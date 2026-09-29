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UP: शराब की दुकान के सामने B.Pharm छात्र की बेरहमी से हत्या, पत्थरों से पीटा फिर चाकुओं से गोदा

ललितपुर में 25 वर्षीय बीफार्मा छात्र भूपेंद्र अहिरवार की बेरहमी से हत्या कर दी गई. चौकाबाग में शराब की दुकान के सामने पांच हमलावरों ने उस पर हमला किया. जान बचाने के लिए छात्र दुकान के अंदर घुसा, लेकिन आरोपी उसे बाहर खींच लाए और पत्थरों से हमला करने के बाद चाकू से वार किए. पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई.

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छात्र, जिसकी शराब के दुकान के सामने हत्या कर दी गई. (Photo: Screengrabs)
छात्र, जिसकी शराब के दुकान के सामने हत्या कर दी गई. (Photo: Screengrabs)

उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक बीफार्मा छात्र की सरेआम हत्या से सनसनी फैल गई. सदर कोतवाली क्षेत्र के चौकाबाग मोहल्ले में 25 वर्षीय छात्र पर बदमाशों ने पहले हमला किया. जान बचाने के लिए छात्र शराब की दुकान के अंदर घुस गया, लेकिन हमलावरों ने उसे वहां से बाहर खींच लिया. इसके बाद उस पर पत्थरों से हमला किया गया और चाकू से कई वार किए गए. गंभीर रूप से घायल छात्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. हत्या की पूरी वारदात शराब की दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई.

मृतक की पहचान भूपेंद्र अहिरवार उर्फ छोटू के रूप में हुई है. वह पहलवान गुरुद्दीन महाविद्यालय में बीफार्मा की पढ़ाई कर रहा था. पुलिस के मुताबिक, 28 सितंबर की रात करीब 9:24 बजे चौकाबाग स्थित शराब की दुकान के सामने एक युवक के साथ मारपीट कर उसे घायल किए जाने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही PRV मौके पर पहुंची और घायल भूपेंद्र को जिला अस्पताल पहुंचाया गया. वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

शराब की दुकान के अंदर घुसा था छात्र
बताया जा रहा है कि भूपेंद्र पर पांच लोगों ने हमला किया था. हमलावरों से बचने के लिए वह भागकर शराब की दुकान के अंदर पहुंचा. आरोप है कि हमलावरों ने उसका पीछा किया और उसे दुकान के अंदर से बाहर खींच लिया. इसके बाद सभी ने मिलकर उस पर हमला कर दिया. इस दौरान पत्थरों से हमला करने के साथ ही चाकू से भी वार किए गए. हमले में भूपेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया.

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CCTV फुटेज से आरोपियों की पहचान
घटना की सूचना के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, थाना पुलिस और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की. पुलिस का कहना है कि फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है.

ASP ललितपुर कालू सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान भूपेंद्र अहिरवार उर्फ छोटू, पुत्र लक्ष्मी प्रसाद, निवासी मसौला, थाना कोतवाली नगर, हाल निवासी पटेल नगर के रूप में हुई है. मृतक के पिता की तहरीर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है.

एक आरोपी हिरासत में, तीन टीमें गठित
पुलिस ने एक आरोपी पुंड प्रताप को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में तीन पुलिस टीमों का गठन किया गया है. पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही बाकी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.

सरेआम हुई इस हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हत्या के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी है.

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