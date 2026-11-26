फिरोजाबाद: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में शिक्षा विभाग के एक रिटायर्ड कर्मचारी से जुड़ा हैरान करने वाला मामला सामने आया है. बेसिक शिक्षा विभाग में अकाउंटेंट के पद पर काम कर चुका 67 वर्षीय बुजुर्ग पूर्व महिला शिक्षकों के पुराने पासपोर्ट साइज फोटो लेकर उन्हें बड़े आकार में प्रिंट कराने पहुंच गया. प्रिंटिंग प्रेस संचालक को जब इस बात पर संदेह हुआ तो उसने एक शिक्षिका के पति को मौके पर बुला लिया. इसके बाद पूछताछ हुई तो पता चला कि बुजुर्ग के पास कई महिला शिक्षकों की पुरानी तस्वीरें थीं. मामला पुलिस तक पहुंचा, जहां पूछताछ के बाद बुजुर्ग को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया.

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इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह रही कि बुजुर्ग अपने सेवाकाल के दौरान ही कई शिक्षकों की तस्वीरें अपने पास रख लिया करता था. रिटायरमेंट के कई साल बाद भी उसने इन तस्वीरों को संभालकर रखा हुआ था. अब वह इन्हें बड़ा करवाकर एक फाइल में रखने के लिए प्रिंटिंग प्रेस पहुंचा था.

पांच महिला शिक्षकों की तस्वीरें लेकर पहुंचा था प्रिंटिंग प्रेस

जानकारी के मुताबिक, शिकोहाबाद की फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी 67 वर्षीय रामकिशन बेसिक शिक्षा विभाग के लेखा विभाग में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत थे. वर्ष 2019 में वह विभाग से सेवानिवृत्त हो गए थे. नौकरी के दौरान उनका संपर्क विभाग के कई शिक्षकों से रहा था. इसी दौरान उन्होंने कुछ शिक्षकों के पासपोर्ट साइज फोटो अपने पास रख लिए थे. बताया गया कि रामकिशन फिरोजाबाद के गिहार कॉलोनी स्थित भवानी प्रिंटिंग प्रेस पहुंचे थे. उनके पास पांच पूर्व महिला शिक्षकों के पासपोर्ट साइज फोटो थे. वह इन तस्वीरों को सामान्य आकार से बड़ा यानी एनलार्ज कराना चाहते थे. इसी काम के लिए वह प्रिंटिंग प्रेस संचालक के पास पहुंचे थे.

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शुरुआत में यह एक सामान्य प्रिंटिंग का काम लग रहा था, लेकिन तस्वीरों को बड़ा कराने के तरीके और पूरे मामले को लेकर प्रेस संचालक को कुछ असामान्य लगा. उसे संदेह हुआ कि आखिर कोई व्यक्ति पुरानी महिला शिक्षकों की तस्वीरों को इतने बड़े आकार में क्यों प्रिंट कराना चाहता है?

प्रिंटिंग प्रेस संचालक को हुआ शक, शिक्षिका के पति को बुलाया

प्रिंटिंग प्रेस संचालक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए वहां मौजूद एक महिला शिक्षिका के पति को इसकी जानकारी दी और उन्हें मौके पर बुला लिया. जब शिक्षिका के पति वहां पहुंचे तो उन्होंने बुजुर्ग से तस्वीरों के बारे में पूछताछ की. पूछताछ के दौरान सामने आया कि रामकिशन के पास केवल एक महिला शिक्षिका की ही नहीं, बल्कि विभाग में सेवाकाल के दौरान संपर्क में रही अन्य महिला शिक्षकों की तस्वीरें भी थीं. वह इन फोटो को बड़ा कराकर अपने पास एक फाइल में रखना चाहता था. इस जानकारी के बाद मौके पर मौजूद लोगों को मामला असामान्य लगा. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और बुजुर्ग को पुलिस के हवाले कर दिया गया. प्रिंटिंग प्रेस पर हुई इस घटना के बाद इलाके में भी मामला चर्चा का विषय बन गया.

रिटायरमेंट के बाद भी संभालकर रखे थे पुराने फोटो

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पुलिस की प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, रामकिशन ने बेसिक शिक्षा विभाग में काम करने के दौरान कई शिक्षकों के फोटो अपने पास रख लिए थे. नौकरी से रिटायर होने के बाद भी उन्होंने इन तस्वीरों को संभालकर रखा. अब वह उन्हीं तस्वीरों को बड़े आकार में प्रिंट कराकर फाइल में रखने पहुंचे थे. इस मामले में क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर तसब्बुर अली ने बताया कि बुजुर्ग ने अपने सेवाकाल के दौरान कई शिक्षकों के फोटो अपने पास रख लिए थे. वह इन तस्वीरों को बड़ा कराकर एक फाइल में रखता था.

पत्नी ने भी बताई मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की बात

पुलिस की पूछताछ के दौरान बुजुर्ग की पत्नी ने भी उनके मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की बात कही. पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में बुजुर्ग की मानसिक स्थिति को लेकर भी जानकारी सामने आई. इसके बाद पुलिस ने आवश्यक पूछताछ की और उन्हें परिजनों के सुपुर्द कर दिया. हालांकि, इस पूरे मामले में तस्वीरें अपने पास रखने और उन्हें बड़ा कराने के पीछे बुजुर्ग की वास्तविक मंशा क्या थी, इसे लेकर कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. फिलहाल फिरोजाबाद का यह मामला इसलिए चर्चा में है क्योंकि एक रिटायर्ड कर्मचारी वर्षों पुराने विभागीय संपर्कों से जुड़ी महिला शिक्षकों की तस्वीरें संभालकर रखे हुए था. रिटायरमेंट के छह साल बाद उन्हीं तस्वीरों को बड़ा कराने की कोशिश ने प्रिंटिंग प्रेस संचालक का ध्यान खींचा और देखते ही देखते मामला पुलिस तक पहुंच गया.



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