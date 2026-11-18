ब्रिटेन के प्रिंस विलियम इन दिनों भारत दौरे पर हैं. मुंबई में आयोजित अर्थशॉट प्राइज 2026 के बाद उन्होंने बॉलीवुड फिल्ममेकर करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस ऑफिस का दौरा किया. यहां करण जौहर के साथ सैफ अली खान, करीना कपूर खान और धर्मा प्रोडक्शंस के अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया.

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इस खास मुलाकात में भारतीय सिनेमा, बॉलीवुड की विदेशों में पॉपुलर और भारत-ब्रिटेन के सांस्कृतिक रिश्तों पर चर्चा हुई. लेकिन इस मुलाकात का एक खास आकर्षण रहा प्रिंस विलियम के लिए तैयार किया गया शाही मेन्यू, जिसमें भारतीय स्वाद के साथ कई खास डिशेज शामिल थीं.

प्रिंस विलियम के लिए तैयार हुआ खास मेन्यू

प्रिंस विलियम के स्वागत के लिए बिग जेस्ट के शेफ आनंद मोरवानी और रोहन मंगलोरकर ने खास मेन्यू तैयार किया था. इसमें भारतीय डिशेज को अलग अंदाज में पेश किया गया. मेन्यू में चिकन नरगिसी कोफ्ता, अनार और चुकंदर से बनी टिक्की, पारसी कीमा शाकशुका और स्मोक्ड लैम्ब जैसे कई स्वाद शामिल थे.

इसके अलावा बटर गार्लिक क्रैब को चूक्स के खास अंदाज में परोसा गया. लॉबस्टर और अंडे की अकूरी, टमाटर की चटनी के साथ रस्क, चिली चीज क्रोकेट्स और टमाटर चूंदा भी मेन्यू का हिस्सा थे. भारतीय स्नैक्स में ढोकला, कचौड़ी, मिनी वड़ा पाव और जलेबी-फाफड़ा भी शामिल किए गए. मिठाइयों में गुलाब जामुन चीजकेक और बेक्ड केसर मिल्क टार्ट ने खास जगह बनाई.

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इस मुलाकात में करण जौहर और करीना कपूर खान ने अपनी फिल्म कभी खुशी कभी गम की शूटिंग के दौरान ब्रिटेन में बिताए समय को भी याद किया. प्रिंस विलियम को फिल्म के कुछ खास सीन और शूटिंग के पीछे की झलकियां दिखाई गईं. साथ ही फिल्म के आइकॉनिक गानों पर कलाकारों ने डांस परफॉर्मेंस भी दी.

बॉलीवुड और ब्रिटेन का पुराना रिश्ता

इस मुलाकात में भारतीय फिल्मों की ब्रिटेन में पॉपुलर, खासकर ब्रिटिश भारतीय और दक्षिण एशियाई समुदाय के बीच बॉलीवुड के प्रभाव पर भी बातचीत हुई. करण जौहर ने बताया कि ब्रिटेन भारतीय फिल्मों के लिए सिर्फ शूटिंग की जगह नहीं, बल्कि ऐसा देश भी है जहां भारतीय कहानियों को लंबे समय से प्यार मिलता रहा है.

इस खास मुलाकात के बाद प्रिंस विलियम के लिए तैयार किया गया रॉयल मेन्यू भी काफी चर्चा में बना हुआ है. दरअसल, करण जौहर की तरफ से उनके स्वागत के लिए खास दावत का इंतजाम किया गया था, जिसमें भारतीय जायके को खास जगह दी गई. खास बात यह रही कि भारतीय पकवानों को एक अलग और शानदार अंदाज में पेश किया गया, जिसने इस मुलाकात को और भी खास बना दिया.

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