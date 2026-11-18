उत्तराखंड के पूर्वी छोर पर नेपाल सीमा से सटा चंपावत जिला अपनी ऐतिहासिक विरासत, धार्मिक आस्था, प्राकृतिक सुंदरता और विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के लिए जाना जाता है. लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से इसकी राजनीतिक अहमियत भी काफी बढ़ गई है.

और पढ़ें

जिले में दो विधानसभा सीटें हैं-चंपावत और लोहाघाट. चंपावत सीट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विधानसभा क्षेत्र है, जबकि लोहाघाट से कांग्रेस के खुशाल सिंह अधिकारी विधायक हैं. ऐसे में जिले की दोनों सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबले का अपना अलग राजनीतिक महत्व है.

चंपावत की कहानी सिर्फ दो विधानसभा सीटों और चुनावी समीकरणों तक सीमित नहीं है. यह कभी चंद वंश की प्रथम राजधानी रहा है. यहीं की धरती से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने वाले कालू सिंह माहरा का नाम जुड़ता है. बिशुंग क्षेत्र के कालू जिले के पहले स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है. देवीधुरा का बग्वाल मेला, लोहाघाट की प्राकृतिक खूबसूरती, मायावती आश्रम, पूर्णागिरि धाम और भारत-नेपाल सीमा पर स्थित पंचेश्वर इस जिले को ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से खास बनाते हैं. दूसरी तरफ सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पलायन और ग्रामीण संपर्क जैसी चुनौतियां चुनावी चर्चा के अहम विषय हो सकती हैं.

Advertisement

राजनीतिक इतिहास: चंद वंश की राजधानी से अलग जिले तक

चंपावत का इतिहास काफी पुराना है. जिला प्रशासन के इतिहास विवरण के मुताबिक, चंपावत का नाम राजा अर्जुन देव की पुत्री चंपावती के नाम पर पड़ा. डॉ. यशवंत सिंह कठोच अपनी किताब, 'उत्तराखंड का नवीन इतिहास' में लिखते हैं, 'चंद राजाओं ने तेरहवीं से सोलहवीं शती ई. के मध्य तक यहां शासन किया. 1545 ई. के आसपास चंदवंशीया राजा कल्याणचंद ने चंपावत से राजधानी को अल्मोड़ा स्थानांतरित कर दिया.'

यह भी पढ़ें: कैलाश की धरती पर सियासत का इम्तिहान... पलायन से विकास तक, पिथौरागढ़ की क्या है चुनावी तस्वीर?

चंद वंश के शासनकाल में यह कुमाऊं की राजधानी रहा. चंद शासकों की विरासत आज भी यहां के मंदिरों, स्थापत्य और ऐतिहासिक स्थलों में दिखाई देती है. चंपावत को चंद राजवंश की शुरुआती राजधानी के रूप में भी जाना जाता है. 10वीं से 18वीं शताब्दी तक चंद राजाओं ने यहीं से कुमाऊं पर शासन किया. राजबुगा किला आज भी उनके समृद्ध इतिहास का गवाह है. बाद में चंद शासकों ने अपनी राजधानी अल्मोड़ा स्थानांतरित कर दी.

आजादी के बाद चंपावत उत्तर प्रदेश का हिस्सा था. 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग राज्य बना और चंपावत 1997 में पिथौरागढ़ तथा नैनीताल जिलों से अलग होकर जिला बना था. उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में गोलू देवता, जिन्हें गोलज्यू या ग्वल देवता भी कहा जाता है और न्याय का देवता माना जाता है, चंपावत को उन्हीं गोलू देवता का वास्तविक उद्गम स्थल (जन्मस्थान) माना जाता है.

Advertisement

दो सीटें, दो राजनीतिक समीकरण

चंपावत विधानसभा सीट: 2002 में कांग्रेस के हेमेश खर्कवाल, 2007 में भाजपा की वीना महाराणा, 2012 में फिर कांग्रेस के हेमेश खर्कवाल और 2017 तथा 2022 में भाजपा के कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने जीत दर्ज की. 2022 में गहतोड़ी ने कांग्रेस के हेमेश खर्कवाल को 5,304 वोटों से हराया था. बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट खाली की. जून 2022 के उपचुनाव में धामी ने कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी को 55 हजार से अधिक वोटों के अंतर से हराया और विधानसभा पहुंचे.

