कर्क राशि वालों का ध्यान आर्थिक मामलों पर रहेगा. कारोबार में लोगों का सहयोग मिलेगा. आय और लाभ के अच्छे अवसर बन सकते हैं. व्यापार से जुड़े कामों में सकारात्मकता रहेगी. पैसों के लेनदेन में साफ-सफाई रखें. किसी जरूरी यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है. गुस्से और विवाद से दूर रहें.

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नौकरी-व्यवसाय: कामकाज में तेजी आएगी. दूसरों के सहयोग से काम पूरे होंगे. कारोबार में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. उधार लेने-देने से बचें.

धन-संपत्ति: आय में बढ़ोतरी हो सकती है. व्यापार से लाभ मिलने के अवसर बनेंगे. आर्थिक योजनाओं पर ध्यान देंगे और अपने पैसों को सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे.

प्रेम-मैत्री: परिवार और दोस्तों का सहयोग मिलेगा. अपनों के लिए समय निकालेंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. प्रेम संबंधों में धैर्य बनाए रखें.

स्वास्थ्य-मनोबल: अनुशासन के साथ काम करेंगे. स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां कम हो सकती हैं. अपनी सेहत के संकेतों को नजरअंदाज न करें.

आज का उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें. 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान करें और ज्यादा बोलने से बचें.





शुभ अंक : 1, 2, 5 और 7

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

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