षा वाली भर्ती प्रक्रिया तीन महीने और एक से ज्यादा परीक्षा वाली भर्ती प्रक्रिया छह महीने में पूरी की जाएगी. नतीजे भी समय पर और पारदर्शिता के साथ घोषित होंगे.

- सपा ने हर ग्रेजुएट छात्र को नौकरी या रोजगार दिलाने का संकल्प लिया है. इसके लिए नौकरी से जुड़े कौशल विकास की व्यवस्था की जाएगी. जब तक ग्रेजुएट युवाओं को नौकरी या रोजगार नहीं मिलता, तब तक उन्हें हर महीने 5,000 रुपये पोषण भत्ता देने का वादा किया गया है. पार्टी ने पांच साल में 25 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 2 से 3 करोड़ युवाओं को दूसरे क्षेत्रों में रोजगार देने का लक्ष्य रखा है.

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- समाजवादी पार्टी ने सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास और गांवों तक बिजली, पानी, सीवर, सड़क, वाईफाई, सीसीटीवी और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं पहुंचाने का संकल्प लिया है. पार्टी ने पूरी तरह से नए और आधुनिक सुविधाओं से लैस गांव बसाने की बात भी कही है.

- अखिलेश यादव ने कहा कि एआई का इस्तेमाल लोगों की जिंदगी को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाएगा. इसके साथ ही एआई के कारण रोजगार और जीवनशैली पर पड़ने वाले नकारात्मक असर को कम करने की कोशिश होगी. पार्टी ने प्रदूषण से प्रभावित जीवनशैली को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और सतत विकास को बढ़ावा देने की बात कही है.

- समाजवादी पार्टी ने कलाकारों, अभिनेताओं, रंगकर्मियों, गायकों, चित्रकारों, खिलाड़ियों, शिल्पकारों, कारीगरों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, इंजीनियरों, डॉक्टरों, सीए, अधिवक्ताओं, समाजसेवियों और पत्रकारों समेत विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वालों के सम्मान और सुविधाओं के लिए योजनाएं बनाने की बात कही है. पार्टी ने यश भारती सम्मान को अधिक राशि के साथ फिर से शुरू करने का भी वादा किया है.

- पार्टी ने आधुनिक एआई तकनीक, बॉडी कैमरा, सीसीटीवी नेटवर्क, फॉरेंसिक लैब और डेटा आधारित पुलिसिंग से कानून व्यवस्था मजबूत करने की बात कही है. पुलिस व्यवस्था को राजनीतिक दबाव, जातिगत भेदभाव, भ्रष्टाचार और हिरासत में हिंसा से मुक्त बनाने का वादा किया गया है. महिला सुरक्षा के लिए डायल 1090 और डायल 112 को अधिक मजबूत, तेज और जवाबदेह बनाने के साथ फास्ट ट्रैक अदालतों के जरिए जल्द न्याय सुनिश्चित करने की बात कही गई है. घोषणापत्र में हर गांव, बस्ती और शहर तक सड़क, पुल, रेल और हवाई संपर्क, हाईवे, मेट्रो, रोपवे, आधुनिक मंडी, सस्ती बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का संकल्प जताया गया है.

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- घोषणापत्र में शिक्षकों के लिए सम्मानजनक वेतन, स्थायी नौकरी और शिक्षा व परीक्षा व्यवस्था को नियमित, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की बात कही गई है. आशा, आंगनबाड़ी सहायिका, नर्सिंग स्टाफ, संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों सहित सभी सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मानजनक वेतन, सामाजिक सुरक्षा और न्यायसंगत सेवा शर्तें लागू करने का वादा किया गया है. इसके साथ ही पुरानी पेंशन लागू करने की बात भी कही गई है.

- महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने, उनकी सुरक्षा, सम्मान और मुफ्त शिक्षा के साथ किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य और समय पर भुगतान दिलाने का वादा किया. मजदूरों को उनकी मेहनत का सही मूल्य देने की बात भी कही. युवाओं और विद्यार्थियों के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र में निष्पक्ष रोजगार, छात्रवृत्ति, कौशल प्रशिक्षण, विदेश में शिक्षा, खेल और कला के क्षेत्र में प्रशिक्षण, आर्थिक मदद और स्टार्टअप के अवसर बढ़ाने का संकल्प जताया. इस दौरान उन्होंने कहा, "जब शिक्षा अच्छी होगी, परीक्षा सच्ची होगी, तभी तरक्की पक्की होगी."

- अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी मेनिफेस्टो और प्रण पत्र लेकर आई है. उन्होंने कहा कि इसका मकसद पीड़ित, दुखी, अपमानित, शोषित, वंचित और गरीब लोगों की गरिमा और आत्मसम्मान को फिर से स्थापित करना है. उन्होंने जरूरतमंदों, बीमारों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को गुणवत्तापूर्ण मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और कारगर एंबुलेंस सुविधा देने की बात कही.

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- अखिलेश यादव ने संविधान दिवस पर संविधान निर्माता बाबा साहेब आंबेडकर को नमन करते हुए संविधान और उसके मूल्यों की रक्षा का संकल्प लेने की अपील की. उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए संविधान को बदलना और धीरे-धीरे मिटाना चाहती हैं. अखिलेश ने कहा, "हमारा देश संविधान से चलेगा, मन विधान से नहीं चलेगा." उन्होंने दावा किया कि एक तरफ संविधान का दुरुपयोग करने वाली ताकतें हैं, तो दूसरी तरफ पीडीए है, जो सामाजिक न्याय, आरक्षण और समानता की लड़ाई लड़ रहा है. उन्होंने कहा कि पीडीए के लोग अब अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं.

- अखिलेश यादव ने कहा कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी हर शहर की जरूरत के हिसाब से अलग घोषणापत्र तैयार करेगी. आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए भी अलग घोषणापत्र लाया जाएगा. उन्होंने कहा कि पार्टी का नया घोषणापत्र संविधान दिवस के कार्यक्रम में लोगों के सामने रखा जाएगा. इस दौरान उन्होंने कहा, "अच्छे दिन तो आए नहीं, अब बुरे दिन जाने वाले हैं." उन्होंने दावा किया कि विरोधियों को भी एहसास हो गया है कि अब उनके जाने का वक्त आ रहा है.

- अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार ने घोषणापत्र के वादे पूरे करने के साथ जरूरत के हिसाब से नई योजनाएं भी शुरू कीं. उन्होंने लखनऊ में मेदांता अस्पताल, कैंसर इंस्टीट्यूट, इकाना स्टेडियम, लुलु मॉल और रिवर फ्रंट का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि ये सभी घोषणापत्र का हिस्सा नहीं थे, लेकिन सरकार ने जरूरत के मुताबिक इन पर काम किया. अखिलेश ने बताया कि शिव नाडर से बातचीत के बाद लखनऊ में आईटी हब विकसित हुआ, जहां करीब 6 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिला.

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- अखिलेश यादव ने कहा कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी हर शहर की जरूरत के हिसाब से विकास का अलग एजेंडा और घोषणापत्र तैयार करेगी. उन्होंने कहा कि महिलाओं यानी आधी आबादी के लिए भी अलग घोषणापत्र लोगों के सामने रखा जाएगा. पार्टी का नया घोषणापत्र संविधान दिवस के कार्यक्रम में जारी किया जाएगा. इस दौरान अखिलेश ने कहा, "अच्छे दिन तो आए नहीं, अब बुरे दिन जाने वाले हैं." उन्होंने दावा किया कि इसी वजह से विरोधियों की भाषा भी बदल गई है.

