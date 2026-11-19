पूर्वांचल की राजनीति में गाजीपुर की अहम भूमिका रही है. यह जिला न सिर्फ अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है, बल्कि यहां की राजनीति भी लगातार चर्चा में रहती है. जिले की सात विधानसभा सीटों पर 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी (SP) और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) ने मजबूत प्रदर्शन किया था. वहीं, भारतीय जनता पार्टी (BJP) को सभी सात सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था.

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हालांकि, 2022 के बाद प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया. ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई वाली SBSP ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़कर जुलाई 2023 में BJP के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में वापसी कर ली. इस बदलाव का असर 2027 के विधानसभा चुनाव में गाजीपुर की राजनीति पर भी पड़ सकता है. खासकर उन सीटों पर, जहां SBSP का अपना जनाधार और राजभर समुदाय का प्रभाव माना जाता है.

NDA में SBSP की वापसी से बदलेगा समीकरण



ओम प्रकाश राजभर की पार्टी SBSP ने 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में BJP के साथ गठबंधन किया था. उस चुनाव में गठबंधन को फायदा मिला और SBSP ने भी विधानसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. हालांकि, बाद में BJP से मतभेद होने के बाद पार्टी गठबंधन से अलग हो गई.

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2022 के विधानसभा चुनाव में SBSP ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया. इस गठबंधन ने पूर्वांचल की कई सीटों पर BJP को कड़ी चुनौती दी. गाजीपुर की जहूराबाद और जखनिया सीट पर SBSP ने जीत दर्ज की. इसके बाद जुलाई 2023 में ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर NDA में शामिल होने का ऐलान किया.

अगस्त 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यरत हैं. इस तरह SBSP अब प्रदेश में BJP के साथ सत्ता और गठबंधन दोनों में साझेदार है.

2027 के चुनाव में यह गठबंधन गाजीपुर की राजनीति को प्रभावित कर सकता है. 2022 में SP और SBSP के साथ रहने से जिस तरह का सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बना था, अब उसके अलग-अलग खेमों में बंटने की संभावना है. हालांकि, इसका वास्तविक असर सीटों पर उम्मीदवारों के चयन, गठबंधन की रणनीति और स्थानीय मुद्दों पर निर्भर करेगा.

गाजीपुर का इतिहास: प्राचीन परंपराओं से लेकर आजादी की लड़ाई तक



गाजीपुर उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में गंगा नदी के किनारे बसा ऐतिहासिक जिला है. इसका इतिहास प्राचीन धार्मिक मान्यताओं, बौद्ध परंपराओं, मध्यकालीन सत्ता संघर्ष और अंग्रेजी शासन से जुड़ा रहा है.

जिले का नाम सैयद मसूद गाजी के नाम पर पड़ा माना जाता है. मान्यता है कि उन्होंने करीब 1330 ईस्वी में इस नगर की स्थापना की थी. हालांकि, इस क्षेत्र का संबंध इससे भी पुराने इतिहास से जोड़ा जाता है. स्थानीय परंपराओं में महर्षि गौतम, जमदग्नि और भगवान परशुराम से जुड़ी कथाएं प्रचलित हैं. गाजीपुर के पास गौसपुर में महर्षि गौतम का आश्रम भी बताया जाता है.



गाजीपुर का संबंध बौद्ध इतिहास से भी रहा है. वाराणसी के सारनाथ से इसकी नजदीकी के कारण इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रसार का प्रभाव माना जाता है. चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में इस इलाके का उल्लेख 'चंचु' नाम से किया था. जिला प्रशासन की वेबसाइट के अनुसार, इसका अर्थ 'युद्ध के मैदानों की भूमि' बताया गया है.



मध्यकाल में इस क्षेत्र पर अलग-अलग शासकों का प्रभाव रहा. मुगल काल में भी गाजीपुर का महत्व बना रहा. ब्रिटिश शासन के दौरान यह प्रशासनिक और सैन्य गतिविधियों का अहम केंद्र बना. यहां स्थित लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा अंग्रेजी दौर की प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों में शामिल है.



आजादी की लड़ाई में गाजीपुर की भूमिका



गाजीपुर और आसपास के इलाके ने स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई. 1857 की क्रांति से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक यहां के लोगों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाई.

