Samsung-Xiaomi को टक्कर देगा Philips? 20,000 रुपये वाले नए 5G स्मार्टफोन से हो सकती है एंट्री!

Philips S7221 India Launch: Philips नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों को टीवी, बल्ब, इलेक्ट्रॉनिक्स या पुराने फीचर फोन याद आते हैं. अब यही ब्रांड एक बार फिर भारतीय स्मार्टफोन बाजार में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की तैयारी में है. फिलिप्स के नए 5G स्मार्टफोन Philips S7221 की जनाकारी Amazon पर आ गई है. फोन के कई फीचर्स लॉन्च से पहले ही सामने आ गए हैं. दिलचस्प बात यह है कि इस फोन में 64MP कैमरा, 120Hz डिस्प्ले, 5700mAh बैटरी और 256GB तक स्टोरेज जैसे फीचर्स मिल सकते हैं.

और पढ़ें

भारत का स्मार्टफोन बाजार पहले से ही Samsung, Vivo, Xiaomi, Oppo, Realme और Motorola जैसे ब्रांड्स से भरा हुआ है. ऐसे में बड़ा सवाल सिर्फ यह नहीं है कि फिलिप्स नया फोन क्या फीचर्स लेकर आ रहा है, बल्कि यह भी है कि क्या फिलिप्स का पुराना भरोसेमंद नाम आज के युवाओं को नया स्मार्टफोन खरीदने के लिए आकर्षित कर पाएगा?

Amazon पर दिखा Philips S7221, लॉन्च डेट कब?

Philips S7221 की माइक्रोसाइट Amazon India पर लाइव हुई है, जहां इसे लॉन्चिंग सून के तौर पर दिखाया गया है. फोन के लिए Notify Me का विकल्प भी सामने आया है, क्लियर है कि इसकी बिक्री ऐमेजॉन के जरिए की जाएगी. हालांकि, अभी तक कंपनी ने फोन की लॉन्च डेट और कीमत का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है.

यह भी पढ़ें: स्कैम या कमाई? 25 अगस्त सस्पेंस के नाम पर एक शख्स ने बनाए ₹8.5 करोड़ रुपये! 1.61 लोगों ने दिए थे 500 रुपये

Advertisement

120Hz डिस्प्ले और 64MP कैमरा, क्या होगा फोन में खास?

Amazon लिस्टिंग और उपलब्ध जानकारी के मुताबिक Philips S7221 में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया जाएगा. फोन में 5G कनेक्टिविटी होगी और यह 6GB तथा 8GB RAM विकल्पों में आ सकता है. स्टोरेज के लिए 128GB और 256GB के विकल्प बताए गए हैं.

कैमरे की बात करें तो फोन में 64MP AI रियर कैमरा दिया जाएगा. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16MP फ्रंट कैमरा होने की जानकारी सामने आई है. कंपनी के आधिकारिक Philips पेज पर भी S7221 के लिए 64MP मेन कैमरे का जिक्र है.

फिलिप्स की आधिकारिक वेबसाइट पर फोन की 6.67 इंच HD+ स्क्रीन और 5700mAh बैटरी की जानकारी भी दी गई है. कंपनी इसे ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ दिखा रही है, लेकिन भारत में आने वाले वेरिएंट का प्रोसेसर कौन सा होगा, इस पर अभी पूरी तस्वीर साफ नहीं है.

यह भी पढ़ें: WhatsApp ने बदले सिक्योरिटी फीचर्स! अनजान कॉल, पासवर्ड और Passkey में हुए बड़े बदलाव

फोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर और Ultra Max Audio फीचर भी दिया जाएगा. साथ ही IP64 रेटिंग मिलेगी, यानी फोन को धूल और नॉर्मल वॉटर स्प्लैश से बचाव के लिए डिजाइन किया गया है.

20,000 रुपये से कम होगा फिलिप्स का नया फोन?

Advertisement

यही वह सवाल है जिस पर सबसे ज्यादा लोगों की नजर रहेगी. फिलिप्स ने अभी S7221 की कीमत का ऐलान नहीं किया है. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि फोन को ₹20,000 रुपये से कम कीमत में उतारा जा सकता है. अगर Philips इस फोन को आक्रामक कीमत पर लॉन्च करती है, तो 64MP कैमरा, 120Hz डिस्प्ले, 5G और 5700mAh बैटरी का कॉम्बिनेशन इसे बजट 5G सेगमेंट में दिलचस्प विकल्प बना सकता है.

गौरतलब है कि भारत में Philips Mobile ब्रांड की मौजूदगी एक लाइसेंस और डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के जरिए है. OSEL Devices को भारत में फिलिप्स मोबाइल के बिक्री और प्रमोशन राइट्स मिले हैं, जबकि Zenotel India मोबाइल ब्रांड के डेवेलपमेंट और डिस्ट्रिब्यूशन में शामिल है.

---- समाप्त ----