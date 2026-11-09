इतिहास से सियासत तक: गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली जिले की पूरी कहानी

उत्तर प्रदेश का रायबरेली एक ऐसा जिला है, जिसका नाम लेते ही जेहन में भारतीय राजनीति के कई ऐतिहासिक अध्याय तैरने लगते हैं. लखनऊ मंडल का हिस्सा और सई नदी के तट पर बसे इस शहर का एक समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक पहचान है. यह जिला दशकों से गांधी परिवार का संसदीय क्षेत्र है, जिसने इसे 'वीवीआईपी सीट' का दर्जा दिलाया. लेकिन रायबरेली की कहानी सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है. यह 1857 की क्रांति के नायकों की कर्मभूमि है, महान साहित्यकारों की जन्मस्थली है और एक उभरता हुआ औद्योगिक केंद्र भी है.

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रायबरेली के नाम को लेकर दो मुख्य मत प्रचलित हैं:

भर राजाओं की रियासत (भरौली / बरेला): प्राचीन काल में यह क्षेत्र 'भर' (Bhar) जाति के शासकों के अधीन था. माना जाता है कि भर राजाओं द्वारा बसाए जाने के कारण इसे पहले 'भरौली' या 'बरेला' कहा जाता था, जो कालांतर में बदलकर 'बरेली' हो गया.

'राय' उपाधि का जुड़ना: अवध के इस क्षेत्र के कायस्थ और राजपूत शासक/जमींदार अपने नाम के आगे 'राय' की उपाधि लगाते थे. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 'बरेली' (रुहेलखंड) से इस नगर को अलग पहचान देने के लिए इसके आगे 'राय' जोड़ दिया गया, जिससे इसका नाम रायबरेली पड़ा.

मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में रायबरेली को अवध सूबे की एक महक (परगना) के रूप में शामिल किया गया था. 18वीं शताब्दी में यह क्षेत्र अवध के नवाबों के नियंत्रण में आया. बाद में अंग्रेजों द्वारा 1858 में रायबरेली को पृथक जिले के रूप में मान्यता दी गई.

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1857 की क्रांति में योगदान:

1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रायबरेली ने अभूतपूर्व भूमिका निभाई. शंकरपुर रियासत के राजा राणा बेनी माधव सिंह इस क्षेत्र के महानायक थे. उन्होंने अपने सैनिकों की फौज तैयार कर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे. अंग्रेजों ने कई बार उन्हें घेरने की कोशिश की, लेकिन बेनी माधव सिंह ने 18 महीने तक अपनी सत्ता बनाए रखी और गुरिल्ला युद्ध लड़ा. रायबरेली का जिला अस्पताल उन्हीं के नाम पर रखा गया है.

1921 का मुंशीगंज गोलीकांड:

आजादी के आंदोलन में 7 जनवरी 1921 का दिन रायबरेली के इतिहास में काले अक्षर में दर्ज है. इसे 'रायबरेली का जलियांवाला बाग' कहा जाता है. मुंशीगंज में सई नदी के तट पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे बेकसूर किसानों पर अंग्रेजों ने निर्दयतापूर्वक गोलियां बरसाईं. सैकड़ों किसान शहीद हुए, जिनकी याद में आज वहां शहीद स्मारक बना है. इस घटना ने जवाहरलाल नेहरू को झकझोर कर रख दिया था. उन्हें अंग्रेजों ने मौके पर पहुंचने से पहले ही रोक लिया था.

साहित्य और खेल जगत की महान हस्तियों की जन्मस्थली:

आपको बता दें कि राजनीति के साथ-साथ यह माटी साहित्य और खेल जगत की महान हस्तियों की जन्मस्थली रही है. हिंदी साहित्य के पुरोधा महावीर प्रसाद द्विवेदी और महान सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी की यह कर्मभूमि-जन्मभूमि है. प्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' का डलमऊ से गहरा नाता था, जहां उन्होंने अपनी कई रचनाएं लिखीं. उर्दू के मशहूर शायर मुनव्वर राना का जन्म भी यहीं हुआ था. वहीं, खेल के मैदान में आरपी सिंह, अरविंद सिंह और रविकांत शुक्ला जैसे क्रिकेटरों के साथ-साथ सुधा सिंह व दिवाकर शुक्ला जैसे एथलीटों ने रायबरेली का नाम देश-दुनिया में रोशन किया है.

