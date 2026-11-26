पंजाब के मोगा में आम आदमी पार्टी (AAP) की रैली से पहले एक बड़ा हादसा हो गया. रैली स्थल पर चल रही तैयारियों के दौरान अचानक एक कॉफी मशीन फट गई, जिससे वहां काम कर रहा एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया.

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ये हादसा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के रैली स्थल पर पहुंचने से ठीक पहले हुआ. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, कॉफी मशीन पर बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाने के कारण जोरदार धमाका हुआ.

धमाका इतना तेज था कि कॉफी मशीन के परखच्चे उड़ गए. इस दौरान मशीन का एक टुकड़ा उछलकर पास ही काम कर रहे एक व्यक्ति के सिर पर जा लगा. हादसे में घायल व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है.

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