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तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी के बयान पर बवाल, भगवान राम और शिव को 'बांटा' तो बीजेपी ने घेरा

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी और उसकी विचारधारा पर कड़ी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने भगवान राम को राजनीतिक प्रतीक बना लिया है. इस दौरान उन्होंने भगवान शिव को गरीबों का देवता बताया और कहा कि भगवान राम अमीरों के प्रतीक कहा. उनके इस बयान पर बीजेपी ने भी उनपर पलटवार किया है.

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रेवंत रेड्डी ने बीजेपी की विचारधारा पर निशाना साधा. (File photo: ITG)
रेवंत रेड्डी ने बीजेपी की विचारधारा पर निशाना साधा. (File photo: ITG)

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने BJP और उसकी विचारधारा पर निशाना साधा है. उन्होंने देश की राजनीतिक और धार्मिक संस्कृति को लेकर कई ऐसे बयान दिए हैं, जिसे लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है.

दरअसल रेवंत रेड्डी दिल्ली में 'प्रतिदिन मीडिया नेटवर्क' के एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि हम द्रविड़ हैं और हमारी अपनी परंपराएं और गहरी मान्यताएं हैं.

रेड्डी ने आगे कहा, 'हम भगवान शिव के भक्त हैं, जबकि वो (बीजेपी) खुद को भगवान राम के साथ ज्यादा जोड़कर देखते हैं. बीजेपी ने एक तरह से भगवान राम को हथिया लिया है और उन्हें राजनीतिक प्रतीक बना दिया है, जबकि राम हमारी आस्था और भावना से जुड़े हैं.'

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'बीजेपी असल में अमीरों की पार्टी है...'

उन्होंने आगे सवाल उठाते हुए कहा कि वो हमेशा 'जय श्री राम' क्यों बोलते हैं? क्या आपने कभी उन्हें किसी सार्वजनिक मंच पर 'हर हर महादेव' कहते हुए देखा है? जब हम 'हर हर महादेव' कहते हैं, तो उन्हें ये बात पसंद नहीं आती.

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बीजेपी ने घेरा

रेवंत रेड्डी ने तुलना करते हुए कहा कि भगवान शिव को हमेशा गरीबों का देवता माना जाता है, जबकि भगवान राम को अमीरों के भगवान रूप में पेश किया जाता है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी असल में अमीरों की पार्टी है और यही इसके पीछे की सीधी और सरल राजनीतिक सोच है.

रेवंत रेड्डी की इस टिप्पणी पर केंद्रीय राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि रेवंत रेड्डी, जिन्होंने पहले कहा था 'मुसलमान कांग्रेस है, कांग्रेस मुसलमान है', अब भगवान राम और भगवान शिव के बीच राजनीतिक सीमाएं खींच रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 'अपने CM को देखें पहले...', वंदे मातरम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सिद्धारमैया-रेवंत रेड्डी का वीडियो दिखा कांग्रेस को घेरा

उन्होंने कहा, 'तेलंगाना के CM होने के नाते, जिसके पास वेमुलावाड़ा में दक्षिण काशी और भद्राचलम में दक्षिण अयोध्या है, रेवंत रेड्डी को भगवान राम और भगवान शिव को उत्तर और दक्षिण में बांटने से बेहतर पता होना चाहिए.'

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