मेष राशि वालों के घर-परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. परिवार में किसी उत्सव या शुभ कार्यक्रम की योजना बन सकती है. रहन-सहन का स्तर बेहतर होगा. रिश्तों में मजबूती आएगी. अपनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे. नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें. बेवजह की बहस से बचें और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें.

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नौकरी-व्यवसाय: कारोबार में सक्रियता बनी रहेगी. अपने काम और प्रभाव से लोगों को प्रभावित करेंगे. व्यापार में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. करियर में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा.

धन-संपत्ति: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. धन लाभ के अच्छे अवसर मिल सकते हैं. बचत बढ़ेगी और नई योजनाओं को गति मिलेगी.

प्रेम-मैत्री: परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे. प्रियजनों से खुशियां साझा करेंगे. रिश्तों में प्रेम और अपनापन बढ़ेगा.

स्वास्थ्य-मनोबल: आत्मविश्वास और उत्साह बना रहेगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें और नियमित जांच कराते रहें. जिद करने से बचें.

आज का उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें. 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान करें.

शुभ अंक : 1, 5, 7 और 9

शुभ रंग : खाकी

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