एशियन गेम्स में सेमीफाइनल की तस्वीर साफ, भारत-श्रीलंका की होगी टक्कर, पाकिस्तान के सामने ये टीम

आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 में बारिश का खूब खलल पड़ा है. इस बारिश ने मेन्स क्रिकेट प्रतियोगिता में क्वार्टर फाइनल मुकाबलों का रोमांच फीका कर दिया. निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले जाने वाले चारों क्वार्टर फाइनल मुकाबले एक भी गेंद फेंके बिना रद्द करने पड़े. इसका सीधा फायदा बेहतर रैंकिंग वाली टीमों को मिला. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम्स ने सेमीफाइनल में जगह बना ली.
भारत का क्वार्टर फाइनल 28 सितंबर (सोमवार) को अफगानिस्तान के खिलाफ था, लेकिन बारिश के कारण मुकाबला शुरू ही नहीं हो सका. ऐसे में भारतीय टीम को सेमीफाइनल में प्रवेश मिल गया. अब भारत का सामना श्रीलंका से होगा. भारत और श्रीलंका के बीच सेमीफाइनल मुकाबला 1 अक्टूबर (गुरुवार) को खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा.
श्रीलंका भी मंगलवार (29 सितंबर) अपने क्वार्टर फाइनल में नेपाल के खिलाफ मैदान पर नहीं उतर सका. लगातार बारिश के चलते मुकाबला रद्द हुआ और श्रीलंकाई टीम अंतिम चार में पहुंच गई. भारतीय टीम लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीतने के इरादे से उतरी है. टीम ने तीन साल पहले हांगझोउ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था और अब उसकी नजर खिताब का बचाव करने पर है.
दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान और बांग्लादेश आमने-सामने होंगे. यह मुकाबला भी 1 अक्टूबर को खेला जाएगा और भारतीय समयानुसार सुबह 5:30 बजे शुरू होगा. पाकिस्तान का क्वार्टर फाइनल 28 सितंबर को हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ था, जबकि 29 सितंबर को बांग्लादेशी टीम को मलेशिया के खिलाफ खेलना था. दोनों मुकाबले भी बारिश की भेंट चढ़ गए. बेहतर रैंकिंग के आधार पर पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी सेमीफाइनल में जगह बनाई.
इस तरह नॉकआउट चरण में किसी भी टीम को मैदान पर उतरकर अपनी ताकत दिखाने का मौका नहीं मिला. अब भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला सेमीफाइनल ही अगले चरण की पहली बड़ी भिड़ंत होगी. बता दें कि भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान को सीधे क्वार्टर फाइनल में एंट्री मिली थी. वहीं नेपाल, अफगानिस्तान, हॉन्ग कॉन्ग और मलेशिया ने ग्रुप मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन कर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था.
एशियन गेम्स में मेन्स क्रिकेट मैचों के शेड्यूल
1 अक्टूबर- पहला सेमीफाइनल (पाकिस्तान vs बांग्लादेश), सुबह 5.30 बजे
1 अक्टूबर- दूसरा सेमीफाइनल (भारत vs श्रीलंका), सुबह 10.00 बजे
3 अक्टूबर- ब्रॉन्ज मेडल मैच, सुबह 5.30 बजे
3 अक्टूबर- फाइनल (गोल्ड मेडल मैच), सुबह 10.00 बजे
एशिन गेम्स के लिए भारत की मेन्स क्रिकेट टीम: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, जसप्रित बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर, यश ठाकुर, वैभव सूर्यवंशी और विप्रज निगम.