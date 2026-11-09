दीपावली मनाने घर लौट रहा था परिवार, महानदी में समा गई कार... पत्रकार समेत 4 की मौत

छत्तीसगढ़ में दीपावली की रात एक ऐसा हादसा हुआ, जिसने हंसते-खेलते परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं. घर में दीपावली मनाने की तैयारी थी, अपनों से मिलने की खुशी थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि यह सफर परिवार का आखिरी सफर बन जाएगा. रायपुर से अपने घर लौट रहे साहू परिवार की कार चंपारण के टीला एनीकट के पास अनियंत्रित होकर महानदी में जा गिरी. इस भीषण हादसे में पति-पत्नी और उनके दो बच्चों समेत चारों लोगों की मौत हो गई.

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जानकारी के मुताबिक साहू परिवार दीपावली मनाने के लिए रायपुर से अपने घर लौट रहा था. देर रात चंपारण के टीला एनीकट के पास अचानक कार बेकाबू हो गई और सीधे महानदी में समा गई. हादसा इतना भयावह था कि कार में सवार किसी भी सदस्य की जान नहीं बच सकी.

इस हादसे में शीतल साहू, उनकी पत्नी भारती साहू, 19 वर्षीय बेटे विकास साहू और 21 वर्षीय बेटी पूर्वा साहू की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि शीतल साहू पत्रकार थे. उनकी कार पर 'मीडिया एग्जीक्यूटिव' लिखा हुआ था. एक साथ परिवार के चार सदस्यों की मौत की खबर से पसौद गांव में मातम छा गया.

रेस्क्यू कर निकाले गए चारों के शव

हादसे की सूचना मिलते ही गोबरा नवापारा की चंपारण चौकी पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाकर कार से चारों के शव बाहर निकाले और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर किस वजह से कार अनियंत्रित होकर महानदी में जा गिरी.

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जिस दीपावली पर परिवार को एक साथ खुशियां मनानी थीं, उसी रात चारों की जिंदगी का सफर खत्म हो गया. इस हादसे ने पूरे गांव को गहरे सदमे में डाल दिया है.

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