इस सीट की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि मुख्यमंत्री धामी यहां से विधायक हैं. अगस्त 2026 में देवीधुरा के बग्वाल मेले में शामिल होने के दौरान उनके आगामी विधानसभा चुनाव में चंपावत से उतरने की संभावना की चर्चा भी हुई थी. हालांकि, अंतिम उम्मीदवार का फैसला भाजपा की आधिकारिक घोषणा से ही स्पष्ट होगा.

लोहाघाट विधानसभा सीट: यहां का चुनावी इतिहास कांग्रेस और भाजपा के बीच बदलते जनादेश की कहानी कहता है. 2002 और 2007 में कांग्रेस के महेंद्र सिंह माहरा जीते. 2012 और 2017 में भाजपा के पूरन सिंह फर्त्याल ने जीत हासिल की. 2022 में कांग्रेस के खुशाल सिंह अधिकारी ने भाजपा के पूरन सिंह फर्त्याल को 6,038 वोटों से हराकर सीट वापस कांग्रेस के खाते में डाल दी. अधिकारी फिलहाल इस सीट से विधायक हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड चुनाव 2027: सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा की 6 विधानसभा सीटें, रोचक है सियासी समीकरण

इस तरह चंपावत में मुख्यमंत्री की मौजूदगी भाजपा के लिए राजनीतिक ताकत का पहलू है, जबकि लोहाघाट में कांग्रेस का मौजूदा प्रतिनिधित्व विपक्ष को एक मजबूत आधार देता है. चुनाव में दोनों सीटों के स्थानीय मुद्दे, प्रत्याशियों की पकड़ और संगठन की सक्रियता अहम भूमिका निभा सकते हैं.

आंदोलन और संघर्ष की विरासत

चंपावत का नाम स्वतंत्रता संग्राम के स्थानीय इतिहास से भी जुड़ता है. 1857 के विद्रोह के दौरान बिशुंग क्षेत्र के कालू सिंह माहरा ने अंग्रेजों के खिलाफ युवाओं को संगठित किया था. स्थानीय इतिहास में उन्हें क्रांतिवीर और क्षेत्र के शुरुआती स्वतंत्रता सेनानियों में गिना जाता है. हालांकि, उन्हें आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिए जाने को लेकर विवाद और सवाल भी सामने आए हैं. इसलिए उनकी भूमिका को स्थानीय स्मृति और ऐतिहासिक दस्तावेजों के संदर्भ में देखना जरूरी है.

अलग उत्तराखंड राज्य की मांग के आंदोलन में भी पहाड़ी जिलों की तरह चंपावत के लोगों की भागीदारी रही. यह आंदोलन पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थितियों, रोजगार, विकास और प्रशासनिक उपेक्षा जैसे सवालों से जुड़ा था. चंपावत जिला प्रशासन की वेबसाइट पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की सूची भी उपलब्ध है.

Advertisement

संस्कृति और भाषा

चंपावत कुमाऊं क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन यहां की बोली और सांस्कृतिक परंपराओं में स्थानीय विशिष्टता दिखाई देती है. यहां हिंदी के साथ कुमाऊंनी बोली जाती है. चंपावत और काली घाटी के आसपास बोली जाने वाली कुमैया को कुमाऊंनी की एक स्थानीय बोली के रूप में पहचाना जाता है. नेपाल से सटे इलाकों में सीमापार सांस्कृतिक और भाषाई संपर्क का असर भी देखने को मिलता है.