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मंगल पांडे का नाम भी इस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से जुड़ता है. उनका जन्म वर्तमान बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था. उस समय यह इलाका गाजीपुर जिले का हिस्सा था. इसलिए ऐतिहासिक संदर्भों में उनका संबंध पुराने गाजीपुर जिले से भी जोड़ा जाता है.

असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, नमक कानून के विरोध और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे अभियानों में भी क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया. अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मोहम्मदाबाद तहसील में तिरंगा फहराने के प्रयास ने अंग्रेजी प्रशासन को चुनौती दी थी.

इस आंदोलन में डॉ. शिवपूजन राय के नेतृत्व का उल्लेख मिलता है. 18 अगस्त 1942 को मोहम्मदाबाद में हुई गोलीबारी में डॉ. शिवपूजन राय, वन नारायण राय, राम बदन राय, राज नारायण राय और वशिष्ठ नारायण राय समेत कई आंदोलनकारियों ने बलिदान दिया.

गाजीपुर को सैनिकों की धरती के रूप में भी जाना जाता है. यहां से जुड़े ब्रिगेडियर उस्मान और परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद जैसे नाम देश के सैन्य इतिहास में दर्ज हैं.



गाजीपुर की भौगोलिक स्थिति और प्रशासनिक ढांचा



गाजीपुर वाराणसी मंडल का हिस्सा है. यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पर स्थित है. जिले की सीमाएं पूर्व में बलिया और बिहार, पश्चिम में जौनपुर, वाराणसी और आजमगढ़, उत्तर में मऊ और बलिया तथा दक्षिण में चंदौली से मिलती हैं.

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जिला प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक, गाजीपुर का भौगोलिक क्षेत्रफल करीब 3,377 से 3,384 वर्ग किलोमीटर के बीच दर्ज है. 2011 की जनगणना के आधार पर जिले की आबादी करीब 36.20 लाख थी. यहां गंगा, गोमती और कर्मनाशा जैसी नदियां क्षेत्र की भौगोलिक और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती हैं.



गाजीपुर की जमीन गंगा के मैदानी क्षेत्र का हिस्सा है. यहां की मिट्टी कृषि के लिहाज से उपजाऊ मानी जाती है. धान, गेहूं, सब्जियों और बागवानी से जुड़े उत्पादों की खेती होती है.



खेती और हस्तशिल्प है अर्थव्यवस्था की ताकत



गाजीपुर की अर्थव्यवस्था में कृषि की बड़ी भूमिका है. ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा खेती और उससे जुड़े कामों पर निर्भर है. धान और गेहूं यहां की प्रमुख फसलों में शामिल हैं.

इसके अलावा गाजीपुर की पहचान जूट से बने हस्तशिल्प उत्पादों से भी है. यहां की गाजीपुर वॉल हैंगिंग को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग मिला हुआ है. इसे प्राकृतिक जूट और पारंपरिक शिल्प तकनीकों से तैयार किया जाता है. जिला प्रशासन के अनुसार, इस काम में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाएं भी सक्रिय हैं.



यह हस्तशिल्प स्थानीय महिलाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार का माध्यम बन रहा है. इसके अलावा जूट बैग, सजावटी सामान और अन्य उपयोगी उत्पाद भी बनाए जाते हैं.



गाजीपुर की सात विधानसभा सीटें



गाजीपुर जिले में कुल सात विधानसभा सीटें हैं. इनमें जखनिया और सैदपुर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं. बाकी पांच सीटें सामान्य श्रेणी की हैं.

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2022 में सपा और सुभासपा का दबदबा



2022 के विधानसभा चुनाव में गाजीपुर की सात सीटों में से पांच पर समाजवादी पार्टी और दो पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने जीत दर्ज की थी. BJP को जिले की किसी भी सीट पर जीत नहीं मिली थी.

हालांकि, चुनावी नतीजों को देखें तो सभी सीटों पर मुकाबले का अंतर एक जैसा नहीं था. गाजीपुर सदर में सपा ने बेहद कम अंतर से जीत दर्ज की, जबकि जहूराबाद में सुभासपा की जीत का अंतर सबसे ज्यादा रहा.

इन नतीजों से साफ है कि 2022 में सपा और सुभासपा के गठबंधन ने गाजीपुर में BJP को पूरी तरह रोक दिया था. सपा ने पांच सीटों पर जीत हासिल की, जबकि सुभासपा ने जखनिया और जहूराबाद में अपना कब्जा बरकरार रखा.

