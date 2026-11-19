महाराष्ट्र के नासिक में TCS यौन शोषण और धर्मांतरण मामले की आरोपी निदा खान से जुड़े केस में AIMIM नेता इम्तियाज जलील को कोर्ट से राहत मिली है. नासिक की अदालत ने उन्हें 50 हजार रुपए के जमानत बॉन्ड पर अंतरिम जमानत दे दी है. जलील पर आरोप है कि पुलिस की तलाश के दौरान उन्होंने निदा खान को छिपने में मदद की थी.

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इस मामले में जलील को करीब दो सप्ताह पहले आरोपी बनाया गया था. गुरुवार को वह नासिक कोर्ट में पेश हुए. उनकी जमानत अर्जी पर जस्टिस खारकर के समक्ष सुनवाई हुई. सुनवाई इन-कैमरा हुई, यानी अदालत की कार्यवाही बंद कमरे में की गई.

निदा खान को पनाह देने में मदद का आरोप

जांच एजेंसियों का आरोप है कि जब पुलिस निदा खान की तलाश कर रही थी, तब उन्हें छिपने में मदद की गई. जांच में दावा किया गया कि मतीन पटेल ने इम्तियाज जलील के कहने पर निदा खान को पनाह दी थी.

पुलिस और पीड़िता की ओर से पेश वकील ने जमानत का विरोध किया. हालांकि, जलील की ओर से दलील दी गई कि उनके खिलाफ लगाई गई धाराएं जमानती हैं. सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दे दी.

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जमानत के बाद बोले- कानूनी सलाह देना अपराध नहीं

जमानत मिलने के बाद इम्तियाज जलील ने अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि वह खुद अदालत में पेश हुए हैं और इससे पहले तीन बार नासिक पुलिस के सामने भी जा चुके हैं.

जलील के मुताबिक, किसी आरोपी को कानूनी कार्रवाई में मदद करना अपराध नहीं है. उन्होंने कहा कि निदा खान से मुलाकात के दौरान उसने उन्हें बताया था कि मामले में उसकी कोई भूमिका नहीं है. जलील ने कहा कि उन्होंने निदा से यह भी कहा था कि यदि उसकी बात सच है तो वे उसके साथ खड़े होंगे, लेकिन उसे बचाने के लिए नहीं, बल्कि कानूनी सलाह देने के लिए.

उन्होंने यह भी कहा कि निदा का पारिवारिक बैकग्राउंड मजबूत नहीं था और इसी वजह से उसे कानूनी सलाह देने की बात कही गई थी.

TCS मामले में जांच जारी

नासिक का TCS मामला यौन शोषण और धर्मांतरण के आरोपों को लेकर चर्चा में है. इसी मामले की आरोपी निदा खान को कथित तौर पर पनाह देने के आरोप में इम्तियाज जलील को भी आरोपी बनाया गया था.

फिलहाल अदालत से जलील को अंतरिम जमानत मिली है. मामले में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा.

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