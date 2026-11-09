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झारखंड में 2 करोड़ का गांजा बरामद, ट्रक में गुप्त चैंबर देख पुलिस भी रह गई हैरान

झारखंड में पुलिस और RPF ने गांजा तस्करी के खिलाफ दो बड़ी कार्रवाइयों में 441 किलोग्राम गांजा जब्त किया है. इसकी कीमत करीब 2.2 करोड़ रुपये बताई जा रही है. गढ़वा में कंटेनर ट्रक के गुप्त चैंबर से 426 किलो गांजा बरामद हुआ, जबकि टाटीसिलवे रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से चार अंतरराज्यीय तस्कर 15 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किए गए. तस्कर ओडिशा से गांजा खरीदकर बिहार ले जा रहे थे.

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नशे की तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है पुलिस. File Photo: (ITG)
नशे की तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है पुलिस. File Photo: (ITG)

झारखंड में गांजा तस्करी के खिलाफ पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने बड़ी कार्रवाई की है. राज्य में दो अलग-अलग अभियानों के दौरान कुल 441 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है. जब्त गांजे की कीमत करीब 2.2 करोड़ रुपये बताई जा रही है. तस्करों ने गांजे की खेप को ठिकाने तक पहुंचाने के लिए ऐसा तरीका अपनाया था कि पहली नजर में किसी को शक तक नहीं होता. कहीं गांजा कंटेनर ट्रक के गुप्त चैंबर में छिपाया गया था तो कहीं ट्रेन के जनरल कोच से इसकी तस्करी की जा रही थी.

पहली बड़ी कार्रवाई गढ़वा जिले में हुई. पुलिस को रविवार को गुप्त सूचना मिली थी कि कल्याणपुर ओवरब्रिज के पास एक कंटेनर ट्रक में गांजे की बड़ी खेप छिपाकर रखी गई है. सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक की तलाशी ली. जांच के दौरान ट्रक के अंदर बने एक गुप्त चैंबर से 426 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ. गांजे को एक-एक किलोग्राम के 426 प्लास्टिक पैकेटों में भरकर छिपाया गया था. इसकी अनुमानित कीमत करीब 2.13 करोड़ रुपये है.

गढ़वा के एसपी आशुतोष शेखर के मुताबिक, कार्रवाई के समय ट्रक में कोई मौजूद नहीं था. इस वजह से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी. पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया है. खास बात यह है कि ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर उत्तर प्रदेश का है. पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गांजे की खेप के पीछे सक्रिय तस्करी नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है.

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ट्रेन के जनरल कोच में गांजा लेकर जा रहे थे तस्कर
दूसरी कार्रवाई रांची के टाटीसिलवे रेलवे स्टेशन पर हुई. शनिवार रात RPF ने हटिया-इस्लामपुर एक्सप्रेस के जनरल कोच में छापेमारी कर चार अंतरराज्यीय नशा तस्करों को गिरफ्तार किया. उनके पास से 15 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 7.5 लाख रुपये बताई गई है.

पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि गांजा ओडिशा के बलांगीर से खरीदा गया था और इसे बिहार के चंपारण इलाके में पहुंचाया जाना था. गिरफ्तार आरोपियों में तीन उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जबकि एक पश्चिमी चंपारण का निवासी है. आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए चारों आरोपियों और जब्त गांजे को रांची GRP के हवाले कर दिया गया है.

इस तरह झारखंड में दो अलग-अलग कार्रवाइयों में तस्करी की 441 किलोग्राम खेप पकड़ी गई. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क के तार कहां-कहां तक जुड़े हैं और इसके पीछे कौन लोग सक्रिय हैं.

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