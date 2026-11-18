झारखंड के रामगढ़ में छठ पूजा मनाने आए एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं. रामगढ़ थाना क्षेत्र के सिरका चूना भट्ठा तालाब में नहाने के दौरान दो बच्चों की डूबने से मौत हो गई. हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है, जबकि परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

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मृतकों की पहचान छोटू पासवान, पिता संजय पासवान और उनके भतीजे शिवम पासवान के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, संजय पासवान अपने परिवार के साथ बिहार के औरंगाबाद से रामगढ़ के सिरका कोलियरी स्थित अपने जीजा के घर छठ पूजा मनाने आए थे. उनके जीजा जीएम कार्यालय में निजी सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम करते हैं.

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मंगलवार को घर में पानी की आपूर्ति नहीं होने के कारण पूरा परिवार नहाने के लिए सिरका चूना भट्ठा तालाब पहुंचा था. इसी दौरान अचानक छोटू गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा. उसे बचाने के लिए उसका चचेरा भाई शिवम भी पानी में उतर गया, लेकिन वह भी गहराई में फंसकर डूब गया.

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बचाने की कोशिश में दूसरे बच्चे की भी गई जान

बच्चों को डूबता देखकर परिजन और स्थानीय लोग तुरंत तालाब में उतरे. काफी मशक्कत के बाद दोनों को पानी से बाहर निकाला गया. इसके बाद उन्हें आनन-फानन में रामगढ़ सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया.

हादसे की सूचना मिलते ही रामगढ़ थाना पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और हालात का जायजा लिया. पुलिस ने जरूरी कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों बच्चों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं. मामले की आगे जांच की जा रही है.

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