यहां की लोकसंस्कृति में देवी-देवताओं की पूजा, स्थानीय मेले, लोकगीत और पारंपरिक रीति-रिवाजों की खास जगह है. देवीधुरा का बग्वाल मेला इसकी सबसे विशिष्ट पहचान है. रक्षाबंधन के आसपास मां बाराही देवी के मंदिर में आयोजित होने वाले इस मेले में चार खा- गढ़वाल, चम्याल, लमगड़िया और बालिक के लोग हिस्सा लेते हैं. परंपरागत रूप से इसमें पत्थर फेंकने की रस्म होती थी. वर्ष 2013 में उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद गंभीर चोटों से बचने के लिए पत्थरों की जगह फल और फूलों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया. अगस्त 2026 में आयोजित बग्वाल के दौरान भी यह परंपरा चर्चा में रही.

खानपान: पहाड़ी अनाज और पारंपरिक स्वाद

चंपावत के खानपान में कुमाऊं की पारंपरिक रसोई की झलक मिलती है. मंडुवा, झंगोरा, भट्ट, गहत और स्थानीय मौसमी सब्जियां यहां के भोजन का हिस्सा हैं. भट्ट की चुड़कानी, गहत की दाल, मंडुवे की रोटी, आलू के गुटके, काप और भांग की चटनी जैसे व्यंजन कुमाऊं की पहचान हैं. स्थानीय घरों में बनने वाले इन पकवानों को पर्यटन से जोड़कर भी देखा जा सकता है. होम स्टे में पर्यटकों को स्थानीय भोजन और गांव की जीवनशैली का अनुभव कराते हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'भारत का स्विट्जरलैंड' कौसानी और कत्यूरी इतिहास समेटे बागेश्वर जिले का सियासी मिजाज

पर्यटन: मंदिर, आश्रम, किले और प्राकृतिक नजारे

चंपावत में धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं. जिले के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में शामिल हैं:

- गोलू देवता मंदिर- चंपावत स्थित श्री गोलू देवता मंदिर अनेक श्रद्धालुओं की आस्था और श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है. न्याय के देवता के रूप में पूरे कुमाऊं क्षेत्र में पूजे जाने वाले श्री गोलू देवता के दरबार में भक्त अपनी मनोकामनाएं और प्रार्थनाएं लेकर दूर-दूर से पहुंचते हैं. गोलू देवता को भगवान शिव का अवतार (भैरव रूप) माना जाता है. उन्हें एक वीर योद्धा माना जाता है, सफेद घोड़े पर सवार और हाथों में धनुष-बाण लिए गोलू देवता कुमाऊं के सबसे पूजनीय लोकदेवता हैं.

कत्यूरी राजवंश के राजा झालू राय और रानी कलिंका के पुत्र के रूप में उनकी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं. कुमाऊं संस्कृति में मान्यता है कि जब किसी व्यक्ति को कहीं से न्याय नहीं मिलता, तो वह गोलू देवता के दरबार में गुहार लगाता है. भक्त मंदिरों में कागजों पर अपनी चिट्ठियां/अर्जियां लिखकर और घंटी बांधकर न्याय की प्रार्थना करते हैं. चंपावत का गोलू देवता मंदिर उनका मूल स्थान माना जाता है, जबकि अल्मोड़ा का चितई गोलू देवता मंदिर और नैनीताल का घोड़ाखाल मंदिर देशभर में प्रसिद्ध हैं.

Advertisement

- देवीधुरा का मां बाराही मंदिर: यह एक प्रसिद्ध और प्राचीन शक्तिपीठ है. यह मंदिर हर साल रक्षाबंधन के पावन पर्व पर खेले जाने वाले ऐतिहासिक और प्रसिद्ध 'बग्वाल मेले' (पत्थरों के युद्ध की अनूठी परंपरा) के लिए देश-विदेश में जाना जाता है.

- पूर्णागिरि धाम: टनकपुर के पास स्थित यह प्रमुख शक्तिपीठ श्रद्धालुओं के आकर्षण का बड़ा केंद्र है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जब भगवान शिव सती के शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब इस स्थान पर माता सती की नाभि गिरी थी. इस वजह से यह स्थान 51 (या 108) सिद्ध पीठों और प्रमुख शक्तिपीठों में गिना जाता है.

