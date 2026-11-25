वृषभ राशि वालों का मान-सम्मान बढ़ेगा. आप अपने काम करने के तरीके से लोगों को प्रभावित करेंगे. घर में सुख-शांति बनी रहेगी. परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा. वाणी और व्यवहार से दूसरों का दिल जीतने में सफल रहेंगे. नए कामों में रुचि बढ़ेगी. रचनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे.

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नौकरी-व्यवसाय: कारोबार में तेजी आएगी. अपने लक्ष्य पूरे करने के लिए प्रयास करेंगे. नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है. आय के नए स्रोत बनेंगे और अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं.

धन-संपत्ति: आर्थिक लाभ के अवसर बढ़ेंगे. पैसों से जुड़े मामलों में सोच-समझकर फैसले लें. व्यापार में सफलता मिल सकती है. बैंकिंग से जुड़े कामों में रुचि बढ़ेगी.

प्रेम-मैत्री: परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे. प्रियजनों और दोस्तों से मुलाकात हो सकती है. रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

स्वास्थ्य-मनोबल: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे. आलस्य से बचें और दिनचर्या सुधारें.

आज का उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें. 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान करें और सबके हित के बारे में सोचें.





शुभ अंक : 5, 6 और 7

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शुभ रंग : सिल्वर

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