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सिराज IN, अर्शदीप को रेस्ट... हैमिल्टन वनडे में कप्तान शुभमन गिल करेंगे फेरबदल, ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग-11

मोहम्मद सिराज को वनडे सीरीज में अब तक मौका नहीं मिला है. सिराज यदि मैदान पर उतरते हैं, तो भारतीय पेस अटैक को और मजबूती मिलेगी. सिराज को 19 नवंबर से होनी वाली टेस्ट सीरीज में भाग लेने है, जिसके लिए मैच प्रैक्टिस महत्वपूर्ण है.

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हैमिल्टन में भारत-न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे, सिराज को मिलेगा चांस? (Photo: PTI)
हैमिल्टन में भारत-न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे, सिराज को मिलेगा चांस? (Photo: PTI)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला मंगलवार (11 नवंबर) को हैमिल्टन के सेडॉन पार्क में खेला जाएगा. भारतीय समयानुसार ये मुकाबला सुबह 7.30 बजे शुरु होगा. भारतीय टीम शुरुआती दोनों मैच जीतकर 2-0 की बढ़त बना चुकी है. अब इस मुकाबले को जीतकर वो सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी.

शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम इस मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में कम से कम एक बदलाव कर सकती है. अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को मौका मिलने की उम्मीद है. सिराज ने सीरीज के शुरुआती दोनों मुकाबले नहीं खेले थे.

दूसरे वनडे में अर्शदीप सिंह विकेट हासिल नहीं कर सके थे. हालांकि पहले मैच में उन्होंने चार विकेट झटके थे, लेकिन 10 ओवर में 70 रन भी दिए थे. ऐसे में टीम मैनेजमेंट उन्हें आराम देकर मोहम्मद सिराज को अंतिम एकादश में शामिल कर सकता है.

कुलदीप की भी लगेगी लॉटरी?
कुलदीप यादव भी अब तक इस दौरे पर प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बना सके हैं. उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ तीनों फॉर्मेट के लिए चुना गया, लेकिन शुरुआती सात मुकाबलों में खेलने का मौका नहीं मिला. तीसरे वनडे के लिए उनके सेलेक्शन पर भी विचार किया जा सकता है. हालांकि उन्हें शायद ही मौका मिले.
यह भी पढ़ें: टीम इंडिया के बिना इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की कमाई पर संकट, एशेज भी नहीं रोक पाएगी 627 करोड़ का घाटा

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बल्लेबाजी में शुभमन गिल की नजरें बड़ी इनिंग्स पर होंगी. दूसरे वनडे में वह बिना खाता खोले आउट हो गए थे. रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी. शुभमन और राहुल इस मुकाबले के बाद टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए टीम से अलग हो जाएंगे.

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दूसरे वनडे में 16 गेंदों पर 12 रन बनाने वाले नमन धीर को एक और मौका मिल सकता है. बारिश से प्रभावित उस मुकाबले में भारत ने 26 ओवर में सात विकेट पर 113 रन बनाए थे और डीएलएस नियम के तहत चार रनों से जीत हासिल की थी.
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तीसरे वनडे में भारत की संभावित प्लेइंग-11: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कम्बोज, आकिब नबी, गुरनूर बरार और मोहम्मद सिराज.

तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग-11: विल यंग, टिम सीफर्ट, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, टॉम लैथम (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जेमिसन, जैकब डफी और मैथ्यू फिशर.

भारत का फुल स्क्वॉड: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, अंशुल कम्बोज, आकिब नबी, गुरनूर बरार, अर्शदीप सिंह, रुतुराज गायकवाड़, मोहम्मद सिराज, ईशान किशन (विकेटकीपर) और कुलदीप यादव.

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न्यूजीलैंड का फुल स्क्वॉड: मिचेल सेंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर, काइल जेमिसन, निक केली, टॉम लैथम (विकेटीकपर), डेरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, टिम सीफर्ट, नाथन स्मिथ और विल यंग.

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