- अखिलेश यादव ने संविधान दिवस पर देश के नागरिकों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि आज के दौर में संविधान विरोधी शक्तियां सक्रिय हैं और संविधान की रक्षा करना सभी की जिम्मेदारी है. बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर को नमन करते हुए उन्होंने संविधान और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए सभी से संकल्प लेने की अपील की. अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी संविधान और उसके मूल्यों की सुरक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेगी.

- अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा करने के साथ जरूरत के मुताबिक नई योजनाओं और प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया. उन्होंने कहा कि जब कोई नई जरूरत सामने आई, तो सरकार ने उसे भी शामिल करके पूरा करने की कोशिश की.

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- अखिलेश यादव ने कहा कि लखनऊ को बसाने का काम नेताजी मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते शुरू हुआ था. उन्होंने दावा किया कि आज लखनऊ देश के सबसे अच्छी तरह प्लान किए गए शहरों में शामिल है और यहां बड़े पैमाने पर निवेश आया है. उन्होंने बताया कि मेदांता अस्पताल बनाने का वादा घोषणापत्र में नहीं था, लेकिन सरकार बनने के बाद निवेश और स्वास्थ्य सुविधाओं पर बातचीत के दौरान यह अस्पताल बनकर तैयार हुआ. वहीं, कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने का वादा घोषणापत्र में था, जिसे पूरा किया गया.

- अखिलेश यादव ने इकाना स्टेडियम का जिक्र करते हुए कहा कि यह सिर्फ क्रिकेट का वर्ल्ड क्लास स्टेडियम नहीं है, बल्कि इसके आसपास के इलाके को भी समाजवादी सरकार के दौरान विकसित किया गया. उन्होंने कहा कि वहां देश के बेहतरीन स्पोर्ट्स सेंटर में से एक तैयार किया गया. अखिलेश ने यह भी कहा कि आमतौर पर सरकारें बाजार और मॉल नहीं बनातीं, लेकिन समाजवादी सरकार ने इस दिशा में भी काम किया.

- आजम खान ने जेल का किस्सा सुनाते हुए कहा कि वह अपने बेटे अब्दुल्ला से बातें किया करते थे. उन्होंने कहा कि "मैंने एक बार अब्दुल्ला से कहा कि यार दिल चाहता है कि 6 महीने के लिए अखिलेश भी जेल में आ जाते."

- आजम खान ने कहा कि उन्हें हर धारा में अधिकतम सजा दी गई. उन्होंने कहा, "हमें मुर्गी चोरी नहीं, बल्कि डकैती की सजा दी गई. हमें मुर्गी चोरी की साजिश में गिरफ्तार किया गया." उन्होंने कहा कि अब हमदर्दी का वक्त नहीं रहा, क्योंकि वे इससे भी ज्यादा गम झेल चुके हैं. जेल में अपने बेटे से बातचीत का जिक्र करते हुए आजम खान ने कहा कि वह उससे कहते थे कि छह महीने के लिए अखिलेश यादव भी जेल आ जाएं, ताकि उन्हें समझ आए कि वहां दिन और रात कैसे गुजरते हैं. उन्होंने दुआ की कि समाजवादी पार्टी का यह घोषणापत्र सबकी तरक्की का हो, क्योंकि लोग बहुत डरे हुए हैं.

- आजम खान ने जेल के दिनों को याद करते हुए कहा कि उन्हें और उनके एमटेक कर रहे बेटे को अलग-अलग खड़ा कर दिया गया था. उन्हें खतरा था कि एक को एक तरफ गोली मारी जाएगी तो दूसरे को दूसरी तरफ. दोनों को अलग-अलग गाड़ियों में ले जाया गया. आजम खान ने कहा, "मैंने अपने बेटे से कहा कि पता नहीं हम कब मिलेंगे. अगर मिलेंगे तो यहां मिलेंगे, वरना वहां मिलेंगे." उन्होंने बताया कि जेल में उनका बेटा उनसे पूछता था कि क्या वे कभी बाहर निकल पाएंगे. आजम खान ने कहा, "हम जेल में हर रात मौत की दुआ करके सोते थे. हमारी मौत बहुत सस्ती थी, जिंदगी बहुत खौफनाक."

