बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है. भव्य शादी समारोह में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने के कई वीडियो सामने आए हैं.अब दावत से जुड़े कुछ ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें खाने के दौरान अव्यवस्था और लोगों की अजीबोगरीब हरकतें दिखाई दे रही हैं.

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एक वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि दावत में पत्तल कम पड़ गईं. इसके बाद कुछ लोग कार्टन में खाना लेकर खाते नजर आए. वीडियो में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है. खाने को लेकर काफी अफरा-तफरी का माहौल नजर आता है.

वीडियो में खाने की पत्तल पाने के लिए लोगों के बीच होड़ दिखाई दे रही है. पत्तल लेने की कोशिश में कई लोग एक-दूसरे के ऊपर चढ़ते तक नजर आ रहे हैं. वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि खाने के समय वहां कितनी भीड़ जमा थी.

देखें वीडियो

अनंत सिंह के यहां भोज में खाने की व्यवस्था को लेकर भड़के लोग। कई लोगों को न तो पत्तल मिला और न ही कई प्रकार के व्यंजन मिल पाए। बड़ी मुश्किल से एक कार्टून में थोड़ी सब्जी और पूरी लेकर ये भाई पहुंचे हैं। सुनिए, क्या है इनका दुख। https://t.co/inYEBmT9XU — छपरा जिला 🇮🇳 (@ChapraZila) November 25, 2026

ऐसा ही एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें लोग पत्तल नहीं मिलने पर खाना रखने के लिए जो भी सामान मिल रहा है, उसी का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं. कोई कार्टन में खाना रख रहा है तो कोई दूसरी चीज को प्लेट की तरह इस्तेमाल कर रहा है. वीडियो में दावत के दौरान खाने को लेकर लोगों की जद्दोजहद साफ दिखाई दे रही है.

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देखें वीडियो

अनंत सिंह के यहां शादी के भोज में पत्तल ही खत्म हो गए। देखिए, बेचारे भाई ने कैसे-कैसे जुगाड़ लगाकर एक कूट पर थोड़ी सी सब्जी और पूरी ली है। https://t.co/9DvDn0LJLm — छपरा जिला 🇮🇳 (@ChapraZila) November 26, 2026

ऐसा ही एक और वीडियो वायरल हुआ

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक शख्स दावत का हाल बताते हुए कहता सुनाई देता है-यहां खाना पाना जंग जीतने जैसा है. आपके भाई ने खाना पा लिया, जंग जीत ली. रसगुल्ला लूट लिया गया और हमें मिला ही नहीं.

खाने की चीजों को लेकर भी दिखी आपाधापी

एक अन्य वीडियो में लोग खाने की चीजों के बीच से अपनी पसंद की चीजें निकालते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में कुछ लोग पनीर की सब्जी से पनीर छांटते नजर आते हैं. इन वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

कुछ यूजर्स जहां शादी में जुटी भारी भीड़ की चर्चा कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग खाने के दौरान लोगों के व्यवहार और व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं. कार्टन में खाना खाने और पत्तल के लिए मची होड़ वाले वीडियो को लेकर लोग इसे सिविक सेंस से भी जोड़ रहे हैं.

देखिए, अनंत सिंह के यहाँ भोज खाने के लिए किस तरह लूट मची हुई है। लोग खाना खाने के लिए एकदम टूट पड़े हैं। भीड़ के बीच खाने के लिए अफरा-तफरी का माहौल है। https://t.co/KL6xEz3rZ1 — छपरा जिला 🇮🇳 (@ChapraZila) November 25, 2026

10 लाख लोगों के पहुंचने का दावा

शादी से जुड़े एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि अनंत सिंह की बेटी की शादी के भोज में करीब 10 लाख लोग पहुंचे. हालांकि, इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. वायरल वीडियो में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जरूर दिखाई दे रही है.

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अनंत सिंह की बेटी की शादी से जुड़े कई वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इन वीडियो में कहीं खाने के लिए भीड़ उमड़ती दिख रही है तो कहीं पत्तल के लिए लोगों में होड़ नजर आ रही है. हालांकि, वायरल वीडियो में किए जा रहे दावों और उनकी पूरी परिस्थितियों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

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