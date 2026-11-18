सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है. MCX पर बुधवार को 10 ग्राम सोने का भाव 3200 रुपये या 2.38% गिरकर 131027 रुपये पर आ गया है. वहीं चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट आई है.

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चांदी की कीमत यहां 5900 रुपये या 3.47% गिरकर 1,63,818 रुपये प्रति किलो पर आ चुकी है. सोने और चांदी में यह तब आई है, जब फेड रेट से जुड़ा बयान सामने आया है. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि फेडरल रिजर्व बैंक दिसंबर बैठक के दौरान ब्‍याज दर बढ़ा सकता है. साथ ही आगे भी इसमें कई बार बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है.

अगर ऐसा होता है तो महंगाई बढ़ेगी. बॉन्‍ड मार्केट में तेजी आएगी, ब्‍याज दरें ऊपर रहेंगी. जिस कारण सोने-चांदी जैसे सेफ असेट में बड़ी गिरावट देखी जा रही है और आगे भी बड़ी गिरावट आ सकती है.

वहीं आज फेड की ओर से कुछ अपडेट भी सामने आने वाले हैं, जिसे लेकर भी बुधवार को घरेलू बाजार से लेकर सर्राफा बाजार तक भारी गिरावट आई है. सर्राफा बाजार में दिल्ली से लेकर मुंबई तक सोने और चांदी के भाव गिरे हैं.

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सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव

IBJA की वेबसाइट के मुताबिक, 24 कैरेट सोने की कीमत 3000 रुपये कम होकर 131505 रुपये प्रति 10 ग्राम आ गया है. वहीं 22 कैरेट सोने का भाव करीब 2900 रुपये घटकर 120459 रुपये पर आ गया है. 18 कैरेट सोने की कीमत 98629 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं चांदी की कीमत 4400 रुपये घटकर 164506 रुपये प्रति किलो पर आ चुका है.

60 हजार रुपये सस्‍ता हुआ सोना

सोने और चांदी की कीमत रिकॉर्ड हाई से काफी नीचे आ चुके हैं. जनवरी में सोना 1.93 लाख रुपये पर पहुंच गया था अब 1.31 लाख पर है. ऐसे में सोने की कीमत 62 हजार रुपये गिर चुकी है. इसी तरह, चांदी का रिकॉर्ड हाई लेवल 4.20 लाख रुपये है और अब 1.63 लाख पर है. ऐसे में 2.57 लाख रुपये चांदी सस्‍ती हो चुकी है.

इंटरनेशनल मार्केट में सोने-चांदी की कीमत

ग्‍लोबल मार्केट में सोना 2.15 फीसदी टूटकर 3,780.40 डॉलर प्रति औंस पर आ चुका है. वहीं चांदी 3.15 फीसदी टूटकर 45.865 डॉलर प्रति औंस पर है.

(नोट- सोने या चांदी में किसी भी तरह की खरीदारी से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

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