बालेश्वर मंदिर: चंद वंश के शासनकाल में बना यह मंदिर अपनी पत्थर की नक्काशी और कुमाऊं की प्राचीन स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है.

घटोत्कच मंदिर: उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित वीर घटोत्कच मंदिर (जिसे घटकू मंदिर भी कहा जाता है) महाभारत काल के वीर योद्धा घटोत्कच को समर्पित एक प्रमुख और प्राचीन तीर्थस्थल है. शहर से लगभग 2 किलोमीटर दूर मल्ली चौकी के पास, चंपावत-तमली रोड पर देवदार के ऊंचे और घने पेड़ों के बीच स्थित मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जब कर्ण ने घटोत्कच पर अमोघ शक्ति का प्रयोग किया, तब उनका सिर कटकर इस स्थान पर गिरा था.

- नागनाथ मंदिर: भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर कुमाऊं की पारंपरिक वास्तुकला का उदाहरण है.

- एक हथिया नौला: चंपावत से करीब 4-5 किलोमीटर दूर स्थित इस पत्थर की कलाकृति के बारे में मान्यता है कि इसे एक हाथ वाले कारीगर ने एक ही रात में बनाया था.

- क्रांतेश्वर महादेव: पहाड़ी पर स्थित यह धार्मिक स्थल आसपास के प्राकृतिक दृश्यों के लिए भी जाना जाता है.

- मायावती अद्वैत आश्रम: लोहाघाट के पास स्थित यह आश्रम आध्यात्मिक और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है.

- बाणासुर का किला: ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताओं से जुड़ा यह स्थल आसपास के पहाड़ी नजारों के लिए जाना जाता है.

- पंचेश्वर: काली और सरयू नदियों के संगम पर भारत-नेपाल सीमा के पास स्थित यह स्थान धार्मिक पर्यटन, राफ्टिंग और गोल्डन महाशीर मछली के लिए प्रसिद्ध है.

चुनाव में कौन से मुद्दे बन सकते हैं अहम?

चंपावत की भौगोलिक स्थिति जितनी खूबसूरत है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी है. पहाड़ी गांवों तक सड़क पहुंचाना, स्वास्थ्य सेवाएं, बरसात में रास्तों को खुला रखना, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती और युवाओं के लिए स्थानीय रोजगार लंबे समय से पहाड़ी जिलों के बड़े सवाल रहे हैं.

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड की 5 लाख महिलाओं को तोहफा, बैणी-भुली योजना की पहली किस्त दिसंबर में होगी जारी

चंपावत नगर में भी संकरी सड़कों, यातायात दबाव, पार्किंग और सार्वजनिक परिवहन की सीमित सुविधाओं को भी लोगों द्वारा कई बार सोशल मीडिया के जरिए रेखांकित किया जाता है. इनके अलावा पलायन, खेती-किसानी, जंगली जानवरों से फसलों को नुकसान, स्थानीय बाजारों तक उत्पाद पहुंचाने और युवाओं को रोजगार देने जैसे मुद्दों को भी चुनावी चर्चा में शामिल किया जा सकता है. नेपाल सीमा से लगे इलाकों में सीमावर्ती गांवों की सुविधाएं और स्थानीय व्यापार भी महत्वपूर्ण विषय हैं.

कुल मिलाकर देखा जाए तो 2027 के विधानसभा चुनाव में चंपावत जिला एक 'हॉट जिला' रहने वाला है और यहां की दोनों सीटों पर नजर रहेगी. चंपावत सीट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कारण पहले से ही राज्य की राजनीति के केंद्र में है. वहीं लोहाघाट में कांग्रेस के खुशाल सिंह अधिकारी के सामने अपनी सीट बचाने की चुनौती होगी. भाजपा के लिए मुख्यमंत्री की मौजूदगी और सरकार के विकास कार्यों को चुनावी मुद्दा बनाने का अवसर है, जबकि कांग्रेस स्थानीय समस्याओं और सरकार के कामकाज को लेकर सवाल उठा सकती है.

---- समाप्त ----