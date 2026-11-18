उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर BJP ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी का खास फोकस महिला वोटर्स पर है. इसके लिए BJP महिला मोर्चा के जरिए प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर महिला विस्तारक तैनात करने की तैयारी कर रही है. ये महिला कार्यकर्ता घर-घर जाकर महिलाओं से सीधा संवाद करेंगी. उन्हें सरकार की योजनाओं और महिला सुरक्षा से जुड़े कामों की जानकारी देंगी.

और पढ़ें

पार्टी की रणनीति सिर्फ महिलाओं तक पहुंच बनाने तक सीमित नहीं है. BJP संगठन में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना चाहती है. इसके तहत संगठन स्तर पर तैनात किए जाने वाले विस्तारकों में करीब 50 फीसदी महिलाएं रखने की प्लानिंग है.

घर-घर जाकर महिलाओं से बातची करेंगी महिला विस्तारक

BJP की प्लानिंग के मुताबिक, महिला विस्तारक गांवों और शहरी इलाकों में घर-घर जाकर महिलाओं से बातचीत करेंगी. इस दौरान उन्हें केंद्र और योगी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा.

महिला सुरक्षा, महिलाओं के हित और उनके कल्याण से जुड़ी सरकारी पहल भी इस बातचीत का हिस्सा होंगी. इसके अलावा, सरकारी योजनाओं का फायदा पा चुकी महिलाओं से भी संपर्क किया जाएगा. पार्टी का मकसद उन्हें सरकार के कामों की जानकारी देना और संगठन से जोड़ना है.

यह भी पढ़ें: यूपी चुनाव से पहले महिला वोटरों पर BJP का फोकस, 20 नवंबर को लखनऊ में बड़ी बैठक

Advertisement

इस अभियान के जरिए BJP महिला वोटर्स तक सीधे पहुंच बनाने की कोशिश करेगी. पार्टी चाहती है कि महिला मोर्चा की कार्यकर्ता बूथ और विधानसभा स्तर पर संगठन को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभाएं.

संगठन में भी महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने की तैयारी

BJP की रणनीति का दूसरा हिस्सा संगठन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है. पार्टी की योजना है कि संगठन के विस्तारक कैडर में करीब 50 फीसदी महिलाएं हों. इससे बूथ स्तर से लेकर विधानसभा क्षेत्र तक महिला कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने पर जोर रहेगा. पार्टी मानती है कि महिला कार्यकर्ताओं की भागीदारी से महिलाओं के बीच सीधा संपर्क मजबूत किया जा सकता है.

इस स्ट्रैटजी को जमीन पर लागू करने और चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ाने के लिए BJP महिला मोर्चा 20 नवंबर को लखनऊ में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित करेगा. इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और BJP के प्रदेश प्रभारी, राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद विनोद तावड़े शामिल होंगे. दोनों नेता पार्टी पदाधिकारियों को चुनावी तैयारियों और संगठन की भूमिका को लेकर मार्गदर्शन देंगे.

कार्यशाला में BJP प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रदेश सह प्रभारी और राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा भी शामिल होंगी. इनके अलावा प्रदेश और क्षेत्र स्तर के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे.

Advertisement

यह भी पढ़ें: BJP की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक 27 नवंबर से, हरियाणा के सूरजकुंड में होगा आयोजन

महिला मोर्चा की जिम्मेदारियों पर होगी चर्चा

इस वर्कशॉप के दौरान में आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से महिला मोर्चा की भूमिका पर विस्तार से चर्चा होगी. संगठन का विस्तार कैसे किया जाए, चुनावी तैयारियों को किस तरह आगे बढ़ाया जाए और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां क्या होंगी, इन मुद्दों पर बात होगी.

वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में महिला मोर्चा की सक्रियता बढ़ाने और संगठन के अलग-अलग स्तरों के बीच तालमेल मजबूत करने की रणनीति भी बनाई जाएगी. इस तरह BJP की प्लानिंग दो स्तरों पर काम करने की है. पहला, महिला विस्तारकों के जरिए घर-घर तक पहुंच बनाना और दूसरा, संगठन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना. पार्टी इन प्रयासों के जरिए 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले महिला वोटर्स के बीच अपनी पहुंच मजबूत करना चाहती है.

---- समाप्त ----