scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

शाही मस्जिद गिराने के AI वीडियो से जुटी थी भीड़, उज्जैन के बवाल पर खुलासा... 15 हिरासत में

उज्जैन में शाही मस्जिद को पूरी तरह गिराए जाने का झूठा एआई वीडियो सोशल मीडिया पर फैलने के बाद बड़ी भीड़ जमा हुई और पुलिस से झड़प हुई. पुलिस का कहना है कि असली विवाद सिर्फ सड़क चौड़ीकरण में आ रहे हिस्से को हटाने का है, जबकि अफवाहों और भड़काऊ पोस्ट ने तनाव बढ़ाया.

Advertisement
X
उज्जैन शाही मस्जिद को गिराने का AI वीडियो शेयर किया गया था. (Photo- PTI)
उज्जैन शाही मस्जिद को गिराने का AI वीडियो शेयर किया गया था. (Photo- PTI)

मध्य प्रदेश के उज्जैन में शाही मस्जिद को गिराए जाने के नाम पर फैलाए गए AI वीडियो अब पुलिस जांच के केंद्र में हैं. पुलिस का कहना है कि इन फर्जी वीडियो में मस्जिद को पूरी तरह गिराते हुए दिखाया गया, जबकि असल मामला सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे मस्जिद के सिर्फ एक हिस्से को हटाने का है. इन वीडियो और दूसरे भड़काऊ पोस्ट के फैलने के बाद बड़ी भीड़ मस्जिद के बाहर जुटी और बाद में पुलिस के साथ झड़प हो गई.

यह मामला रविवार रात उस समय बढ़ गया, जब प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण के खिलाफ हजारों लोग शाही मस्जिद के आसपास जमा हो गए. भीड़ ने जेसीबी के साथ तोड़फोड़ करने पहुंची सुरक्षा बलों पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस और बल का इस्तेमाल कर भीड़ को हटाया. पुलिस ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है.

यह भी पढ़ें: 'जिन हाथों से बनाई, उन्हीं से तोड़ रहे', उज्जैन शाही मस्जिद में जाली तोड़ते वक्त भावुक हुए लोग

सम्बंधित ख़बरें

ujjain road widening religious sites relocation
9-9 फीट पीछे खिसकाए गए मंदिर, 12 धर्मस्थल टूटे, उज्जैन शाही मस्जिद पर भी एक्शन
ujjain shahi masjid part demolition continues today
उज्जैन: शाही मस्जिद का हिस्सा हटाने का काम आज भी जारी
उज्जैन में मस्जिद पर अफवाह फैलने के बाद कैसे मचा बवाल? देखें विशेष
2500 police deploye
पुलिस पर भारी पथराव! मस्जिद का हिस्सा हटाने पर हुआ विवाद
ujjain shahi masjid portion removal
उज्जैन शाही मस्जिद डिमोलिशन: अपने हाथों मस्जिद तोड़ते लोग
उज्जैन शाही मस्जिद नहीं गिराई गई है. इसका AI वीडियो सेशल मीडिया पर शेयर किया गया था. (Photo- PTI)

 

AI वीडियो फैलाने वालों पर पुलिस की नजर

उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा के मुताबिक, सोशल मीडिया पर AI से बनाए गए वीडियो और भड़काऊ पोस्ट ने बड़ी भीड़ जुटाने में भूमिका निभाई. पुलिस ने तीन थानों में 8 FIR दर्ज की हैं, जिनमें 20 लोगों को आरोपी बनाया गया है. इनमें पांच कंटेंट क्रिएटर भी शामिल हैं. पुलिस सोशल मीडिया अकाउंट्स की निगरानी कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि वीडियो कहां से बनाए और फैलाए गए.

Advertisement

एसपी ने बताया कि इलाके में CCTV कैमरे लगाए गए हैं और ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है. इन कैमरों की मदद से पथराव करने वालों की पहचान की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पहचान होने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

क्या है शाही मस्जिद का पूरा विवाद

उज्जैन में कांठल चौराहे से गोपाल मंदिर तक जाने वाली सड़क को 15 मीटर चौड़ा किया जा रहा है. यह काम 2028 के सिंहस्थ कुंभ की तैयारियों से जुड़ा है. इस सड़क चौड़ीकरण की जद में 272 निर्माण आने की बात कही गई है, जिनमें धार्मिक स्थल भी शामिल हैं. राज्य सरकार ने इस काम के लिए करीब 9.8 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं.

