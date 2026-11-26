छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक मार्ट के शुभारंभ के पहले ही दिन खाने-पीने के सामान की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए. यहां खरीदारी करने पहुंची एक युवती को पास्ता के बंद पैकेट में जिंदा कीड़े दिखाई दिए. हैरानी की बात यह रही कि शिकायत के बावजूद कर्मचारी ने पैकेट को हटाने के बजाय उसे दूसरे पैकेटों के बीच रख दिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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युवती के मुताबिक, वह सुबह मार्ट में खरीदारी करने पहुंची थी. उसने कई सामान खरीदे, जिनमें पास्ता का पैकेट भी शामिल था. पैकेट को ध्यान से देखने पर उसके अंदर कीड़े नजर आए. इसके बाद उसने काउंटर पर मौजूद कर्मचारी से इसकी शिकायत की.

युवती ने बताया कि शिकायत करने पर कर्मचारी ने पैकेट हटाने की बात कही, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. इसके बजाय कीड़े वाला पैकेट दूसरे पैकेटों के बीच रख दिया और उसके ऊपर बाकी पैकेट रख दिए. इस पर ग्राहक ने नाराजगी जताई और कहा कि इस तरह लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. उसने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की.

कलेक्टर के आदेश पर खाद्य विभाग की छापेमारी

युवती ने फोन के जरिए कलेक्टर से शिकायत की. इसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मार्ट पहुंची और खाद्य सामग्री की जांच शुरू की. जांच के दौरान टीम को पास्ता के कई पैकेट में कीड़े मिले. खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि शिकायत मिलने पर मौके पर जांच की गई. संदिग्ध पास्ता का स्टॉक जब्त कर लिया गया है और उसके सैंपल भी लिए गए हैं.

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लैब रिपोर्ट के बाद होगी आगे की कार्रवाई

खाद्य विभाग ने जब्त किए गए पास्ता के सैंपल जांच के लिए लैब भेजने की बात कही है. अधिकारी के मुताबिक, जांच रिपोर्ट आने के बाद मार्ट प्रबंधन के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, शुभारंभ के पहले ही दिन सामने आए इस मामले ने मार्ट की खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और ग्राहकों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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