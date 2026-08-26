scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

योगी सरकार के काउंटर में सपा की महिलाओं वाली स्कीम, डिंपल का ऐलान- हर साल देंगे 40 हजार

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सपा ने महिलाओं के लिए बड़ा चुनावी वादा किया है। डिंपल यादव ने ‘स्त्री सम्मान समृद्धि योजना’ के तहत हर साल 40 हजार रुपये देने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि राशि में सालाना बढ़ोतरी होगी और मोबाइल, लैपटॉप, प्रशिक्षण व शिक्षा से महिला सशक्तिकरण किया जाएगा,

Advertisement
X
महिला आरक्षण से लेकर हाथरस कांड तक बीजेपी पर बरसे अखिलेश-डिंपल (Photo-ITG)
महिला आरक्षण से लेकर हाथरस कांड तक बीजेपी पर बरसे अखिलेश-डिंपल (Photo-ITG)

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. राज्य की 'आधी आबादी' यानी महिला मतदाताओं को साधने के लिए राजनीतिक दलों के बीच वादों की होड़ शुरू हो चुकी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 'लोकनाट्य अहिल्याबाई योजना' की शुरुआत और बीजेपी द्वारा 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए आजीवन मुफ्त बस सेवा तथा ₹50 हजार तक की सहायता योजना की तैयारी के बीच समाजवादी पार्टी ने भी बड़ा दांव खेला है.

लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने 'स्त्री सम्मान समृद्धि योजना' का ऐलान किया. प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सांसद डिंपल यादव ने कहा कि अगर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तो 'स्त्री सम्मान समृद्धि योजना' की शुरुआत की जाएगी. 

इसके तहत महिलाओं को सालाना ₹40,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह केवल ₹40,000 तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि साल-दर-साल इस राशि में बढ़ोतरी भी की जाएगी.

सम्बंधित ख़बरें

Mayawati, Akhilesh Yadav, CM Yogi
हाता की विरासत, मठ की सियासत... सपा-BJP के सामने बसपा का 'ठाकुर कार्ड'
akhilesh yadav vs yogi aadityanath political fight
जेपी की विरासत पर सियासत... JPNIC पर अखिलेश-योगी आमने-सामने
Om Prakash Rajbhar Jibe at Akhilesh Yadav
'सरकार नहीं आएगी, भविष्य न बिगाड़ें...', अखिलेश पर क्यों बरसे राजभर
हल्ला बोल: सीएम योगी युवाओं को नौकरी देंगे तो फिर उन्हें यूपी मिलेगा?
UP Govt approves JPNIC Lease
JPNIC को लीज पर देने पर कैबिनेट की मोहर, अखिलेश बोले- सरकार है या दुकानदार

यह भी पढ़ें: '25 लाख टैबलेट, 1 लाख रोजगार...', चुनाव से पहले Gen-Z वोटर्स को साधने में जुटी योगी सरकार

डिजिटल और तकनीकी रूप से भी सशक्त करने का दावा
डिंपल यादव ने योजना के बहुआयामी स्वरूप को समझाते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत सिर्फ वित्तीय मदद ही नहीं, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5 प्रमुख स्तंभों पर काम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मोबाइल, लैपटॉप, पैसा, पाठशाला और प्रशिक्षण जैसे माध्यमों से महिला सशक्तिकरण का काम किया जाएगा.

Advertisement

सपा की महिला विधायकों और सांसदों की मौजूदगी में डिंपल यादव ने कहा कि पार्टी के 'PDA' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के नारे में 'A' का एक बड़ा मतलब 'आधी आबादी' (महिलाएं) भी है. सपा का मानना है कि जब तक महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक प्रदेश का समग्र विकास संभव नहीं है.

गौरतलब है कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) पहले से ही वरिष्ठ महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा चला रही है और आगामी चुनाव से पहले आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए ₹50,000 की 4 किस्तों में मदद वाली योजना पर मंथन कर रही है. ऐसे में सपा द्वारा सीधे ₹40,000 सालाना देने और उसमें हर साल इजाफा करने का वादा कर चुनावी मुकाबले को और अधिक रोचक बना दिया गया है.

महिलाओं को लेकर अखिलेश ने घेरा

समाजवादी पार्टी ने महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर सत्ताधारी बीजेपी को घेरते हुए कई गंभीर सवाल उठाए. अखिलेश यादव ने कहा, "जब महिला आरक्षण बिल संसद से पास हो चुका है, तो बीजेपी इसे लागू करने में देरी क्यों कर रही है? इसे आने वाले अगले चुनावों में ही लागू किया जाना चाहिए. जब रक्षाबंधन पर बसें चला रहे हैं और बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं, तो आरक्षण भी तुरंत लागू करें."

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'अब 14 साल के बच्चों को भी सरकार से उम्मीद नहीं', अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना

सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 'नारी' सिर्फ एक चुनावी नारा बनकर रह गई है. जब भी बीजेपी 'नारी वंदन' की बात करे, तो देश को हाथरस कांड याद करना चाहिए कि कैसे मां-बेटी के साथ क्रूरता हुई और उन्हें जला दिया गया. सपा नेताओं ने याद दिलाते हुए कहा कि कोई नहीं भूला होगा जब अग्निकांड के दौरान मुख्यमंत्री ने पीड़ितों से कहा था कि वे 'भाषण सुनने के मूड में नहीं हैं'. आज बेटियों पर सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है और असुरक्षा का माहौल है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    मजबूरी में वेश्यावृत्ति में घुसे एक्टर्स-हसीनाओं संग हुई क्रूरता, पॉर्न स्टार ने बताया दुबई की पार्टी का सच |
    MG Hector Tomahawk PHEV: फुल टैंक में 1100 किमी, एमजी ने लॉन्च की 50KM माइलेज वाली 7-सीटर कार |
    'छात्रों को मारने का नियम ठीक नहीं...', पटना प्रोटेस्ट के बीच भड़के बाहुबली अनंत सिंह |
    गंगाजल की सौगंध और कमीशन का दावा, शाहजहांपुर में VIDEO से हड़कंप |
    Samsung-Xiaomi को टक्कर देगा Philips? 20,000 रुपये वाले नए 5G स्मार्टफोन से हो सकती है एंट्री! |
    इस हफ्ते जारी होगा UGC-NET का रिजल्ट, NTA ने किया ऐलान    |
    प्लेन में फ्लश किया... फिर टॉयलेट वेस्ट कहां गया? जानिए पूरा राज |
    Kal Ka Rashifal 27 August 2026: 3 राशि के लोग करियर और जिंदगी में पाएंगे गुड न्यूज, यहां पढ़ें पूरा राशिफल |
    प्रेमी से भरवाई पत्नी की मांग: शादी के डेढ़ महीने बाद पति ने दोनों को अर्धनग्न हालत में था पकड़ा |
    चवन्नी या रुपैया... वेस्ट में कौन बनेगा बेस्ट, सहारनपुर बनने जा रहा नया चुनावी अखाड़ा
    Advertisement