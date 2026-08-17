'अब 14 साल के बच्चों को भी सरकार से उम्मीद नहीं', अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जयप्रकाश नारायण स्कूल के छात्र मंगलवार को सड़कों पर उतर आए. स्कूल में टीचरों की कमी और बुनियादी सुविधाओं की बदहाली को लेकर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया. इसे लेकर विपक्षी नेता अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा.

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दुबग्गा क्षेत्र के बालागंज चौराहे पर बच्चों के सड़क पर उतरने से रोड पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया. जयप्रकाश नारायण स्कूल में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों का आरोप है कि उनके स्कूल में लंबे समय से टीचरों की भारी कमी बनी हुई है.

छात्रों का दावा है कि टीचरों के न होने से उनकी रोजाना की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है. बार-बार गुहार लगाने के बावजूद जब समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो नाराज छात्र बालागंज चौराहे पर धरने पर बैठ गए.

छात्र प्रदर्शन से सड़क जाम

छात्रों के प्रदर्शन की वजह से चौराहे के चारों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और पूरे इलाके में ट्रैफिक थम गया. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे बच्चों से बातचीत की, उन्हें समझा-बुझाकर शांत कराया और फिर जाम खुलवाया.

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अखिलेश यादव का सरकार पर हमला

छात्रों के प्रदर्शन के इस वीडियो को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है. इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार और शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा हमला बोला है.

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अखिलेश यादव ने वीडियो के साथ लिखा, '2014 में आई BJP सरकार की सबसे बड़ी असफलता-विफलता ये है कि 14 साल तक के बच्चों को अब उनसे कोई उम्मीद नहीं बची है. जिन छात्राओं को स्कूलों में होना चाहिए, वो टीचर की कमी के साथ-साथ स्कूल में बुनियादी सुविधाओं के लिए सड़क पर आने को मजबूर हैं. उत्तर प्रदेश में कोई शिक्षा मंत्री है क्या?'

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