जावेद अख्तर अपने बेबाक और तीखे बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं. अब फिल्म 'रामायण' पर दिए गए उनके एक बयान को लेकर बवाल मच गया है. दरअसल, जावेद अख्तर ने कहा कि भगवान राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक आदर्श और जीवन जीने का तरीका हैं. उन्होंने यह भी कहा कि हर भारतीय के खून में भगवान राम हैं, इसलिए वो फिल्म 'रामायण' जरूर देखना चाहेंगे. जावेद अख्तर के इसी बयान को लेकर अब मौलाना साजिद रशीदी ने उन पर तीखा निशाना साधा है.

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जावेद अख्तर के बारे में क्या बोले मौलाना?

ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने जावेद अख्तर को खरी-खोटी सुनाई है. समाचार एजेंसी संग बातचीत में साजिद रशीदी उन्हें लताड़ते हुए बोले- जावेद अख्तर एक नास्तिक हैं. उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कई बार कहा है कि वो नास्तिक हैं और वो किसी भी देवी-देवता... किसी भगवान या खुदा को नहीं मानते.



'आपको याद होगा कि मुफ्ती शमाइल नदवी के साथ उनका एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था. उसमें भी उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व से इनकार किया था. तो अब अचानक भगवान राम के प्रति उनका यह लगाव उनके बिजनेस की वजह से ही है. वो बिजनेसमैन आदमी हैं. उन्हें बॉलीवुड में गाने बेचने हैं, इसीलिए उन्हें भगवान राम के बारे में इस तरह की बातें करनी पड़ेंगी. अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, तो उनके गाने नहीं चलेंगे, क्योंकि देश में 80 प्रतिशत लोग हिंदू हैं. अगर वो राम जी की तारीफ नहीं करेंगे, तो 80 प्रतिशत हिंदू उनको बायकॉट करने की कोशिश करेंगे.'

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जावेद अख्तर को दी ये हिदायत

मौलाना साजिद रशीदी ने जावेद अख्तर को उनसे उनका नाम बदलने की भी सलाह दे डाली. वो बोले- जावेद अख्तर जी को मेरा सुझाव ये है कि जब राम जी में आपकी इतनी आस्था है. आप राम जी को इतना मानते हैं, तो घर वापसी कर लीजिए. जावेद अख्तर के बजाए अपना नाम रामपाल रख लीजिए. देश के हिंदुओं को ये चीज बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि घर वापसी की हवा भी चल रही है. बहुत सारे लोग घर वापसी कर चुके हैं. मेरा मानना यह है कि आप अपने तौर पर घर वापसी कर लें और अपना नाम रामपाल रख लें.

Delhi: On lyricist Javed Akhtar's remarks that Lord Ram is in the blood of every Indian, All India Imam Association President Maulana Sajid Rashidi says, "Javed Akhtar is an atheist. He has said many times on public platforms that he is an atheist, and that he does not believe in any deity, any God, or Khuda. You may remember a major program he had with Mufti Shamail Nadwi, where he also denied the existence of God. So now, his affection toward Lord Ram is driven by his business. He is a businessman; he has to sell songs in Bollywood, which is why he has to speak like this about Lord Ram. If he doesn't, his songs won't work. Since 80% of the country is Hindu, if he does not show this kind of devotion and affection toward Lord Ram, these 80% Hindus will somewhere try to reject him, and the boycott system that operates these days also takes effect..." — IANS (@ians_india) November 17, 2026

AIAA प्रमुख का मानना है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग कमर्शियल सर्वाइवल के लिए एक-दूसरे का समर्थन करते हैं. इस बारे में बात करते हुए वो बोले- पूरा परिवार फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है. कुछ प्रोड्यूसर हैं, कुछ लेखक हैं और कुछ गीतकार हैं. अगर वो एक-दूसरे के काम की तारीफ नहीं करेंगे, तो उनका बिजनेस कैसे चलेगा? असली मुद्दा यही है... मैं एक मुसलमान हूं. मुझे इस पर गर्व है और मैं एक सम्मानजनक जीवन जी रहा हूं. लेकिन इस देश में आप दोनों तरफ पैर रखने की कोशिश कर रहे हैं. एक साथ दो नावों पर सवारी करने की कोशिश कर रहे हैं. मुझे नहीं लगता कि यह सही है... इस तरह के लोग अपना ईमान तक बेच देते हैं.

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जावेद अख्तर ने आखिर क्या बोला था, जिसपर भड़के मौलाना?

जावेद अख्तर ने मंगलवार को एक इवेंट में रामायण फिल्म को लेकर कहा था- मैं ये फिल्म जरूर देखूंगा. मेरी बेटी जोया इसे देख चुकी हैं और फिल्म की तारीफ कर रही हैं. वो किसी चीज की तारीफ बहुत कम करती हैं. राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं. राम एक आदर्श हैं, नैतिकता हैं और जीने का एक तरीका हैं. राम नैतिकता का प्रतीक हैं. राम हर भारतीय में और उनके संस्कारों में बसते हैं. जब आप इसे देखते हैं और इसकी तारीफ करते हैं, ये सीधे आपके दिल को छूती है.

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