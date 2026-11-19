'कॉफी विद करण' सीजन 9 के 'रैपिड फायर' राउंड में सिंगर, गीतकार और बिजनेसवुमन अनन्या बिड़ला ने एक ऐसा जवाब दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी. उनके इस जवाब ने शो के होस्ट करण जौहर और मेहमान अनन्या पांडे को कुछ पलों के लिए हैरान कर दिया.

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जब उनसे पूछा गया कि किसी मैट्रिमोनियल ऐप (शादी-विवाह से जुड़ी ऐप) के लिए कौन सी भारतीय सेलिब्रिटी सबसे सही चेहरा होगी, तो उन्होंने तुरंत आमिर खान का नाम लिया.

अनन्या बिड़ला ने क्या कहा?

बिड़ला इस शो में एक्ट्रेस अनन्या पांडे के साथ शामिल हुई थीं. यहां दोनों ने बॉलीवुड हस्तियों, ब्रांड्स और अपनी निजी पसंद से जुड़े कई मजेदार सवालों के जवाब दिए.

मैट्रिमोनियल ऐप वाला सवाल इस एपिसोड के सबसे यादगार पलों में से एक बन गया. जब करण ने पूछा, 'कौन सी भारतीय सेलिब्रिटी किसी मैट्रिमोनियल ऐप का सबसे अच्छा प्रचार कर सकती है?' तो बिड़ला ने बिना समय गंवाए आमिर खान का नाम ले लिया.

उनके इस जवाब ने होस्ट और अनन्या दोनों को खूब हंसाया. अपने जवाब से खुश होकर बिड़ला ने कहा, 'दोस्तों, मैंने हैम्पर जीत लिया!' अनन्या की यह पसंद, आमिर खान की तीन शादियों की ओर एक मजाकिया इशारा लग रही थी.

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Ananya Birla won the hamper and said she wants Aamir Khan to endorse a matrimony app 😭😭 I'M WHEEZING, and Ananya Panday's shocked face makes it 10x funnier. https://t.co/YCjVKrbsxD — r (@bekhayalime) November 18, 2026

आमिर खान ने की तीन शादियां

आमिर खान की पहली शादी रीना दत्ता से हुई थी, जिनसे उनके दो बच्चे - जुनैद और इरा हैं. बाद में उन्होंने फिल्ममेकर किरण राव से शादी की, और इस जोड़े का एक बेटा, आजाद हुआ. हाल ही में, आमिर ने मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर पर एक निजी समारोह में गौरी स्प्राट से शादी कर ली है.

'रैपिड फायर' राउंड के एक अन्य हिस्से में, उनसे अलग-अलग सेलिब्रिटीज को अलग-अलग ब्रांड्स के साथ जोड़ने के लिए कहा गया. एक ऐसे प्लांट-बेस्ड आइसक्रीम ब्रांड के लिए, जो लैक्टोज-फ्री, शुगर-फ्री और हाई-प्रोटीन उत्पाद पेश करता है, उन्होंने क्रिकेटर विराट कोहली को चुना. वहीं, उन्होंने एक्टर रणवीर सिंह को एक कंडोम ब्रांड के साथ जोड़ा.

जब उनसे पूछा गया कि उनकी बायोपिक में उनके पिता, अरबपति बिजनेसमैन कुमार मंगलम बिड़ला का किरदार निभाने के लिए कौन सबसे उपयुक्त होगा, तो उन्होंने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान का नाम लिया.

बिड़ला से 'वन नाइट ओनली' (One Night Only) नाम के एक परफ्यूम के प्रचार के लिए भी किसी सेलिब्रिटी का सुझाव देने को कहा गया. शुरुआत में उन्होंने करण जौहर की ओर इशारा किया. लेकिन, जब करण उनके इस सुझाव पर हंस पड़े, तो उन्होंने दूसरा विकल्प बताते हुए फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ​​का नाम लिया.

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