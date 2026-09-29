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पल्लवी पटेल से 'अलग राह' पर पति पंकज, क्या कांग्रेस का दामन थामने जा रहे?

यूपी में 2027 चुनाव से पहले पल्लवी पटेल के पति पंकज निरंजन की कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम से मुलाकात ने सियासी पारा चढ़ा दिया है. 2019 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके पंकज निरंजन की इस बैठक से उनकी 'घर वापसी' या नए सियासी गठबंधन के कयास तेज हो गए हैं.

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कांग्रेस के राजेंद्र पाल गौतम से पंकज निरंजन की मुलाकात (Photo-ITG)
कांग्रेस के राजेंद्र पाल गौतम से पंकज निरंजन की मुलाकात (Photo-ITG)

उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. नए राजनीतिक समीकरण और गठजोड़ बनाए जा रहे हैं. इसी बीच 'अपना दल (कमेरावादी)' की नेता पल्लवी पटेल के पति पंकज निरंजन पटेल ने कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम से मुलाकात की.

पंकज निरंजन की राजेंद्र पाल गौतम से इस मुलाकात के बाद राजनीतिक हलकों में कयास लगाए जा रहे हैं. पहला सवाल यह कि क्या पंकज निरंजन एक बार फिर से कांग्रेस का हाथ थामने जा रहे हैं, या फिर पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल (कमेरावादी) का कांग्रेस के साथ कोई नया सियासी गठबंधन होगा?

कांग्रेस से पंकज निरंजन का पुराना रिश्ता

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अपना दल (कमेरावादी) के बड़े नेता और विधायक पल्लवी पटेल के पति पंकज निरंजन का कांग्रेस से पुराना जुड़ाव रहा है. 2019 के लोकसभा चुनाव में वे कांग्रेस के टिकट पर फूलपुर सीट से चुनाव लड़ चुके हैं. हालांकि, उस चुनाव के बाद वे कांग्रेस से अलग हो गए थे और अपनी पत्नी पल्लवी पटेल के साथ 'अपना दल (कमेरावादी)' के संगठनात्मक कामकाज को संभालने लगे थे.

यह भी पढ़ें: राजेंद्र पाल गौतम को यूपी कांग्रेस का प्रभारी बनाने के पीछे पार्टी की क्या रणनीति है?

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अब 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच पंकज निरंजन की प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम से मुलाकात को उनकी 'घर वापसी' के संकेत के रूप में देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि वे एक बार फिर कांग्रेस का दामन थामकर चुनावी मैदान में किस्मत आजमा सकते हैं.

पल्लवी पटेल से 'अलग राह' की चर्चा

सूत्रों के मुताबिक, पंकज निरंजन पिछले कुछ समय से अपनी पार्टी 'अपना दल (कमेरावादी)' के आधिकारिक फैसलों और अपनी पत्नी पल्लवी पटेल से अलग राह बनाते दिख रहे हैं.

कहा जा रहा है कि पार्टी के भीतर सांगठनिक फैसलों और भविष्य की रणनीति को लेकर 2022 के चुनाव के बाद ही उनके मतभेद उभरकर सामने आ गए थे. उस समय चर्चा थी कि पार्टी के आंतरिक मतभेदों और पार्टी प्रमुख कृष्णा पटेल से नाराजगी के कारण पंकज निरंजन ने खुद को अलग कर लिया था.

यह भी पढ़ें: कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, राजेंद्र पाल गौतम यूपी और संजय दत्त हरियाणा के नए प्रभारी नियुक्त

अब चुनावी हलचल के बीच पल्लवी पटेल से अलग होकर पंकज निरंजन का कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से संपर्क साधना नए सियासी समीकरणों की ओर इशारा कर रहा है.

2027 में क्या दांव चलेंगे पंकज निरंजन?

पंकज निरंजन और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम की इस बैठक के बाद दो तरह की तस्वीरें उभर रही हैं. यदि पंकज निरंजन व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस में शामिल होते हैं, तो वे 2027 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के सिंबल पर लड़ सकते हैं. वहीं अगर यह मुलाकात पार्टी स्तर की बातचीत का हिस्सा है, तो संभव है कि पल्लवी पटेल की पार्टी 2027 के चुनाव में कांग्रेस (इंडिया ब्लॉक) के साथ गठबंधन के रास्ते तलाश रही हो.

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हालांकि, अभी तक न तो कांग्रेस पार्टी और न ही पंकज निरंजन या पल्लवी पटेल की ओर से इस मुलाकात के औपचारिक एजेंडे पर कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है, लेकिन इस मुलाकात ने यूपी की राजनीति में नए समीकरणों की सुगबुगाहट जरूर तेज कर दी है.

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