मिथुन राशि वालों को जरूरी कामों में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए. रिश्तेदारों और करीबियों का सहयोग मिलेगा. जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से नुकसान हो सकता है. कामकाज में लापरवाही न करें. विदेश से जुड़े मामलों में रुचि बढ़ेगी. अपनी प्रतिभा से लोगों को प्रभावित करेंगे. किसी भी जरूरी काम में बड़ों की सलाह जरूर लें.

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नौकरी-व्यवसाय: कामकाज में स्पष्टता बनाए रखें. पैसों के लेनदेन में सावधानी बरतें. जल्दबाजी में कोई फैसला न लें. अपने लक्ष्य पूरे करने पर ध्यान दें.

धन-संपत्ति: आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निवेश करें. अपना बजट ध्यान में रखकर खर्च करें. पैसों से जुड़े जरूरी फैसलों में लापरवाही न करें.

प्रेम-मैत्री: मन की बात कहने में थोड़ी झिझक हो सकती है. सही समय का इंतजार करें. परिवार का सहयोग मिलेगा. रिश्तों में धैर्य और समझदारी से काम लें.

स्वास्थ्य-मनोबल: आत्मविश्वास बना रहेगा. अपनी सेहत और दिनचर्या पर ध्यान दें. बड़ों का सम्मान करें.

आज का उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें. 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान करें और अपनी बात पर कायम रहें.

शुभ अंक : 1, 5 और 7

शुभ रंग : हल्का हरा

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