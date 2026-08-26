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Kal Ka Rashifal 27 August 2026: 3 राशि के लोग करियर और जिंदगी में पाएंगे गुड न्यूज, यहां पढ़ें पूरा राशिफल

Kal Ka Rashifal 27 August 2026: घर में अतिथियों का आगमन होगा, जिससे हर्ष और आनंद का माहौल रहेगा. व्यावसायिक कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाएंगे. सफलता से उत्साहित रहेंगे.

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कल का राशि 27 अगस्त 2026 (Photo: ITG)
कल का राशि 27 अगस्त 2026 (Photo: ITG)

मेष राशि: आर्थिक विषयों में रहेंगे प्रभावी, साख और सम्मान में होगी बढ़ोतरी
मेष राशि के जातक आर्थिक विषयों में पूरी तरह प्रभावी रहेंगे. समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी साख और सम्मान बढ़ा हुआ रहेगा.

अपनी जिम्मेदारियों को हर संभव निभाने की कोशिश रखें. सात्विकता और सामंजस्य पर विशेष जोर दें. सोच-विचारकर निर्णय लें और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें. व्यापार अपेक्षा से अच्छा रहेगा और साझेदारी में इच्छित उपलब्धियां बनेंगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 6 और 9

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शुभ रंग (Lucky Color): ऐप्पल रेड

कल का उपाय (kal ke upay): विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ऊं बृं बृहस्पतये नमः का जाप करें. पीली वस्तुएं उपयोग करें. सहकार रखें.

वृष राशि: मजबूत होगा पेशेवर पक्ष, लिखापढ़ी के मामलों में रहें पक्के
वृष राशि के जातक कामकाजी गतिविधियों पर अपना नियंत्रण बढ़ाएंगे. व्यवसाय में तेजी बनी रहेगी और आपका पेशेवर पक्ष काफी मजबूत रहेगा.

वाणिज्यिक योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. लिखापढ़ी के कामों में पक्के बने रहें और लेन-देन में पहल दिखाएं. प्रशासकीय मामलों में गति आएगी और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आपको कई आकर्षक प्रस्ताव भी प्राप्त होंगे.

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शुभ अंक (Lucky Number): 3, 6 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): क्रीम कलर

कल का उपाय (kal ke upay): विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ऊं बृं बृहस्पतये नमः का जाप करें. पीली वस्तुएं उपयोग करें. उत्साह दिखाएं.

मिथुन राशि: बढ़ेगा भाग्य का बल, विभिन्न स्रोतों से मिलेगा बड़ा लाभ
मिथुन राशि के जातकों का भाग्य बल बढ़ेगा. सभी परिणाम आपके पक्ष में बनते हुए नजर आएंगे. बड़ों का पूरा साथ और समर्थन बना रहेगा.

हर्ष और उत्साह के साथ काम करेंगे. विभिन्न स्रोतों से धन लाभ के योग बनेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा. स्वजनों की मदद से सभी परिणाम साधने में सफलता मिलेगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 5 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): आंवला समान

कल का उपाय (kal ke upay): विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ऊं बृं बृहस्पतये नमः का जाप करें. पीली वस्तुएं उपयोग करें. यात्राएं बढ़ाएं.

कर्क राशि: आवश्यक कार्यों में न बरतें ढिलाई, सेहत और यात्रा में रखें सावधानी
कर्क राशि के जातकों को आवश्यक विषयों में बिल्कुल ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए. अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें.

परिवार के लोगों से सलाह बनाए रखें. कार्य-व्यापार में सावधानी रखें और यात्रा के दौरान विशेष सजगता बरतें. विरोधी सक्रिय रह सकते हैं, इसलिए सेहत का ध्यान रखें और सूझबूझ से काम लें.

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शुभ अंक (Lucky Number): 3, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): भगवा

कल का उपाय (kal ke upay): विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ऊं बृं बृहस्पतये नमः का जाप करें. पीली वस्तुएं उपयोग करें. वचन रखें.

सिंह राशि: साझा लक्ष्यों पर रहेगा जोर, मिठास से संवरेंगे संबंध
सिंह राशि के जातक साझा लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे. घर में शुभता का माहौल रहेगा और अपनों के सहयोग से सभी कार्य समय पर पूरे होंगे.

नीति-नियमों का पालन करें और व्यवस्था का उल्लंघन करने से बचें. वाणी और व्यवहार में मिठास बनाए रखें. लाभ के अवसर बेहतर बनेंगे और व्यापारिक साझेदारी के प्रयास सफल होंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 3 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): गेरुआ

कल का उपाय (kal ke upay): विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ऊं बृं बृहस्पतये नमः का जाप करें. पीली वस्तुएं उपयोग करें. टीम बढ़ाएं.

कन्या राशि: कार्यक्षेत्र में सुधार के होंगे प्रयास, अनुशासन से मिलेगा लाभ
कन्या राशि के जातक कार्यक्षेत्र में सुधार के प्रयास जारी रखेंगे. सेवाक्षेत्र में आप काफी अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे.