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रायबरेली का जातीय समीकरण:

करीब 19 लाख मतदाताओं वाले इस जिले में 6 तहसीलें, 18 ब्लॉक, 1 नगर पालिका परिषद, 9 नगर पंचायतें शामिल हैं. महाराजगंज, बछरावां, ऊंचाहार, लालगंज और सलोन जैसे कस्बे ग्रामीण क्षेत्र की रीढ़ हैं. सामाजिक ताने-बाने की बात करें तो यहां सामान्य वर्ग में ब्राह्मणों की संख्या सर्वाधिक है, जिसके बाद ठाकुर, वैश्य, पंजाबी और कायस्थ आते हैं. पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में यादव, लोधी, कुर्मी, मौर्य, निषाद व पाल जातियां तथा अनुसूचित जाति (एससी) में पासी, जाटव, कोरी व सोनकर समुदाय की प्रमुख आबादी निवास करती है. जिले की कुल जनसंख्या में मुस्लिम आबादी लगभग 12% है.

रायबरेली में हैं कई बड़े संस्थान:

आर्थिक और औद्योगिक पहचान के रूप में रायबरेली में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज (ITI), एनटीपीसी (NTPC), मॉडर्न रेल कोच फैक्टरी, एम्स (AIIMS), निफ्ट (NIFT) और एफडीडीआई (FDDI) जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान और उद्योग स्थापित हैं. गौरतलब है कि रायबरेली की अर्थव्यवस्था पारंपरिक रूप से कृषि आधारित रही है, लेकिन गांधी परिवार के प्रतिनिधित्व के कारण यहां कई बड़े उद्योग स्थापित हुए, जिसने इसे प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बना दिया. ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था आज भी खेती पर निर्भर है. धान, गेहूं, तिलहन और दलहन मुख्य फसलें हैं.

रायबरेली के प्रमुख पर्यटन और ऐतिहासिक स्थल:

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डलमऊ: गंगा तट पर बसा यह पौराणिक व साहित्यिक शहर राजा दलदेव के किले, बड़े मठ, शुजाउद्दौला के महल और मनोरम गंगा घाटों के लिए प्रसिद्ध है.

समसपुर पक्षी अभ्यारण्य: ऊंचाहार के पास 780 हेक्टेयर में फैला यह अभ्यारण्य प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है. सर्दियों में यहां 250 से अधिक प्रजातियों के देश-विदेशी प्रवासी पक्षी आते हैं.

इंदिरा गांधी गार्डन: सई नदी के किनारे बना यह विशाल उद्यान अपनी हरियाली, दुर्लभ औषधीय पौधों, फलदार वृक्षों और रंग-बिरंगे फूलों के लिए जाना जाता है.

शहीद स्मारक (मुंशीगंज): सई तट पर स्थित यह ऐतिहासिक स्थल 1921 के मुंशीगंज गोलीकांड में शहीद हुए किसानों की स्मृति में बना अमर प्रेरणा-पुंज है.

बेहटा का पुल: यह वास्तुकला और इंजीनियरिंग का अनूठा अजूबा है, जहां शारदा नहर का पानी नीचे बहती सई नदी के ऊपर बने पुल से होकर गुजरता है.

महेश विलास महल (शिवगढ़): शिवगढ़ के पूर्व तालुकेदारों का यह भव्य महल अपनी आकर्षक बनावट और शाही विरासत के लिए दर्शनीय है. यहां कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है.

