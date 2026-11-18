राहुल गांधी ने कहा है कि भारत के जीडीपी के आंकड़े भ्रामक है, मेरे नजरिये से ये एक खोखला आंकड़ा है. राहुल ने विकसित भारत के 2047 के टारगेट पर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पहले ये टारगेट 2020 था, फिर 2035 बन गया, अब ये 2047 है, फिर ये 2070 हो जाएगा और फिर 3000 बन जाएगा. राहुल ने ये बयान न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दिया है.

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इससे पहले अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ही राहुल ने कहा कि भारत एक "आर्थिक आपदा" की कगार पर खड़ा है, जहां भारी बेरोजगारी है, मैन्युफैक्चरिंग बेस चरमरा गया है और शिक्षा प्रणाली में गहरी समस्याएं हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर देश इसी आर्थिक रास्ते पर चलता रहा, तो वह गंभीर मुसीबत में फंस सकता है.

अब राहुल ने जीडेपी आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा, "मुझे भी नहीं लगता कि GDP सबसे अच्छा आंकड़ा है; मुझे लगता है कि यह बहुत भ्रामक आंकड़ा है."

उन्होंने कहा, "मेरे लिए, वैल्यू एडिशन, उत्पादन, विकेंद्रीकरण, भागीदारी की बुनियादी भावना और बुनियादी सामाजिक सम्मान- ये सब चीजें अहम हैं. इसलिए, मेरे नजरिए से यह एक खोखला आंकड़ा है."

राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार के 2047 के विकास लक्ष्य पर तंज कसा. उन्होंने BJP के '2047 विकसित भारत' के विजन का मजाक उड़ाया और कहा, "मुझे यह पसंद नहीं है कि बस यूं ही हवा में कोई साल उछाल दिया जाए, जैसे कि 2047 या ऐसा ही कुछ. पहले 2020 था, फिर 2035 हो गया, फिर 2047 आ गया, फिर 2070 हो जाएगा, फिर ईस्वी 3000 ... बस यही सिलसिला चलता रहता है."

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बता दें कि राहुल गांधी अभी अमेरिका के दौरे पर हैं. कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने भारत की आर्थिक स्थिति की डरावनी तस्वीर पेश की. राहुल ने कहा, "भारत का आर्थिक मॉडल लगभग एक दशक पहले ही नतीजे देना बंद कर चुका है." उन्होंने 'मेक इन इंडिया' और 'स्टार्ट-अप इंडिया' जैसी सरकारी पहलों की आलोचना करते हुए कहा कि ये देश की "टूटी हुई" आर्थिक रीढ़ को फिर से मजबूत करने में विफल रही हैं.

उन्होंने कहा, "सीधी बात यह है कि भारत एक आर्थिक आपदा की कगार पर खड़ा है. यही हकीकत है. कोई इसे नजरअंदाज कर सकता है, मीडिया भी इसे नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन भारत में बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या है. भारत की शिक्षा व्यवस्था के साथ भी एक बहुत बड़ी समस्या है."

मंगलवार सुबह न्यूयॉर्क पहुंचे गांधी विश्वविद्यालय में सैकड़ों छात्रों और फैकल्टी सदस्यों को संबोधित कर रहे थे.

उन्होंने तर्क दिया कि छोटे और मध्यम व्यवसाय तथा कृषि, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और रोजगार पैदा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं. उन्होंने कहा कि देश के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को फिर से खड़ा करने की जरूरत है.

उन्होंने कहा, "अर्थव्यवस्था की रीढ़ छोटे और मध्यम व्यवसाय हैं - जो रोजगार पैदा करने का इंजन हैं - और कृषि. भारत में ये बुनियादी चीजें हैं और इनकी बहुत जरूरत है." उन्होंने आगे कहा कि "अर्थव्यवस्था की यह रीढ़ टूट चुकी है."

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गांधी ने कहा, "आप सर्विस सेक्टर के जरिए इतने सारे लोगों को रोजगार नहीं दे सकते. ऐसा संभव ही नहीं है. आप 1%, 2%, 3% या 5% लोगों को रोजगार दे सकते हैं, लेकिन सर्विस सेक्टर के जरिए आप हर किसी को एक बेहतर भविष्य नहीं दे सकते. और हमने तो मानो यह तय ही कर लिया है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग की कोई जरूरत ही नहीं है."

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा बड़ी मेहनत से खड़ा किया गया आर्थिक ढांचा कमजोर हो गया है. उन्होंने इसे फिर से बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग बेस के बिना भारत का सफल विकास संभव नहीं है.

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