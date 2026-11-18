उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला अपने ऐतिहासिक महत्व और कांच उद्योग के लिए देश-दुनिया में खास पहचान रखता है. फिरोजाबाद को भारत की 'ग्लास सिटी' और चूड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है. यहां बनने वाली रंग-बिरंगी कांच की चूड़ियां, कंगन और सजावटी सामान देश ही नहीं, विदेशों में भी लोकप्रिय हैं. इस शहर का प्राचीन नाम चंद्रवार बताया जाता है. मुगलकाल में वर्ष 1566 में अकबर के शासन के दौरान फिरोज शाह मंसबदार के नाम पर इसका नाम फिरोजाबाद पड़ा.

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ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार, राजा टोडरमल गया की तीर्थयात्रा पर गए थे. इस दौरान उन्हें रास्ते में लुटेरों ने लूट लिया. राजा के अनुरोध पर अकबर ने अपने मंसबदार फिरोज शाह को इस क्षेत्र में भेजा था. फिरोज शाह ने यहां दातोजी, रसूलपुर, मोहम्मदपुर गजमलपुर और निजामाबाद के आसपास अपना पड़ाव बनाया. फिरोज शाह की कब्र और कटरा पठानान के खंडहर आज भी इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की याद दिलाते हैं.

फिरोजाबाद का इतिहास मुगलकाल से लेकर मराठा शासन और अंग्रेजी हुकूमत तक कई महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह रहा है. 1737 में बाजीराव पेशवा ने फिरोजाबाद और अहमदपुर पर हमला किया. इसके बाद जाटों ने करीब 30 वर्षों तक इस क्षेत्र पर शासन किया. 18वीं शताब्दी के अंत में मराठों के सहयोग से हिमत बहादुर गुसाईं का यहां प्रभाव रहा. नवंबर 1794 में फ्रांसीसी सेना के अधिकारी डी. वायान ने यहां आयुध निर्माण फैक्ट्री स्थापित की थी.

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1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भी फिरोजाबाद के लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. यहां के लोगों ने खिलाफत आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया. महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी अलग-अलग समय पर फिरोजाबाद का दौरा किया था. 5 फरवरी 1989 को फिरोजाबाद को अलग जिले के रूप में स्थापित किया गया.

भौगोलिक दृष्टि से फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में स्थित है. इसकी दक्षिणी सीमा यमुना नदी बनाती है. जिले की सीमाएं उत्तर में एटा, पूर्व में मैनपुरी और इटावा तथा दक्षिण में यमुना नदी के पार आगरा क्षेत्र से लगती हैं. जिले का अधिकांश भूभाग मैदानी है. यहां गर्मियों में तेज गर्मी और सर्दियों में कड़ाके की ठंड पड़ती है. रेल और सड़क मार्ग से यह प्रदेश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है.

सामाजिक व आर्थिक तानाबाना....



फिरोजाबाद जिला प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है. 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक जिले की कुल आबादी करीब 24.96 लाख है. इसमें पुरुषों की संख्या लगभग 13.37 लाख और महिलाओं की संख्या करीब 11.60 लाख बताई गई है. जिले में लगभग 73.6 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है. यहां की साक्षरता दर में पुरुषों की हिस्सेदारी 83.08 प्रतिशत और महिलाओं की 64.8 प्रतिशत बताई गई है.

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प्रशासनिक व्यवस्था के लिहाज से जिले में पांच तहसीलें और नौ विकासखंड हैं. जिले में एक नगर निगम, तीन नगर पालिका परिषद और तीन नगर पंचायतें हैं. इसके अलावा 569 ग्राम पंचायतें और 806 गांव हैं. फिरोजाबाद की बड़ी आबादी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और छोटे-मझोले कारोबार पर निर्भर है.

आर्थिक दृष्टिकोण से फिरोजाबाद की सबसे बड़ी पहचान कांच और चूड़ी उद्योग है. यहां बनने वाली कांच की चूड़ियों की मांग देशभर में है. चूड़ियों के अलावा कांच के बर्तन, बोतलें, सजावटी सामान, झूमर और अन्य उत्पादों का भी बड़े पैमाने पर निर्माण होता है. इस उद्योग से हजारों परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है. शहर में कांच उद्योग की सैकड़ों इकाइयां संचालित होने की जानकारी दी गई है.

कांच उद्योग के अलावा कृषि भी जिले की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है. यहां गेहूं, धान, जौ, मक्का, ज्वार और बाजरा प्रमुख फसलें हैं. सिंचाई के लिए नहरों, ट्यूबवेल और कुओं का इस्तेमाल किया जाता है. यमुना और उसकी सहायक नदियां इस क्षेत्र की कृषि व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं.