वरिष्ठों और अनुभवियों से सलाह लें. बातचीत में नियंत्रण रखें और नियम-अनुशासन का पालन करें. अपनी मेहनत से काम संवारेंगे. जिद करने या व्यवस्था की अनदेखी करने से लाभ प्रभावित हो सकता है.

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शुभ अंक (Lucky Number): 3, 5 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): खाकी

कल का उपाय (kal ke upay): विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ॐ बृं बृहस्पतये नमः का जाप करें. पीली वस्तुएं उपयोग करें. कर्मठ बनें.

तुला राशि: मित्रों संग बीतेगा सुखद समय, शिक्षा और करियर में मिलेगी सफलता
तुला राशि के जातक मित्रों के साथ सुखद समय बिताएंगे. शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े कार्यों में बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा.

परीक्षा और प्रतिस्पर्धा में सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. अपनी प्रतिभा के दम पर कार्यक्षेत्र में खास जगह बनाएंगे. लोभ-प्रलोभन से दूर रहें और जरूरी कार्यों को टालने से बचें.

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 6 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): दूधिया

कल का उपाय (kal ke upay): विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ॐ बृं बृहस्पतये नमः का जाप करें. पीली वस्तुएं उपयोग करें. वचन निभाएं.

वृश्चिक राशि: परिवार में बढ़ाएं सामंजस्य, बड़ों की सलाह से होगा लाभ
वृश्चिक राशि के जातक घर-परिवार में सामंजस्य बढ़ाएं. लोगों के साथ सहजता और सकारात्मक बातचीत बनाए रखें.

व्यापार में अनुकूल परिणाम बनेंगे. अतिउत्साह में आने से बचें. लाभ का प्रतिशत बेहतर रहेगा. जिम्मेदारों का सानिध्य प्राप्त होगा और पैतृक पक्ष से पूरा सहयोग मिलेगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 6 और 9

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शुभ रंग (Lucky Color): लाल

कल का उपाय (kal ke upay): विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ॐ बृं बृहस्पतये नमः का जाप करें. पीली वस्तुएं उपयोग करें. अहंकार त्यागें.

धनु राशि: बढ़ेगा साहस और पराक्रम, सामाजिक गतिविधियों में मिलेगी सफलता
धनु राशि के जातकों का भाइयों से मेलजोल रहेगा. आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, जिससे आसपास के सभी लोग प्रभावित होंगे.

व्यर्थ की चर्चाओं से दूर रहें. सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता बढ़ेगी. प्रेम और स्नेह के मामलों को बल मिलेगा. वाणिज्यिक मामलों की यात्राएं सफल रहेंगी और संपर्क दायरा बढ़ेगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 6 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): स्वर्णिम

कल का उपाय (kal ke upay): विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ॐ बृं बृहस्पतये नमः का जाप करें. पीली वस्तुएं उपयोग करें. प्रवचन सुनें.

मकर राशि: धन लाभ में होगी बढ़ोतरी, घर पर मेहमानों का होगा आगमन
मकर राशि के जातकों के घर का माहौल बेहद आकर्षक और खुशनुमा बना रहेगा. धन लाभ के बेहतर अवसर मिलेंगे और बचत में वृद्धि होगी.

आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. घर में अतिथियों का आगमन होगा, जिससे हर्ष और आनंद का माहौल रहेगा. व्यावसायिक कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाएंगे और सफलता से उत्साहित रहेंगे.

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शुभ अंक (Lucky Number): 3, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): लहसुनिया

कल का उपाय (kal ke upay): विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ॐ बृं बृहस्पतये नमः का जाप करें. पीली वस्तुएं उपयोग करें. साज संवार रखें.

कुंभ राशि: बढ़ेगा मनोबल और जीवनस्तर, कला प्रदर्शन से जीतेंगे दिल
कुंभ राशि के जातक अपने कला प्रदर्शन से सभी को प्रभावित करेंगे. व्यवसाय में सुधार आने से आपका मनोबल और जीवनस्तर ऊंचा रहेगा.

शुभ कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व में सरलता और सौम्यता बनी रहेगी. नए विचारों और नवाचार पर जोर देंगे. अपने तय बजट के अनुसार चलें, जिससे लक्ष्य प्राप्ति में मदद मिलेगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): पीतवर्ण

कल का उपाय (kal ke upay): विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ॐ बृं बृहस्पतये नमः का जाप करें. पीली वस्तुएं उपयोग करें. सृजन रखें.

मीन राशि: व्यावसायिक गलतियों से बचें, दूर की यात्रा के बन रहे हैं योग
मीन राशि के जातकों को आवश्यक कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं दिखानी चाहिए. कार्यक्षेत्र में गंभीरता बनाए रखें.

संबंधों के प्रति संवेदनशीलता बनी रहेगी और दूर देश की यात्रा के योग बन सकते हैं. व्यावसायिक गलतियों और व्यर्थ के विवादों से बचें. नीति-नियमों और अनुशासन का सख्ती से पालन करें.

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शुभ अंक (Lucky Number): 3, 6, और 9

शुभ रंग (Lucky Color): हल्दी के समान

कल का उपाय (kal ke upay): विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ॐ बृं बृहस्पतये नमः का जाप करें. पीली वस्तुएं उपयोग करें. विनम्र रहें.

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