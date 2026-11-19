नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को दो दिवसीय एंटी-टेररिज्म कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर कई अहम बातें कहीं. अमित शाह ने कहा कि लश्कर के आतंकी लतीफ भट के मारे जाने के बाद कश्मीर भारत में पैदा हुए आतंकवादियों से मुक्त हो गया है. उन्होंने इसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा मील का पत्थर बताया.

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अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के सकारात्मक नतीजे मिल रहे हैं. अब देश के सभी पुलिस थानों तक आतंकवाद से मुकाबले की एक समान रणनीति लागू करने की तैयारी है.

आतंकियों को वारदात से पहले पकड़ने पर जोर

गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ काम करने वाली एजेंसियों की सफलता का पैमाना यह होना चाहिए कि वे किसी आतंकी घटना को अंजाम दिए जाने से पहले ही आतंकियों को पकड़ लें. सभी राज्यों की पुलिस को इस मॉडल का विश्लेषण करके इसे लागू करना चाहिए.

उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सभी एजेंसियों और राज्यों का लक्ष्य एक होना चाहिए. उनकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए. आतंकवाद के पूरे नेटवर्क पर एक साथ प्रहार किए बिना सफलता नहीं मिलेगी. शाह ने कहा कि एक केस सामने आने के बाद जांच को पूरे आतंकी नेटवर्क के ध्वस्त होने तक जारी रखना चाहिए.

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The Modi govt remains determined to dismantle the terror ecosystem with an unwavering zero-tolerance policy. The two-day Anti-Terror Conference, beginning tomorrow, will formulate a unified and decisive response to terrorism. Looking forward to attending the programme tomorrow. — Amit Shah (@AmitShah) November 18, 2026

अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद की फंडिंग (टेरर मनी) की पूरी चेन को खत्म करना जरूरी है. आतंकवाद, संगठित अपराध और ड्रग्स के नेटवर्क को तोड़ने के लिए विदेश में बैठे अपराधियों को भारत लाना होगा. उन्होंने बताया कि साल 2019 से अब तक 36 देशों से 303 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है. शाह ने आतंकवाद विरोधी नीति में कार्रवाई की रणनीति मजबूत करने और एजेंसियों की ऑपरेशनल क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया.

'ATS की साइबर यूनिट होगी मजबूत'

गृह मंत्री ने सभी राज्यों के एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) को अपनी साइबर एक्सपर्ट यूनिट मजबूत करने की सलाह दी. उन्होंने बताया कि मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC) का दायरा बढ़ाया गया है. इसमें साइबर सुरक्षा, नार्को टेररिज्म और कट्टरपंथी हॉटस्पॉट को भी शामिल किया गया है.

शाह ने कहा कि नेशनल मेमोरी बैंक की स्थापना से आतंकवाद के खिलाफ देश की तैयारी को मजबूती मिली है. उन्होंने NIA की कानूनी शक्तियां बढ़ाने और देशभर में उसका विस्तार करने की जानकारी भी दी. NIA के 16 नए शाखा कार्यालय और 2 जोनल कार्यालयों को मंजूरी दी गई है. विदेश में भारतीयों के हितों की रक्षा से जुड़े मामलों में भी NIA को जांच का अधिकार दिया गया है.

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अमित शाह ने PFI नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई को संयुक्त पुलिस अभियान की बड़ी सफलता बताया. उन्होंने कहा कि एक ही रात में 11 राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने मिलकर कार्रवाई की और PFI की रीढ़ तोड़ दी.

सम्मेलन के दौरान अमित शाह ने NIA की पुस्तक 'Fail-Safe Investigation' का विमोचन किया.

उन्होंने शहजाद भट्टी नेटवर्क का जिक्र करते हुए बताया कि इसे UAPA के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है. शाह के मुताबिक, इस नेटवर्क के 40 से ज्यादा मॉड्यूल ध्वस्त किए गए हैं. इसके खिलाफ 100 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं और 271 से अधिक गिरफ्तारियां की गई हैं.

NIA से जुड़े कई कार्यक्रमों का किया उद्घाटन

सम्मेलन के दौरान अमित शाह ने NIA की पुस्तक 'Fail-Safe Investigation' का विमोचन किया. उन्होंने चंडीगढ़ में NIA कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी और दिल्ली के मैदानगढ़ी में बने NIA आवासीय परिसर का उद्घाटन किया. इसके अलावा NIA के 'पुष्टि' पोर्टल का ई-लॉन्च किया गया. गृह मंत्री ने NIA के 7 अधिकारियों और कर्मचारियों को अलंकरण भी प्रदान किए.

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