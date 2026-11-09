कैंसर से जंग, घुटनों की सर्जरी, आसमान में छलांग, 74 साल के शख्स ने रचा इतिहास

कहते हैं कि अगर किसी इंसान के अंदर कुछ करने का जुनून हो, तो उम्र भी उसके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती. अमेरिका के 74 साल के रिचर्ड ग्रीनवुड ने इस बात को सच कर दिखाया है. कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझने के बाद उन्होंने एक बार फिर आसमान में छलांग लगाई और ऐसा रिकॉर्ड बना दिया, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

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रिचर्ड ने 74 साल की उम्र में विंगसूट पहनकर उड़ान भरी और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया. वह विंगसूट पहनकर उड़ान भरने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज पुरुष बन गए हैं. खास बात यह है कि उन्होंने यह उपलब्धि तब हासिल की, जब कुछ साल पहले बीमारी और घुटनों की सर्जरी के कारण उन्हें अपना पसंदीदा खेल छोड़ना पड़ा था.

5 साल की उम्र से ही था आसमान में उड़ने का शौक

रिचर्ड ग्रीनवुड को बचपन से ही आसमान में उड़ने का शौक था. जब वह सिर्फ 5 साल के थे, तभी से उन्हें पैराशूट और उड़ान में दिलचस्पी होने लगी थी. वह टिशू पेपर, टेप और धागे की मदद से छोटे-छोटे पैराशूट बनाते थे. इसके बाद उन्हें अपने घर की छत से नीचे फेंककर देखते थे कि वे कैसे हवा में तैरते हैं. धीरे-धीरे उनका यह शौक जुनून में बदल गया. 18 साल की उम्र पूरी होते ही उन्होंने स्काईडाइविंग की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी. इसके बाद वह लगातार आसमान से छलांग लगाने लगे.

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रिचर्ड ने सिर्फ स्काईडाइविंग तक ही खुद को सीमित नहीं रखा. उन्होंने कमर्शियल पायलटिंग, विमान की मरम्मत और पैराशूट से जुड़ी ट्रेनिंग भी ली. इसके अलावा उन्होंने एयरोस्पेस इंजीनियरिंग और एविएशन सेफ्टी की पढ़ाई भी की. साल 2018 में रिटायर होने से पहले वह अमेरिकी वायुसेना में विमान दुर्घटनाओं की जांच करने वाले अधिकारी के तौर पर काम कर चुके थे.

क्या होता है विंगसूट, जिसे पहनकर लगाई छलांग?

रिचर्ड ने जिस विंगसूट की मदद से रिकॉर्ड बनाया, वह एक खास तरह का उड़ने वाला सूट होता है. इसे पहनकर स्काईडाइवर हवा में सामान्य तरीके से नीचे गिरने के बजाय कुछ दूरी तक उड़ भी सकता है. इस सूट में हाथों और पैरों के बीच कपड़े की खास परतें लगी होती हैं. जब व्यक्ति विमान से छलांग लगाता है, तो हवा इन परतों में भरती है. इससे शरीर को पंखों जैसा आकार मिलता है और व्यक्ति हवा में आगे की ओर ग्लाइड कर पाता है. हालांकि, विंगसूट पहनकर उड़ना काफी मुश्किल और जोखिम भरा होता है. इसके लिए अच्छी ट्रेनिंग और लंबे अनुभव की जरूरत होती है.

रिचर्ड ने पहली बार 1997 में विंगसूट पहनकर उड़ान भरी थी. उन्हें यह खेल इसलिए पसंद था, क्योंकि इसमें सामान्य स्काईडाइविंग के मुकाबले ज्यादा देर तक हवा में रहने और लंबी दूरी तय करने का मौका मिलता है.

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घुटनों की सर्जरी और कैंसर ने रोक दी थी उड़ान

रिचर्ड के लिए आसमान में वापस लौटना आसान नहीं था. साल 2016 में उनके दोनों घुटनों की सर्जरी हुई थी. इस वजह से उन्हें कुछ समय के लिए स्काईडाइविंग छोड़नी पड़ी. इसके बाद उनका वजन भी बढ़ गया और उन्हें कैंसर का पता चला. बीमारी के इलाज और शरीर की परेशानी के कारण उन्हें कई साल तक अपने पसंदीदा खेल से दूर रहना पड़ा. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. उन्होंने अपनी सेहत पर ध्यान दिया और करीब 80 पाउंड यानी 36 किलो वजन कम किया. इसके बाद अमेरिका के मेयो क्लिनिक में उनका कैंसर का इलाज हुआ. इलाज के बाद जब उनकी सेहत में सुधार हुआ, तो उन्होंने साल 2023 में एक बार फिर स्काईडाइविंग शुरू कर दी.

74 साल की उम्र में बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

साल 2026 की शुरुआत में रिचर्ड ने एक मैगजीन में विंगसूट उड़ान के सबसे उम्रदराज व्यक्ति से जुड़ी खबर पढ़ी. उस समय यह रिकॉर्ड 67 साल के एक व्यक्ति के नाम था. रिचर्ड की उम्र तब 74 साल थी और वह दोबारा स्काईडाइविंग भी करने लगे थे. ऐसे में उन्होंने खुद यह रिकॉर्ड तोड़ने का फैसला किया. इसके लिए उन्होंने जरूरी दस्तावेज और अपनी उड़ान के सबूत जुटाए और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को भेजे. 5 जून 2026 को 74 साल और 136 दिन की उम्र में उन्होंने यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. इससे पहले यह रिकॉर्ड अमेरिका के विस्कॉन्सिन में रहने वाले रॉबर्ट फेल्ट के नाम था. उन्होंने मई 2026 में 72 साल और 64 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी.

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इस तरह रिचर्ड ने बीमारी से उबरने के बाद न सिर्फ अपने पुराने शौक को फिर से जिया, बल्कि दुनिया के सबसे उम्रदराज पुरुष विंगसूट फ्लायर का रिकॉर्ड भी बना दिया. रिचर्ड की कहानी बताती है कि जिंदगी में मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हों, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए. 74 साल की उम्र में उनका यह कारनामा इस बात की मिसाल है कि जुनून के आगे उम्र भी छोटी पड़ सकती है.

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