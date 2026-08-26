scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'25 लाख टैबलेट, 1 लाख रोजगार...', चुनाव से पहले Gen-Z वोटर्स को साधने में जुटी योगी सरकार

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और योगी सरकार का फोकस युवा वोटर्स पर बढ़ता दिख रहा है. सरकार स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत 25 लाख टैबलेट खरीदने की तैयारी में है. साथ ही अगले छह महीने में एक लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य रखा गया है.

Advertisement
X
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने युवा वोट बैंक पर फोकस बढ़ा दिया है. योगी सरकार ने युवाओं को साधने के लिए एक साथ रोजगार और तकनीक से जुड़े बड़े ऐलान किए हैं. जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में लैपटॉप वितरण को युवाओं से जोड़कर देखा गया था, वहीं योगी सरकार अब 25 लाख युवाओं को टैबलेट देने की तैयारी में है. साथ ही अगले छह महीने में एक लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है.

योगी सरकार का फोकस अब सीधे Gen-Z वोटर्स पर
जानकारी के अनुसार स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत 25 लाख टैबलेट खरीदने की तैयारी योगी सरकार कर रही है. युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के साथ सरकार रोजगार का भी बड़ा प्लान तैयार कर रही है. अगले छह महीने में एक लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य रखा गया. ऐसे में सरकार के इन फैसलों को 2027 चुनाव से पहले युवा वोट बैंक को साधने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है.

बीजेपी का फोकस रोजगार, टेक्नोलॉजी और डिजिटल सशक्तीकरण के जरिए युवाओं तक पहुंच बनाने पर है.  क्योंकि समाजवादी पार्टी, अपनी सरकार के दौरान लैपटॉप वितरण को युवा राजनीति की बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करती रही है. यही वजह है कि अब बीजेपी सरकार उसी युवा वोट बैंक के बीच टैबलेट और रोजगार के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है.

सम्बंधित ख़बरें

योगी सरकार का बड़ा फैसला: बुजुर्गों की अनदेखी पर संपत्ति से बेदखल होंगे बच्चे!
Gen-Z को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 25 लाख छात्रों को मुफ्त मिलेंगे टैबलेट
up gov will give 52 bullet proof jacket to 52 leader
योगी सरकार 52 नेताओं को देगी बुलेटप्रूफ जैकेट, अखिलेश-स्वतंत्र देव का नाम शामिल
Violence in badayun over breaking statue of BR Ambedkar
अंबेडकर प्रतिमा तोड़े जाने पर जमकर हंगामा, भीड़ का पुलिस पर पथराव
दुकानदारों को सात दिन का दिया गया समय. (Photo: ITG)
संभल में फिर चलेगा बुलडोजर? जामा मस्जिद इलाके में 36 लोगों को नोटिस
Advertisement

यूपी के विकास की नई ताकत हैं युवा: CM योगी
बीजेपी का कहना है कि हमारी सरकार युवाओं को सिर्फ चुनावी वादे नहीं, बल्कि तकनीक और रोजगार के अवसर देने का काम कर रही है. Gen-Z उत्तर प्रदेश के विकास की नई ताकत है. हालांकि सपा नेता दीपक रंजन ने बीजेपी सरकार में युवाओं के विकास और रोजगार को लेकर हमला बोला है. रंजन ने कहा कि सरकार पुराने कामों को नए नाम से पेश कर रही है. युवाओं को टैबलेट देने से ज्यादा जरूरी है कि सरकार रोजगार और भर्तियों को पारदर्शी तरीके से पूरा करे.

फिलहाल उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले युवा बनाम युवा की राजनीति तेज होती दिख रही है. समाजवादी पार्टी के लैपटॉप मॉडल के मुकाबले बीजेपी का टैबलेट प्लस रोजगार मॉडल है. अब देखने वाली बात है कि 2027 में किस पार्टी की जीत होती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Aaj ka Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    MG Hector Tomahawk: 517KM की रेंज, 7 लोगों की जगह, 14 लाख से कम है कीमत |
    कौन हैं आबिद मुश्ताक? Duleep Trophy में बरपाया ऐसा कहर, वेस्ट जोन हुआ चारों खाने चित |
    पंजाब में 7 लाख सरकारी कर्मचारियों का हल्ला-बोल, 27 अगस्त को 'महाबंद' का ऐलान |
    सड़कें गायब, गाड़ियां डूबीं... चीन में तूफान गैनारी के बाद बाढ़ का खौफनाक मंजर |
    गुरुग्राम जलभराव पर सवाल से भागे CM नायब सैनी... साधी चुप्पी, सुरक्षाकर्मियों ने हटाया माइक |
    छत से टपकता पानी, धर्मशाला में पढ़ने को मजबूर बच्चे... पंजाब के इस स्कूल का हाल बेहाल |
    क्या चीनी में कोई नशा है? जिसे ज्यादा खाना भी सजा, अचानक छोड़ना भी मुश्क‍िल, एक्सपर्ट से जानें |
    कैंसर से जंग लड़ी, 36 की उम्र में बैडम‍िंटन कोर्ट पर रचा इत‍िहास... चाउ तिएन-चेन बने वर्ल्ड चैम्प‍ियनश‍िप के सबसे उम्रदराज मेडलिस्ट |
    फर्जी डिग्री से सरकारी नौकरी का खेल! कुलपति समेत 3 गिरफ्तार, जांच के घेरे में 66 अभ्यर्थियों की डिग्री |
    पाकिस्तान में क्यों सालों तक पूर्वजों की अस्थियां रखते हैं हिंदू? कहां करते हैं अस्थि विसर्जन?
    Advertisement