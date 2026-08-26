प्रेमी से भरवाई पत्नी की मांग: शादी के डेढ़ महीने बाद पति ने दोनों को अर्धनग्न हालत में था पकड़ा

Uttar Pradesh News: झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र में शादी के डेढ़ महीने बाद एक पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया. अब इस घटना के दो नए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. वायरल वीडियो में प्रेमी से महिला की 7 बार मांग भरवाई जा रही है और दोनों एक-दूसरे को वरमाला पहना रहे हैं.

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दरअसल, 24 जून को मध्य प्रदेश के भांडेर की युवती से शादी करने वाले पीड़ित पति ने आरोप लगाया कि पत्नी उसे नींद की दवा देकर प्रेमी से मिलती थी और पकड़े जाने पर मारपीट भी की गई. घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को फैमिली कोर्ट जाने की सलाह दी है.

वायरल वीडियो में जबरन शादी

सोशल मीडिया पर सामने आए दो वीडियो में से एक में प्रेमी महिला की 7 बार मांग भरता और माला पहनाता दिखाई दे रहा है. दूसरे वीडियो में पीछे से आवाज आ रही है कि यह काम ससुराल के बजाय मायके में होना चाहिए था. वीडियो में लोग कह रहे हैं कि दोनों ने बहुत गलत किया है और सरकार से दोनों को जेल भेजने का निवेदन किया जा रहा है ताकि दोनों साथ रह सकें.

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पति को दी जाती थी नींद की दवा

पीड़ित पति ने बताया कि शादी के 2-3 हफ्ते बाद से ही पत्नी उसे चाय, दूध या खाने में मिलाकर नींद की गोली देने लगी थी ताकि वह अपने प्रेमी से बात कर सके. तबीयत बिगड़ने पर पति को शक हुआ. 19 अगस्त को मोहल्ले वालों ने प्रेमी के आने की जानकारी दी, जिसे पत्नी ने नकार दिया. इसके बाद 23 अगस्त को पति ने दोनों को रंगेहाथ पकड़ लिया.

मारपीट और पुलिस की सलाह

पति का आरोप है कि रंगेहाथ पकड़े जाने पर प्रेमी ने उसके साथ मारपीट की और गला दबाने का प्रयास किया, जबकि पत्नी ने उसके हाथ पकड़ लिए थे. शोर सुनकर आए पड़ोसियों ने उसे बचाया, जिसके बाद पुलिस बुलाई गई. मामले में झांसी पुलिस मीडिया सेल ने 'X' पर जानकारी दी कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था और महिला प्रेमी के साथ रहना चाहती है, इसलिए दोनों पक्षों को पारिवारिक अदालत जाने की सलाह दी गई है.

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