रायबरेली की राजनीति: कांग्रेस का 'अभेद्य किला'

रायबरेली की पहचान भारतीय राजनीति में एक 'गांधी-नेहरू परिवार के गढ़' के रूप में है. यह कोई साधारण सीट नहीं, बल्कि सत्ता के गलियारों का रास्ता तय करने वाली सीट रही है.

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गांधी परिवार से रिश्ता:

रायबरेली लोकसभा सीट के साथ गांधी परिवार का संबंध कई दशकों पुराना है.

सबसे पहले, फिरोज गांधी ने 1952 और 1957 में यहां से जीत दर्ज की.

इसके बाद, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1967, 1971 और 1980 में यहां का प्रतिनिधित्व किया.

2004 से 2019 तक लगातार सोनिया गांधी यहां से सांसद रहीं.

वर्तमान में, 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने इस विरासत को आगे बढ़ाया है.

ऐतिहासिक उलटफेर (1977):

ऐसा नहीं है कि रायबरेली में कांग्रेस कभी नहीं हारी. आपातकाल (Emergency) के बाद 1977 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा उलटफेर हुआ. जनता पार्टी के राज नारायण ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को हरा दिया था. यह भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी. हालांकि, 1980 में इंदिरा गांधी ने फिर से यह सीट जीत ली. इसके अलावा 1996 और 1998 में भी भाजपा यहां से दो बार जीतने में सफल रही थी.

रायबरेली की विधानसभा सीटों का हाल: 2017 और 2022

रायबरेली में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं- रायबरेली सदर, हरचंदपुर, ऊंचाहार, सरेनी, बछरावां और सलोन. बछरावां और सलोन आरक्षित सीटें हैं. जिले की राजनीति में एक दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है. जहां लोकसभा में कांग्रेस दशकों तक जीतती रही, वहीं विधानसभा चुनावों में भाजपा और समाजवादी पार्टी ने उसकी जमीन खिसका दी है.

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रायबरेली सदर- यह सीट लंबे समय तक बाहुबली अखिलेश सिंह के प्रभाव क्षेत्र के रूप में जानी जाती रही. वर्तमान में उनकी बेटी अदिति सिंह (भाजपा) यहां से विधायक हैं. वह 2017 में कांग्रेस के टिकट पर जीती थीं, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी. 2017 में सपा-कांग्रेस गठबंधन से चुनाव लड़ने पर उनकी जीत का मार्जिन करीब 90 हजार था, लेकिन 2022 में भाजपा से चुनाव लड़ने पर यह मार्जिन 7,175 पर आ गया. इस चुनाव में सपा के आर.पी. यादव ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी.

हरचंदपुर- 2017 के विधानसभा चुनाव में राकेश सिंह (कांग्रेस) विजयी रहे. बाद में वह भाजपा में आ गए. लेकिन 2022 का चुनाव हार गए. सपा के राहुल राजपूत (लोधी) ने उन्हें शिकस्त दे दी. राकेश सिंह योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के भाई हैं.

बछरावां (SC)- 2017 में रामनरेश रावत (भाजपा) विजयी बने. लेकिन 2022 के चुनाव में श्याम सुंदर भारती (सपा) ने अपना दल (एस) के लक्ष्मीकांत रावत को हरा दिया. रावत भाजपा-अपना दल (एस) के संयुक्त उम्मीदवार थे.

सरेनी- 2017 में धीरेंद्र बहादुर सिंह (भाजपा) जीते, मगर 2022 में देवेंद्र प्रताप सिंह (सपा) ने इस सीट पर कब्जा जमाया.

ऊंचाहार- सपा के मनोज कुमार पांडे 2012, 2017 और 2022 में लगातार तीन बार विधायक चुने गए. (वर्तमान में वे सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं और यूपी सरकार में मंत्री हैं).

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सलोन (SC)- 2017 में दल बहादुर कोरी (भाजपा) और 2022 में अशोक कुमार (भाजपा) ने जीत दर्ज कर भाजपा का कब्जा बरकरार रखा.

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