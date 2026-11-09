Gen z Frugal Chic: कम बजट में लग्जरी लुक पाने का नया तरीका, Gen Z क्यों अपना रही है फ्रूगल चिक?

फैशन का मतलब हमेशा महंगे ब्रांड्स, डिजाइनर कपड़े या हजारों रुपये खर्च करना नहीं होता. आज जेन जी के बीच एक नया फैशन ट्रेंड तेजी से पसंद किया जा रहा है, जिसे 'फ्रूगल चिक' कहा जाता है. इसका मतलब है कम पैसे खर्च करके भी ऐसा लुक तैयार करना, जो देखने में महंगा और स्टाइलिश लगे. खास बात यह है कि इस ट्रेंड में कपड़ों की कीमत से ज्यादा उनकी फिटिंग, क्वालिटी और स्टाइलिंग पर ध्यान दिया जाता है.

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क्या है फ्रूगल चिक फैशन?

फ्रूगल चिक एक ऐसा फैशन स्टाइल है, जिसमें कम बजट में क्लासी और एलिगेंट दिखने की कोशिश की जाती है. इसमें महंगे ब्रांड्स के पीछे भागने के बजाय ऐसे कपड़े चुने जाते हैं, जिन्हें अलग-अलग तरीकों से पहना जा सके. अच्छी फिटिंग वाली शर्ट, ब्लैक ट्राउजर, सॉलिड कलर के टॉप, ब्लेजर और सिंपल एक्सेसरीज इस स्टाइल का हिस्सा हैं.

जेन जी क्यों अपना रही है यह ट्रेंड?

आज की जेन जी फैशन के साथ अपने खर्चों को लेकर भी काफी सोच-समझकर फैसले ले रही है. सोशल मीडिया पर हर दिन नए ट्रेंड देखने को मिलते हैं, लेकिन हर ट्रेंड के लिए महंगे कपड़े खरीदना आसान नहीं है. ऐसे में युवा कम बजट में ज्यादा स्टाइलिश दिखने के तरीके तलाश रहे हैं.

इसके अलावा, सेविंग, सेकेंड हैंड शॉपिंग और कपड़ों को दोबारा स्टाइल करने का चलन भी इस ट्रेंड को बढ़ावा दे रहा है. युवा अब हर बार नए कपड़े खरीदने के बजाय अपनी पुरानी अलमारी से ही नए लुक तैयार कर रहे हैं.

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कैसे पाएं फ्रूगल चिक लुक?

इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान तरीके अपनाकर आप भी यह लुक पा सकते हैं:

1. न्यूट्रल कलर्स चुनें- व्हाइट, बेज, ब्लैक और ब्राउन जैसे रंग आपके आउटफिट को क्लासी और एलिगेंट लुक देते हैं. इन रंगों के कपड़ों को आसानी से एक-दूसरे के साथ पेयर भी किया जा सकता है.

2. फिटिंग पर ध्यान दें- महंगे कपड़े पहनने से ज्यादा जरूरी है कि आपके कपड़े सही फिट हों. अच्छी फिटिंग वाली शर्ट, ट्राउजर या ब्लेजर बेसिक आउटफिट को भी स्टाइलिश बना सकते हैं.

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3. कम लेकिन अच्छी एक्सेसरीज- बहुत सारी एक्सेसरीज पहनने के बजाय सिंपल और क्लासी चीजें चुनें. छोटी घड़ी, हल्के इयररिंग्स और एक अच्छा बैग आपके पूरे लुक को बेहतर बना सकते हैं.

4. मिक्स एंड मैच करें- हर बार नए कपड़े खरीदने के बजाय अपनी अलमारी में मौजूद कपड़ों को अलग-अलग तरीकों से स्टाइल करें. एक ही शर्ट को कभी ट्राउजर तो कभी जींस के साथ पहनकर नया लुक तैयार कर सकते हैं.

फ्रूगल चिक फैशन का मकसद महंगे दिखने के लिए महंगे कपड़े खरीदना नहीं, बल्कि अपनी समझ और क्रिएटिविटी से कम बजट में अच्छा दिखना है. यही वजह है कि यह ट्रेंड जेन जी के बीच फैशन के साथ-साथ स्मार्ट शॉपिंग का तरीका भी बन रहा है.

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