- आजम खान ने कहा, 'हम बहता हुआ दर्द का समुद्र हैं दोस्तो, गंदा नाला नहीं है.'

- आजम खान ने कहा कि तन्हाई में जेल काटना उतना मुश्किल नहीं है, जितनी बड़ी सजा यह है कि एक बेगुनाह बेटे को उसके पिता के साथ जेल के कैदखाने में डाल दिया जाए. उन्होंने कहा कि इस तरह का अत्याचार तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया और ऐसा जुल्म भगत सिंह के साथ भी नहीं हुआ. अपनी पत्नी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "मेरी पत्नी को घसीट कर ले गए." आजम खान ने कहा, "हम बहते हुए दर्द का समुद्र हैं, गंदा नाला नहीं. हम इंसानों के दिल बांटते नहीं, हम वोट कटवा नहीं, वोट जुड़वा हैं."

- आजम खान ने कहा कि जब वह जेल से निकल रहे थे, तब उन्होंने कुछ कहा था, लेकिन 15 मिनट के अंदर ही ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने कहा कि उस वक्त वह सोचते थे कि उनका दिल क्यों नहीं फट गया और उनका जिगर क्यों नहीं फट गया. उन्होंने एक और घटना का जिक्र करते हुए बताया कि एक बार रात 3:30 बजे जेल ट्रांसफर करने का फरमान आया था.

- आजम खान ने रामपुर में निकले एक जुलूस का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने देखा था कि रौनक भाई कुरैशी का जुलूस घोड़े और खच्चर पर निकल रहा था. उन्होंने कहा कि एक और जुलूस निकला था, लेकिन उसमें हारने वाला व्यक्ति शामिल था. बाद में उन्हें पता चला कि अहमद भाई ने यह जुलूस इसलिए निकाला था, क्योंकि वह उन्हें हराने के लिए खड़े हुए थे. आजम खान ने कहा कि ऐसे लोगों को न इस दुनिया में और न उस दुनिया में कहीं जगह मिलेगी.

- आजम खान ने अपने बेटे और पत्नी की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, "हम बहुत सख्त जान साबित हुए हैं. हम मरेंगे तो, लेकिन कुछ बड़ा जरूर करेंगे." उन्होंने कहा, "रास्ते तो तय होते हैं, लेकिन मंजिल तय नहीं होती. लोग घाटे का सौदा नहीं करते, लेकिन हम उन कुछ बेवकूफ लोगों में से हैं." आजम खान ने कहा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी परिवार में अपने जीवन के 50 साल बिताए हैं. इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में गजल भी पढ़ी.

- आजम खान ने कहा, "एक आधा जिंदा आदमी आप सबके सामने खड़ा है. मुझसे कहीं कोई गलती हो जाए तो आप मुझे माफ कर देंगे, क्योंकि इस तन्हाई ने मेरे दिल और दिमाग को बहुत प्रभावित किया है." उन्होंने कहा कि जिस तरह से चीजें हुईं, उसके बाद तो उन्हें मर जाना चाहिए था.-

- अपने बेटे और पत्नी की गिरफ्तारी पर आजम खान ने कहा कि हम बहुत सख्त जान साबित हुए हैं. हम मरेंगे तो, लेकिन कुछ बड़ा जरूर करेंगे. उन्होंने कहा कि रास्ते तो तय होते हैं, लेकिन मंजिल तय नहीं होती. लोग घाटे का सौदा नहीं करते, लेकिन हम उन कुछ बेवकूफ लोगों में से हैं. आजम खान ने कहा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी परिवार में अपने जीवन के 50 साल बिताए हैं. इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में गजल भी पढ़ी.

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