हालांकि औद्योगिक पहचान के बावजूद जिले में रोजगार की चुनौतियां बनी हुई हैं. कांच उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की स्थिति, उद्योगों का आधुनिकीकरण, प्रदूषण नियंत्रण और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर यहां के प्रमुख मुद्दों में शामिल हैं. 2027 के विधानसभा चुनाव में इन मुद्दों का राजनीतिक असर भी देखने को मिल सकता है.

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राजनीतिक इतिहास.....



फिरोजाबाद का राजनीतिक इतिहास कई उतार-चढ़ावों से भरा रहा है. जिले की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिलता रहा है. लोकसभा चुनाव में भी यहां दोनों दलों के बीच दिलचस्प मुकाबले हुए हैं.

लोकसभा चुनाव के लिहाज से 2014 में समाजवादी पार्टी के अक्षय यादव ने जीत दर्ज की थी. 2019 में बीजेपी के चंद्रसेन जादौन ने सपा के गढ़ में सेंध लगाई. वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर वापसी करते हुए अक्षय यादव को मैदान में उतारा और उन्होंने जीत हासिल की. इस तरह लोकसभा में फिरोजाबाद की जनता ने एक बार फिर सपा पर भरोसा जताया.

जिले की राजनीति में पांच विधानसभा सीटें अहम भूमिका निभाती हैं. इनमें टूंडला (सुरक्षित), जसराना, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद और सिरसागंज शामिल हैं. 2022 के विधानसभा चुनाव में इन पांच सीटों में से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों तथा समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला देखने को मिला. कुछ सीटों पर बीजेपी ने मजबूत जीत दर्ज की तो कुछ पर सपा ने अपनी राजनीतिक पकड़ बरकरार रखी.

जिले की पांच विधानसभा सीटों का सियासी समीकरण....



1 - टूंडला विधानसभा (सुरक्षित)...

टूंडला विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रेमपाल सिंह धनगर ने समाजवादी पार्टी के राकेश बाबू को 47,691 वोटों के बड़े अंतर से हराकर जीत दर्ज की थी. इस सीट पर बीजेपी ने मजबूत प्रदर्शन किया था.

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2 - जसराना विधानसभा...

जसराना विधानसभा सीट पर 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के सचिन यादव ने बीजेपी के मानवेंद्र प्रताप सिंह को बेहद करीबी मुकाबले में 836 वोटों से हराया था. इस सीट पर सपा ने मामूली अंतर से जीत दर्ज की थी. 2027 में यहां दोनों दलों के बीच फिर कड़ा मुकाबला होने की संभावना रहेगी.

3 - फिरोजाबाद विधानसभा...

फिरोजाबाद सदर सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मनीष असीजा ने समाजवादी पार्टी के सैफुर्रहमान उर्फ छुट्टन भाई को 32,955 वोटों से पराजित किया था. इस जीत के साथ बीजेपी ने शहरी क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ का प्रदर्शन किया था. कांच उद्योग, व्यापार और शहरी सुविधाएं इस सीट के प्रमुख चुनावी मुद्दे हो सकते हैं.

4 - शिकोहाबाद विधानसभा...

शिकोहाबाद विधानसभा सीट पर 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुकेश वर्मा ने बीजेपी के ओमप्रकाश वर्मा को 9,328 वोटों से हराया था. इस सीट पर सपा ने जीत दर्ज कर बीजेपी को चुनौती दी थी.

5 - सिरसागंज विधानसभा...

सिरसागंज विधानसभा सीट पर 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के सर्वेश सिंह ने बीजेपी के हरिओम यादव को 8,805 वोटों से पराजित किया था. इस सीट पर सपा ने अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई थी.

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2027 में फिरोजाबाद का सियासी समीकरण....



फिरोजाबाद की पांच विधानसभा सीटों का 2022 का जनादेश बताता है कि जिले में बीजेपी और सपा के बीच सीधी राजनीतिक लड़ाई है. टूंडला और फिरोजाबाद में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की थी, जबकि जसराना, शिकोहाबाद और सिरसागंज में सपा ने बाजी मारी थी.

वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में अक्षय यादव की जीत ने सपा के पक्ष में एक बार फिर राजनीतिक माहौल बनाया. ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती होगी, जबकि सपा लोकसभा की जीत को विधानसभा में भी भुनाने की कोशिश करेगी.

कांच उद्योग से जुड़े श्रमिकों की समस्याएं, रोजगार, किसानों की आर्थिक स्थिति, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं चुनावी चर्चा के केंद्र में रह सकती हैं. अब देखना होगा कि 2027 में फिरोजाबाद की जनता बीजेपी को एक और मौका देती है या सपा लोकसभा की सफलता को विधानसभा चुनाव में भी दोहराने में कामयाब रहती है.

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