राखी सावंत के एक्स हसबैंड आदिल खान दुर्रानी एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं. आदिल और सोमी खान के तलाक की चर्चा है. ये सारी बातें सोमी के एक क्रिप्टक पोस्ट के बाद शुरू हुईं. कपल तलाक की अफवाहों से इतना परेशान हुआ कि खुद ही सफाई देने आ गए. आइए जानते हैं कि सोमी और आदिल ने मैरिड लाइफ को लेकर क्या कहा.

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तलाक को लेकर बोले आदिल

आदिल खान दुर्रानी और सोमी अली ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए कहा- कल मैंने एक स्टोरी डाली थी, जिसके बाद हालत थोड़ी ऐसी हो गई कि मुझे बहुत सारे DM आ रहे हैं और आदिल को भी बहुत सारे DM आ रहे हैं. आदिल ने कहा- पूरे मुंबई की मीडिया कॉल कर रही है और लोग भर-भर कर मैसेज कर रहे हैं कि सब ठीक है, आप लोगों के बीच क्या हुआ. उन्होंने बताया कि इसीलिए उन्होंने तय किया कि अफवाहों का जवाब देकर सच्चाई साफ कर दें.

सोमी ने बताया कि उनकी पोस्ट का उनकी शादी या आदिल से कोई लेना-देना नहीं था. उन्होंने कहा- वो स्टोरी असल में मेरे और आदिल के बारे में नहीं थी. वो किसी और स्थिति, किसी और चीज के लिए थी. आदिल ने ये भी बताया कि उन्होंने सोमी की पोस्ट को दोबारा शेयर किया था, जिससे अटकलें और बढ़ गईं. वो कहते हैं कि हमारे बीच सब ठीक है. हमारे बीच कुछ गलत नहीं है. वो स्टोरी देखने के बाद कई सारे लोगों को लगा कि हमारे बीच कुछ हो गया. हमारा रिश्ता ठीक नहीं है. अल्लाह की दया से हमारी शादी को तीन साल हो गए और हम खुश हैं. सोमी ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है. बाकी सब सही है. उन्होंने चिंता जताने के लिए फैंस का शुक्रिया भी अदा किया.

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सोमी ने क्या लिखा था

सोमी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि मैं अपनी स्वाभिमान के साथ दूर चली जाती हूं. इसके बाद लोगों को लगा कि शायद दोनों के बीच अलगाव हो रहा है. कई मैसेज और मीडिया की कॉलें मिलने के बाद दोनों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर अपने रिश्ते पर सफाई दी.

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