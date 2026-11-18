शशांक खेतान अपनी आने वाली फिल्म 'ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं' के साथ प्यार, जुनून और बदले की एक नई दुनिया दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. फिल्म के टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो के जरिए, खेतान ने नए चेहरों, सुभान और आयरा को लॉन्च करने जा रहे हैं. दोनों ही सितारों का बॉलीवुड डेब्यू इस फिल्म के साथ होने वाला है.

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टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो फिल्म की दुनिया की एक दिलचस्प झलक दिखाता है. इसमें दो प्रेमियों के बीच एक बेहद पर्सनल पल को दिखाया गया है, जिसके तुरंत बाद एक चौंकाने वाला सीन सामने आता है. नए कलाकारों की एक आकर्षक झलक के साथ, फिल्म का पोस्टर एक ऐसी प्रेम कहानी की ओर इशारा करता है जो काफी अप्रत्याशित मोड़ ले सकती है.

कौन हैं सुभान और आयरा?

सुभान और आयराके लिए, यह पोस्ट उनके फिल्मी सफर की एक अच्छी शुरुआत है. 'ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं' फिल्म में ये दोनों लीड रोल में नजर आएंगे और यह फिल्म 9 जुलाई, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म के 'फर्स्ट लुक' टीजर में उनकी रोमांटिक जोड़ी की एक झलक देखने को मिलती है, हालांकि मेकर्स ने अभी तक कहानी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया है.

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सुभान, प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला और वर्दा खान नाडियाडवाला के बड़े बेटे हैं. वे हिंदी सिनेमा के एक जाने-माने फिल्मी परिवार से आते हैं. उनके पिता ने 'नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट' बैनर तले कई लोकप्रिय फिल्में बनाई हैं. सलमान के इस परिवार के साथ काफी करीबी रिश्ते हैं. सुभान के छोटे भाई, सुफियान नाडियाडवाला भी पहले चर्चा में आ चुके हैं, क्योंकि उनकी शक्ल काफी हद तक इस सुपरस्टार (सलमान) से मिलती-जुलती है.

आयरा भी मनोरंजन जगत के एक जाने-पहचाने परिवार से ताल्लुक रखती हैं. वह एक्ट्रेस मानसी जोशी रॉय और रोहित बोस रॉय की बेटी हैं, जबकि एक्टर रोनित रॉय उनके चाचा हैं. अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, अब वह इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख रही हैं.

सलमान खान का पोस्ट

वहीं बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने सुभान नाडियाडवाला और आइराह बोस रॉय को शुभकामनाएं दी हैं. सलमान ने कैप्शन में लिखा, 'मम्मी डैड, अर्पिता, आयुष, साजिद और वर्दा - बधाई हो काफी सारे साल निकल दिए, प्यार मोहब्बत और लड़ झगड़े के, आप सभी को हैप्पी एनिवर्सरी और सुभान अल्लाह ऐसी दीवानगी के पहले लुक के लिए बधाई... भविष्य के लिए सलाह दें कि मैं रहो ना उडो ना डिप्रेस्ड हो.'

कब रिलीज होगी फिल्म?

फिल्म के पहले अनाउंसमेंट टीजर में लीड जोड़ी की झलक दिखाई दी है. ये दोनों ही नए कलाकार हैं. और यह दर्शकों को फिल्म की रोमांटिक दुनिया की एक झलक दिखाता है. फिल्म का शीर्षक एक गहरी प्रेम कहानी की ओर इशारा करता है. 'ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं' 9 जुलाई, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

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