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MG Hector Tomahawk PHEV: फुल टैंक में 1100 किमी, एमजी ने लॉन्च की 50KM माइलेज वाली 7-सीटर कार

MG Hector Tomahawk Phev: एमजी मोटर ने आज इंडियन मार्केट में अपनी हेक्टर के ईवी और प्लग-इन हाइब्रिड दोनों मॉडलों को लॉन्च किया है. Tomahawk PHEV देश की पहली प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी है. कंपनी का कहना है कि, फुल टैंक में ये एसयूवी 1100 किमी तक की रेंज देगी.

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Hector Tomahawk PHEV की आधिकारिक बुकिंग आज से शुरू कर दी गई है. Photo: ITG
Hector Tomahawk PHEV की आधिकारिक बुकिंग आज से शुरू कर दी गई है. Photo: ITG

Hector Tomahawk PHEV Launched Price: मोरिस गैराजेज (MG Motor) ने आज भारतीय बाजार में देश की पहली प्लग-इन हाइब्रिड कार MG Hector Tomahawk को लॉन्च किया है. आकर्षक लुक और दमदार इंजन के साथ पावरफुल बैटरी पैक से सजी इस एसयूवी को लेकर कंपनी का दावा है कि, ये कार सिंगल टैंक में 1,100 किलोमीटर तक का सफर कराएगी. एक प्लग-इन हाइब्रिड होने के नाते इसमें इलेक्ट्रिक कार की तरह पावरफुल बैटरी और एक पेट्रोल व्हीकल की तरह इंजन भी दिया गया है. 

बुकिंग, कीमत और डिलीवरी

एमजी मोटर की इस नई प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी Hector Tomahawk PHEV को कंपनी ने बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) प्रोग्राम के साथ भी लॉन्च किया है. इस सब्सक्रिप्शन प्लान के तहत इस एसयूवी की शुरुआती कीमत 21.79 लाख रुपये तय की गई है. जिसमें बैटरी की कीमत शामिल नहीं है. बैटरी रेंटल के तौर पर ग्राहकों को 3.20 रुपये प्रतिकिमी दर से रेंटल देना होगा. इसके अलावा बैटरी के साथ इस एसयूवी की फुल व्हीकल प्राइस 25.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तय की गई है.

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वेरिएंट  फुल प्राइस   BaaS प्राइस बैटरी रेंटल
एक्सक्लूसिव 25,69,800 21,79,000  3.2 रुपये/किमी
एसेंस  27,79,800  23,89,000 3.2 रुपये/किमी

 एमजी मोटर का कहना है कि, Hector Tomahawk PHEV के साथ कंपनी 3 साल की वारंटी और 3 साल की रोड साइड असिस्टेंस के साथ आ रही है. इसके अलावा एमजी ई-शिल्ड वारंटी पैकेज भी दिया जा रहा है. जिसके तहत ग्राहकों एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर 5 साल तक की वारंटी का लाभ मिलेगा. कंपनी ने इसकी आधिकारिक बुकिंग शुरू कर दी है और इसकी हाइब्रिड एसयूवी की डिलीवरी नवंबर से शुरू की जाएगी. 
 

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MG Hector Tomahawk PHEV
Tomahawk PHEV की डिलीवरी नवंबर से शुरू की जाएगी. Photo: Screengrab


कैसी है नई Tomahawk PHEV

Tomahawk PHEV में कंपनी ने 1.5 लीटर की क्षमता का नेचुरली एस्पीरेटेड पेट्रोल इंजन दिया है. इसके साथ 20.5kWh का बैटरी पैक और 148 kW का इलेक्ट्रिक मोटर दिया जा रहा है. कंपनी का दावा है कि, फुल टैंक और फुल चार्ज में ये एसयूवी 1100 किलोमीटर तक का ड्राइविंग रेंज देगी. यदि केवल ईवी मोड में इस एसयूवी को चलाया जाता है तो ये कार 115 किलोमीटर तक की रेंज देगी. एमजी मोटर का दावा है कि, पेट्रोल और ईवी दोनों मोड को शामिल किया जाए जो ये एसयूवी 50 किलोमीटर तक का माइलेज देगी. ये एसयूवी 0-100 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार केवल 9 सेकेंड में ही पकड़ लेती है.

एमजी मोटर ने आज बाजार में अपनी Hector EV को भी लॉन्च किया है. जो 5-सीटर और 7-सीटर यानी दोनो सीटिंग कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है. लेकिन हाइब्रिड वेरिएंट वाली Tomahawk PHEV केवल 7-सीटर कॉन्फिगरेशन में आती है. कंपनी का दावा है कि, बतौर 7-सीटर ये अपने साइज के मुताबिक सबसे बेहतर माइलेज और कम्फर्ट देती है. इस एसयूवी में एक पेट्रोल और एक इलेक्ट्रिक यानी दोनों कारों का मजा मिलता है. 

क्या होता है प्लग-इन हाइब्रिड, EV से कैसे है अलग

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प्लग-इन हाइब्रिड कार ऐसी गाड़ी होती है जिसमें पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी भी लगी होती है. इसकी खासियत यह होती है कि बैटरी को बाहर से एक EV की तरह चार्ज किया जा सकता है. ये कारें केवल ईवी मोड में भी चल सकती हैं. बैटरी का चार्ज खत्म होने पर पेट्रोल इंजन काम संभाल लेता है. वहीं प्योर EV में केवल बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर ही होता है. इसके अलावा हाइब्रिड में एक छोटा बैटरी पैक और एक पेट्रोल इंजन मिलता है. आसान भाषा में कहें तो प्लग-इन हाइब्रिड में फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का विकल्प होता है, जबकि प्योर EV में सिर्फ बैटरी पर डिपेंड होती है.

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