सड़क चौड़ीकरण के प्रोजेक्ट में आने वाले हिस्से को खुद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तोड़ा. (Photo- PTI)

 

उज्जैन कलेक्टर रोशन सिंह ने कहा कि अलग-अलग समुदायों के लोग सड़क चौड़ीकरण में सहयोग कर रहे हैं और अपनी जमीन, घर या धार्मिक स्थलों के रास्ते में आ रहे हिस्सों को खुद हटा रहे हैं. मस्जिद से जुड़ी नुमाइंदा कमेटी के सदस्य फहीम सिकंदर ने भी कहा कि मुस्लिम समाज इस प्रोजेक्ट में सहयोग कर रहा है और मस्जिद के प्रभावित हिस्से को हटाने पर सहमति बनी है.

Advertisement

हालांकि, मस्जिद से हटाए जाने वाले हिस्से की लंबाई को लेकर बातचीत हुई थी. फहीम सिकंदर के मुताबिक, तीन से आठ फीट तक के हिस्से को हटाने की बात चल रही थी. मस्जिद पक्ष के वकील के अनुसार, प्रशासन ने शुरुआत में करीब 9.5 फीट हिस्सा हटाने को कहा था, जबकि बाद में करीब तीन फीट हिस्से पर सहमति बनी.

हाईकोर्ट में भी हुआ था समझौता

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को इस मामले से जुड़ी दो अपीलों का निपटारा कर दिया. मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उज्जैन नगर निगम के साथ समझौता हो गया है. कोर्ट ने नगर निगम की ओर से दिए गए आश्वासन और अंतरिम नोटिस को निगम के लिए बाध्यकारी माना. इससे पहले 9 सितंबर को हाईकोर्ट ने सड़क की जद में आने वाले मस्जिद के हिस्से को हटाने को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी थीं.

यह भी पढ़ें: शहर काजी राजी, रात में बनी सहमति, फिर सुबह कहां से आई भीड़? उज्जैन शाही मस्जिद के बाहर बवाल की पूरी कहानी

AI वीडियो देखकर आई भीड़ ने मस्जिद के पास किया बवाल. पुलिस ने लिया था एक्शन. (Photo- PTI)

 

मंगलवार से फिर जारी होगी कार्रवाई

मस्जिद कमेटी ने कहा है कि प्रभावित हिस्से को हटाने का काम मंगलवार सुबह से फिर जारी रहेगा और इसे पूरा होने में सात से आठ दिन लग सकते हैं. सोमवार को हालात सामान्य होने के बाद मुस्लिम समाज के कुछ लोग खुद प्रभावित हिस्से को हटाते नजर आए.

Advertisement

पुलिस के मुताबिक, फिलहाल उज्जैन में हालात शांतिपूर्ण हैं. शहर में फ्लैग मार्च किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है, ताकि अफवाहों और भड़काऊ कंटेंट को फैलने से रोका जा सके. उज्जैन शहर काजी खलील-उर-रहमान ने भी लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और बिना जरूरत मौके पर जमा नहीं होने की अपील की है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    शाही मस्जिद गिराने के AI वीडियो से जुटी थी भीड़, जिससे उज्जैन में मचा बवाल... 15 हिरासत में |
    UP: शराब की दुकान के सामने B.Pharm छात्र की बेरहमी से हत्या, पत्थरों से पीटा फिर चाकुओं से गोदा |
    308 पहियों का ‘महाबली’ जहां पहुंचा, वहीं बदलने लगी सड़क ! 1000 KM का सफर, रोज सिर्फ 20 किमी की रफ्तार |
    रेलवे की 1 अक्टूबर से खास चेकिंग... सिर्फ टिकट या पास से नहीं चलेगा काम, साथ रखें ये दस्तावेज |
    खाना तैयार करने की जगह पर चूहों की बीट, मक्खियां और कॉकरोच मिले, मुंबई की 120 साल पुरानी फूड कंपनी का लाइसेंस सस्पेंड |
    'मनोज तिवारी नहीं मैं रीति का बाप', एक्टर की EX पत्नी से गुपचुप की शादी, सिंगर का सनसनीखेज दावा- मिल रहीं धमकियां |
    Homemade Makke Atta: मक्के की रोटी का मजा होगा दोगुना, जब घर पर बनाएंगे ताजा मक्के का आटा |
    5 साल में 5 लाख से 30 लाख पैकेज... जॉब स्विच से महिला ने बढ़ाया पैकेज, इस नये ट्रेंड पर छ‍िड़ी बहस |
    UP चुनाव के लिए BJP की 'चिंतन बैठक', 3-4 अक्टूबर को मथुरा में जुटेंगे पार्टी के दिग्गज |
    रिश्तों में रेड फ्लैग से अलग है 'बेज फ्लैग', जानिए जेन जी क्यों करते हैं इस्तेमाल?
    Advertisement