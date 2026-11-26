दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में बुधवार सुबह भीषण आग लग गई. शाहदरा जिले के गीता कॉलोनी इलाके में फ्लाईओवर के नीचे जमा कचरे के ढेर में आग लग गई. फिलहाल दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं.

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अग्निशिन अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को भी इस इलाके में आग लगी थी. उन्होंने कहा कि लोग इस इलाके में कचरा डालते रहते हैं जिसके कारण आग लगी है.

उन्होंने बताया कि दमकल की दो गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं. स्थानीय प्रशासन आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रहा है. उन्होंने बताया कि आग पर लगभग काबू पा लिया गया है.

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शुरुआती जानकारी के मुताबिक, कचरे के ढेर के कारण आग लगी. हालांकि, पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है.

यह खबर शुरुआती सूचनाओं के साथ प्रकाशित की गई है. जल्द नए अपडेट्स जोड़े जाएंगे.

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