इस्लाम 2035 तक ईसाइयत को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा. अनुमान है कि दुनिया के सबसे बड़े धर्म के रूप में मुसलमानों की संख्या ईसाइयों से अधिक हो जाएगी. इस घटनाक्रम में 10 साल से भी कम का समय लग सकता है. प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा बुधवार को जारी विस्तृत अनुमानों के अनुसार 2035 तक इस्लाम दुनिया के सबसे बड़े धर्म के रूप में ईसाई धर्म को पीछे छोड़ सकता है.

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जबकि हिन्दुओं और यहूदियों की वैश्विक आबादी में हिस्सेदारी कम हो जाएगी.

प्यू रिसर्च सेंटर पिछले 25 वर्षों से धार्मिक जनसांख्यिकी पर विश्वसनीय रिपोर्टें जारी कर रहा है. इस संगठन ने बताया कि इस्लाम और ईसाई धर्म दोनों ही बढ़ रहे हैं, लेकिन इस्लाम कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहा है. प्यू के अनुसार इसका एक मुख्य कारण यह है कि अन्य प्रमुख धार्मिक समूहों की तुलना में मुसलमानों के बच्चों की संख्या अधिक होती है.

प्यू के वरिष्ठ जनसांख्यिकी विशेषज्ञ कॉनराड हैकेट ने कहा, "यह बच्चों की संख्या का मामला है." उन्होंने स्पष्ट किया कि धर्म परिवर्तन या धार्मिक पहचान बदलने के अन्य तरीकों की तुलना में फर्टिलिटी रेट कहीं अधिक बड़ा फैक्टर है.

प्यू के अनुसार 2020-2025 के दौरान मुसलमानों की प्रजनन दर 3.1 बच्चे प्रति महिला थी, जबकि ईसाइयों के लिए यह दर 2.5 थी. अन्य सभी महिलाओं के लिए औसत प्रजनन दर 1.6 थी, जो 2.1 के उस स्तर से कम है जिसे किसी भी पीढ़ी के खुद को बनाए रखने के लिए आवश्यक माना जाता है.

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2070 में दुनिया में होंगे 3.6 अरब मुसलमान

प्यू के नवीनतम अनुमानों के अनुसार 2020 में दुनिया भर में 2.27 अरब ईसाई और 2.02 अरब मुसलमान थे. प्यू के नए अनुमानों के मुताबिक, 2035 तक मुसलमानों की संख्या 2.57 अरब और ईसाइयों की संख्या 2.52 अरब हो जाएगी. अगर मौजूदा रुझान जारी रहते हैं तो 2070 तक दुनिया भर में मुसलमानों की संख्या 3.6 अरब से अधिक होगी, जबकि ईसाइयों की संख्या 3 अरब से थोड़ी कम होगी.

ये अनुमान प्यू की एक व्यापक परियोजना का हिस्सा हैं, जिसमें यह जांचा गया है कि 2020 से 2070 के बीच प्रमुख धार्मिक समूहों की आबादी के आकार में कैसे बदलाव आ सकता है. इन अनुमानों में धार्मिक समूहों की आयु संरचना, प्रजनन दर, धर्म परिवर्तन और प्रवास के पैटर्न में मौजूद हालिया अंतरों को ध्यान में रखा गया है.

कई महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से एक यह है कि प्यू का अनुमान है कि अगले 40 वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका में ईसाइयों का बहुमत नहीं रहेगा. प्यू के अनुसार, अभी वहां की कुल आबादी में ईसाइयों की हिस्सेदारी 62% है, जो 2065 तक घटकर 50% से नीचे आ जाएगी.

प्यू ने बताया कि पड़ोसी देश कनाडा में भी 2030 तक ईसाइयों की आबादी 50% से नीचे आने की संभावना है.

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दोनों देशों में इस गिरावट का एक बड़ा कारण उन लोगों की संख्या में वृद्धि होना है, जिनका किसी धर्म से कोई जुड़ाव नहीं है. अनुमान है कि 2070 तक ऐसे लोगों की हिस्सेदारी अमेरिका की कुल आबादी में 41% हो जाएगी, और कनाडा में इनकी संख्या ईसाइयों से भी अधिक हो जाएगी.

80 फीसदी बढ़ेगी मुसलमानों की आबादी, 30 फीसदी क्रिश्चयन

प्यू के अनुसार 2020 से 2070 के बीच दुनिया की आबादी में 29% की वृद्धि होने का अनुमान है. जिन धार्मिक समूहों का विश्लेषण किया गया, उनमें केवल मुसलमान और ईसाई ही ऐसे हैं जिनकी आबादी में इसी दर से या उससे अधिक वृद्धि होने की उम्मीद है; ईसाइयों की संख्या में 30% और मुसलमानों की संख्या में 80% की वृद्धि हो सकती है.

कम होगी हिन्दुओं और यहूदियों की जनसंख्या

प्यू का कहना है कि हालांकि हिंदुओं और यहूदियों की कुल संख्या बढ़ रही है, लेकिन वैश्विक आबादी में उनकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी. प्यू का अनुमान है कि बौद्धों की संख्या और वैश्विक आबादी में उनका हिस्सा दोनों ही कम हो जाएंगे. इसका एक कारण चीन, दक्षिण कोरिया और जापान की कुल आबादी में आने वाली संभावित कमी है.

मुस्लिम महिलाओं ने सबसे अधिक बच्चों को जन्म दिया

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प्यू रिसर्च के अनुमानों के अनुसार 2020-2025 के दौरान किसी भी अन्य धर्म की महिलाओं की तुलना में मुस्लिम महिलाओं ने सबसे अधिक बच्चों को जन्म दिया. मुस्लिम माताओं से लगभग 252 मिलियन बच्चों का जन्म हुआ, जबकि ईसाई माताओं से 208 मिलियन बच्चों का जन्म हुआ.

मुस्लिम एकमात्र ऐसा प्रमुख धार्मिक समूह है, जिसमें आने वाले दशकों में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है. अन्य समूहों के मामले में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या या तो स्थिर रहने या धीरे-धीरे कम होने का अनुमान है.

प्यू के अनुसार यदि मौजूदा रुझान जारी रहते हैं तो 2070 तक पाकिस्तान में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी होगी. इसके बाद भारत, नाइजीरिया और इंडोनेशिया का स्थान होगा.



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