गाजीपुर सदर सीट पर मुकाबला सबसे दिलचस्प रहा. यहां सपा के जयकिशन साहू ने BJP की डॉ. संगीता बलवंत को महज 1,692 वोटों से हराया. वहीं, जहूराबाद में ओम प्रकाश राजभर ने BJP के कालीचरण राजभर को 45,632 वोटों से शिकस्त दी.

लोकसभा चुनाव में भी बदलता रहा जनादेश



गाजीपुर लोकसभा सीट का चुनावी इतिहास भी दिलचस्प रहा है. 2014 के लोकसभा चुनाव में BJP के मनोज सिन्हा ने जीत दर्ज की थी. 2019 में बसपा के टिकट पर अफजाल अंसारी सांसद बने. इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में अफजाल अंसारी ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की.

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इस तरह गाजीपुर में लोकसभा चुनाव के दौरान भी मतदाताओं ने अलग-अलग राजनीतिक दलों को मौका दिया है. 2024 में सपा के टिकट पर अफजाल अंसारी की जीत ने जिले में पार्टी की राजनीतिक स्थिति को और मजबूत किया.



2027 में NDA के साथ SBSP की वापसी कितना बदलेगी समीकरण?



गाजीपुर की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सबसे बड़ा बदलाव SBSP का NDA में लौटना है. ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई वाली पार्टी जुलाई 2023 में BJP के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में दोबारा शामिल हुई थी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राजभर का NDA में स्वागत किया था.

SBSP इससे पहले 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में BJP के साथ गठबंधन में थी. उस चुनाव में जिले की जखनिया और जहूराबाद सीट पर SBSP ने जीत दर्ज की थी. बाद में BJP से मतभेदों के कारण पार्टी अलग हो गई और 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा.

2022 के चुनाव में सपा और SBSP की साझेदारी को गाजीपुर में बड़ा फायदा मिला. दोनों दलों ने मिलकर सात में से सभी सीटें जीत लीं. लेकिन 2023 में गठबंधन बदलने के बाद 2027 की चुनावी तस्वीर अलग हो सकती है.

अगस्त 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यरत हैं. उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री सूची में भी उनका नाम कैबिनेट मंत्री के तौर पर दर्ज है. उनके पास पंचायती राज, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज विभाग की जिम्मेदारी है

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इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर जखनिया और जहूराबाद जैसी सीटों पर देखने को मिल सकता है. 2022 में इन दोनों सीटों पर SBSP ने जीत दर्ज की थी. अब पार्टी NDA का हिस्सा है. ऐसे में BJP और SBSP के बीच सीटों का तालमेल, उम्मीदवारों का चयन और स्थानीय नेताओं की भूमिका अहम होगी.

दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सामने अपने पुराने चुनावी प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती होगी. 2022 में सपा ने जिले की पांच सीटों पर जीत दर्ज की थी. पार्टी का संगठन और स्थानीय नेताओं का प्रभाव 2027 में उसके लिए महत्वपूर्ण होगा.

BJP के लिए भी गाजीपुर में वापसी आसान नहीं मानी जा सकती. 2022 में पार्टी सातों सीटें हार गई थी. हालांकि, अब उसके साथ SBSP का गठबंधन है. ऐसे में राजभर समुदाय के मतदाताओं के बीच गठबंधन की स्वीकार्यता और वोटों का वास्तविक हस्तांतरण चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है.



2027 में किन मुद्दों पर होगा मुकाबला?



गाजीपुर में विधानसभा चुनाव के दौरान स्थानीय विकास, रोजगार, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और किसानों से जुड़े मुद्दे अहम रह सकते हैं. कृषि पर निर्भर बड़ी आबादी के लिए सिंचाई, फसल का उचित मूल्य और ग्रामीण सुविधाएं महत्वपूर्ण हैं.

इसके अलावा युवाओं के लिए रोजगार और पलायन भी चुनावी बहस का हिस्सा बन सकते हैं. जिले के शहरी इलाकों में बुनियादी सुविधाएं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य केंद्र और शिक्षा जैसे मुद्दे मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर सकते हैं.

राजनीतिक तौर पर सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि 2022 में सपा और SBSP के साथ आने से बना सामाजिक समीकरण अब NDA के पक्ष में कितना काम करता है. क्या SBSP अपने पुराने वोट बैंक को NDA के साथ जोड़ पाएगी या सपा अपना आधार बचाए रखने में सफल होगी? इसका जवाब 2027 के चुनाव में मिलेगा.

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