हरदोई के एक घर में अभी दो महीने पहले ही मातम पसरा था. परिवार के छोटे बेटे लाखन की मौत हुई थी. घर में उसकी पत्नी मनीषा और बच्चे थे. परिवार धीरे-धीरे इस सदमे से उबरने की कोशिश कर रहा था. लेकिन 22 नवंबर की सुबह घर में कुछ ऐसा हुआ कि परिवार के सामने एक नई परेशानी खड़ी हो गई. आरोप है कि लाखन की 40 वर्षीय पत्नी मनीषा अपनी चार साल की बेटी पिंकी को लेकर घर से चली गई.

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परिवार का दावा है कि वह अपने साथ घर में रखे 35 हजार रुपये और सोने-चांदी के जेवर भी ले गई. परिजनों ने आरोप लगाया है कि मनीषा को दूसरे गांव का एक युवक भोले अपने साथ ले गया.

मामला सामने आने के बाद परिवार ने बेहटा गोकुल थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज कर महिला, बच्ची और युवक की तलाश शुरू कर दी है. मामला हरदोई जिले के बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के उमरौली गांव का है. शिकायतकर्ता मन्नीलाल के मुताबिक, उनके छोटे भाई लाखन की करीब दो महीने पहले मौत हो गई थी. लाखन की पत्नी मनीषा और उनके बच्चे उसी घर में रहते थे.

परिवार का आरोप है कि 22 नवंबर 2026 को सुबह करीब 10 बजे मनीषा घर से चली गई. उस समय घर में कोई बड़ा सदस्य मौजूद नहीं था. लाखन का 16 साल का बेटा खेत पर काम करने गया हुआ था. इसी दौरान मनीषा अपनी चार साल की बेटी पिंकी को लेकर घर से निकल गई. परिवार का आरोप है कि वह घर में धान की फसल बेचकर रखे गए 35 हजार रुपये नकद और कुछ जेवरात भी साथ ले गई.

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जेवरात में भतीजी का मंगलसूत्र भी शामिल होने का आरोप

मन्नीलाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि घर से एक जोड़ी सोने के कुंडल, एक जोड़ी चांदी की पायल और उनकी भतीजी मौसम का मंगलसूत्र भी गायब है. परिवार का आरोप है कि मनीषा इन सामानों को लेकर गई है. हालांकि, इन सामानों को लेकर पुलिस की जांच और बरामदगी की जानकारी अभी सामने नहीं आई है. परिवार को जब मनीषा और बच्ची के गायब होने के साथ नकदी और जेवरात की जानकारी मिली, तो उन्होंने उनकी तलाश शुरू की.

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इसी दौरान परिवार को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के बारे में पता चला. शिकायतकर्ता के मुताबिक, मनीषा के घर से जाने से पहले भोले नाम के युवक ने पड़ोस में रहने वाले विपिन के मोबाइल फोन पर कॉल किया था. इस कॉल पर मनीषा से लंबी बातचीत हुई थी. परिवार का दावा है कि इस बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग उनके पास मौजूद है और इसे पुलिस को सौंपा गया है.

परिजनों ने इसी आधार पर भोले पर मनीषा को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने का आरोप लगाया है. आरोपी युवक भोले हरदोई के ही कोतवाली देहात क्षेत्र के बन्नई कोढ़ा गांव का रहने वाला है. मन्नीलाल ने 25 नवंबर को बेहटा गोकुल थाने पहुंचकर शिकायत दी. पुलिस ने भोले के खिलाफ केस दर्ज किया है. मामले की जांच सब इंस्पेक्टर फरीद खान को सौंपी गई है. पुलिस अब ऑडियो रिकॉर्डिंग, मोबाइल लोकेशन और अन्य सुरागों के आधार पर महिला, बच्ची और युवक की तलाश कर रही है.

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