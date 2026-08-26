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'छात्रों को मारने का नियम ठीक नहीं...', पटना प्रोटेस्ट के बीच भड़के बाहुबली अनंत सिंह

मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने बीपीएससी टीआरई अभ्यर्थियों पर बीते दिन हुई पुलिसिया कार्रवाई का विरोध किया है. उनका कहना है कि छात्रों को मारने का नियम ठीक नहीं है.

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अनंत सिंह
अनंत सिंह

मोकामा से JDU विधायक अनंत सिंह ने BPSC TRE-4 अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को गलत बताया है. उनका कहना है कि भले ही अभ्यर्थियों की मांगें मानी जाए या नहीं लेकिन इस तरह उन पर लाठीचार्ज करना सही नहीं है.

अनंत सिंह ने छात्रों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई को गलत बताया. बीते दिन BPSC TRE-4 में पीटी और मेन्स में निगेटिव मार्किंग को खत्म करने और 100 प्रतिशत डोमिसाइल की मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया. इस दौरान पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया. मोकामा के JDU विधायक अनंत सिंह ने इसे गलत बताया है. उनका कहना है कि भले ही सरकार छात्रों की मांगों को मानें या नहीं, लेकिन उनपर इस तरह की कार्रवाई करना सही नहीं है. उन्होंने कहा, "वे मांगें माने चाहे नहीं लेकिन किसी को मारने का नियम सही नहीं है. मारने का नियम ठीक नहीं है."

वहीं, उपेंद्र कु्श्वाहा के JDU की राजनीतिक और समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले बयान पर भी अनंत सिंह ने तंज कसा. उन्होंने कहा कि कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है. उन्होंने कहा, "ऐसे तो हम बोल दें हमारा प्रधानमंत्री बनने का मन है, तो क्या कोई बनाएगा".  उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की विरासत को सिर्फ निशांत कुमार ही अच्छे से संभाल सकते हैं.

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यह भी पढ़ें: BPSC विवाद के बीच नई पार्टी की एंट्री, नाम है- कुत्ता जनता पार्टी! छात्र बोले- KJP जिंदाबाद

अनंत सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार की जगह कोई नहीं ले सकता लेकिन निशांत कुमार उनकी विरासत को अच्छे से संभाल सकते हैं. उन्होंने निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनने के योग्य बताया है. उन्होंने कहा कि निशांत कुमार बहुत ही सक्षम हैं. उनका कहना कि नीतीश कुमार की जगह न किसी ने ली है और न ही कोई ले पाएगा लेकिन निशांत कुमार अन्य नेताओं से बहुत अच्छे हैं. 

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